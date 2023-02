[株式会社ステディスタディ]

期間限定ポップアップストアを開催







RIKACOのプロデュースによるアパレルブランドLOVE GIVES LOVE écruがローンチ

期間限定ポップアップストアを開催



RIKACOがプロデュースするアパレルブランド「LOVE GIVES LOVE écru 」のオンラインサイトがオープンします。

3/14のオンラインサイトでの発売に先駆けて、代官山Tサイト ガーデン ギャラリーにて2日間限定の受注販売を兼ねたポップアップストアを開催します。



初のお披露目となるお洋服は、生活と切り離すことのできないファッションで“ Self Love” の概念を少しでも多くの女性にシェアできたらという、RIKACOの思いから生まれました。

ブランド名の「 LOVE GIVES LOVE écru 」には、自分の素晴らしさにもっと目を向け自分を愛せる

ようにという思いが込められ、そして何色にも染まっていない自然体でいられることを願って

“ écru ”(生成色) と名づけられました。



また、オーガニックコスメを展開しているLOVE GIVES LOVE は「取って、作って、捨てる」という一方通行型ではなく、既存のものを上手く循環的に再利用するということをコンセプトにした

ライフスタイル提案型ブランドで、今回のポップアップストアでも同時に展開予定です。



普段はECストア限定での展開ブランドのため、お洋服をはじめオーガニックコスメを実際にお試しいただける貴重な機会となります。

また、ご購入いただいたお客様には先着で、スペシャルなギフトもご用意しています。















LOVE GIVES LOVE écru

限定ポップアップストア



3月10日(金)15:00-19:00

3月11日(土)10:00-19:00

DAIKANYAMA T-SITE GARDEN GALLERY

(東京都渋谷区猿楽町16−15)





インスタグラム

https://www.instagram.com/lovegiveslove_ecru/

3/14(火)からオンラインサイトでの発売開始。

サイトURLはインスタグラムをご参照ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/28-10:46)