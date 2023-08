[みらいのたからばこ実行委員会]

みらいのたからばこ実行委員会(本部:大阪府大阪市、実行委員長:奥田 絵美)は、日本最大級のこどものおしごと体験イベント「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」に、一般財団法人H2Oサンタ(所在地:大阪府大阪市、代表理事:荒木直也)の出展が決定したことを発表いたします。









「みらいのたからばこ」は、地域密着型のこどものおしごと体験イベント、メディア、コミュニティを通じて、地域のつながりを深め、地域の人々のウェルビーイングを叶えるプロジェクトです。メインとなるおしごと体験イベントは、2023年、大阪からスタート。2030年までに47全都道府県での展開を予定しております。



今年の11月に開催する「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」では、日本最大級のこどものおしごと体験イベントとして、直接プロから仕事を学びながら、さまざまな職種や業種に触れることで、こどもたちに夢、希望を見つけるきっかけ作りをサポートします。またイベントを通して、業界・職種を越えて、企業・行政・大学・地域がつながることにより、地域共創で叶えるウェルビーイングな社会を目指します。このイベントに、エイチ・ツー・オー リテイリンググループの社会貢献団体、一般財団法人H2Oサンタの出展が決定しました。





◆一般財団法人H2Oサンタの取り組み



合言葉「誰もが誰かのサンタになれる。」を掲げ、「こども支援をテーマに地域社会にチャリティーの文化を創造する」を理念に、大きく下記の4つの活動を軸とし、個人が持っているお金以外も含めた財に着目し、社会貢献団体が抱える課題の解決につながる活動を行っています。



(1)社会貢献団体と連携した啓発・募金活動

(2)寄付のためのイベント

(3)ボランティアの仲介

(4)調査・発表



「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」では、地域の幸せにつながるお仕事として、こども

支援に関わる社会貢献団体の活動を紹介します。





◆「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」 概要



イベント名称 :地域密着おしごと体験イベント「みらいのたからばこ 2023 in 大阪」

開催日 :2023年11月11日(土)、12日(日)の2日間

開催時間 :【11日】 10:00-17:00 【12日】10:00-15:00

開催場所 :インテックス大阪6号館B

入場料 :無料(事前登録制)

目標来場者数 :3万人/2日間(4~15歳のこどもとその保護者)

主催 :みらいのたからばこ実行委員会

共催 :咲州プレ万博実行委員会

後援 :文部科学省、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、

大阪府、大阪市、大阪府教育委員会、大阪市教育委員会

出展 :企業、団体等、約200ブース予定

HP :https://mirainotakarabako.com/









企業プレスリリース詳細へ (2023/08/15-11:16)