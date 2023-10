[シェアフル株式会社]

~ポイ活「シェアフルmembers」のマネタイズ事例を解説します~



「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのスキマバイトアプリ『シェアフル』を提供するシェアフル株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:横井 聡)の代表取締役社長 横井 聡が、2023年10月24日(火)18:00よりTikTok for Business Japan オフィス (渋谷ヒカリエオフィス)にて開催される「アドフリくん×Pangle共催セミナー」に登壇することをお知らせいたします。









今回、Glossom株式会社とPangleが主催する「アドフリくん×Pangle共催セミナー」に、『シェアフル』代表取締役社長の横井 聡が登壇いたします。

本セミナーでは、広告マネタイズの情報提供を目的とし、『シェアフル』からは「ポイ活×広告マネタイズ」モデル導入の成功事例をご紹介する予定です。ぜひご参加ください。



■開催概要

●日時:10月24日(火)18:00

●場所:TikTok for Business Japan オフィス

●会場:〒150-8510 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 26F

●参加費:無料(事前申し込み制)

●HP・参加申込:https://www.pangleglobal.com/jp/resource/AppOpenAdsSeminar



■セミナータイトル

CPM10USD以上?!圧倒的な効果が期待できるPangleが提供する新型フォーマットとは?「アドフリくん×Pangle共催セミナー」開催!



■セミナー概要

10月24日(火)18時からTikTok for Business Japan オフィス (渋谷ヒカリエオフィス) にて、広告収益を最大化するツール(SSP)アドフリくんを運営するGlossom株式会社とPangleが共同セミナーを開催します。



前半は「非ゲーム系における広告マネタイズ」の成功事例や、継続的に広告売上を拡大し続けるための考え方や具体的な施策を紹介、後半は今後国内での拡大が予想される“App Open Ads”の導入事例やパフォーマンスについてお話しします。



また、セミナーの後には意見交換を目的とした交流会を兼ねた夕食を用意し、来場の記念として、参加者にプレゼントも用意いたしました。さまざまな業界や事例を知ることができる貴重な機会となっています。



■こんな方におすすめ

・インサイト:ツールアプリ、エンターテインメントアプリなどのいわゆるノンゲーミングアプリを運営されているマーケティング担当者

・関連部署 :経営層

マーケティング

プロダクト

UX・UI改善



■『シェアフル』登壇者





代表取締役社長

横井 聡

早稲田大学商学部卒業。Webデザイナーからキャリアをスタートしたのちエンジニアに転向。証券会社のオンライントレードシステムのリーダーをはじめとして多くの開発案件に関わったのち、シアトルコンサルティング株式会社にてWebサービス事業部長を務める。2015年よりランサーズ株式会社CTO、2018年より同社開発執行役員。2019年1月よりシェアフル株式会社に創業から取締役として参画。2020年より同社取締役副社長COO。2023年4月より代表取締役社長





■『シェアフル』の概要

『シェアフル』は、「スキマ時間を価値に変える」を掲げ、「スキマ時間にはたらきたい個人」と「この日・この時間だけはたらいて欲しい企業」をつなぐ短期人材活用プラットフォームです。個人は、アプリからはたらきたい条件の求人を探し、面接や履歴書なしですぐに応募・就業することができます。企業は、Webから即時に1日単位で求人掲載できるので、すぐに人材を採用することが可能です。また、就業条件明示・勤怠管理・給与計算・給与振込代行など労務関連業務を『シェアフル』上で一元管理することができます。現在、アプリダウンロード数が4,100,000件を突破(2023年10月現在)。販売系や軽作業系をはじめとし、ExcelやPowerPoint等、オフィスワークで利用できるスキルを保持しているなど、多様な就業経験とスキルを持ち合わせたユーザーが多数登録しています。



■『シェアフル』のポイ活「シェアフルmembers」について

「シェアフルmembers」に登録するだけで、『シェアフル』を使えば使うほどポイントが貯まり、さまざまなPayに交換できます。例えばその日歩いた歩数に応じてポイントがもらえたり、スクラッチくじを引くことでポイントがもらえたりすることができます。

https://support.sharefull.com/hc/ja/articles/14714596440345-



■シェアフル株式会社について< https://sharefull.com/ >

シェアフル株式会社は“誰もの「はたらく」をひろげ、新しい「はたらく」をつくる”をミッションとし、パーソルホールディングス株式会社のグループ会社として2019年1月に設立した会社です。短期人材活用プラットフォーム『シェアフル』を提供することで、労働シェアリング市場の拡大を目指します。



■「PERSOL(パーソル)」について< https://www.persol-group.co.jp/ >

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス『テンプスタッフ』、転職サービス『doda』、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム『ミイダス』や、スキマバイトアプリ『シェアフル』などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。



