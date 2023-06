[神戸市]

~山陽新幹線新神戸駅の発車予告音にジャズ生演奏を録音した音源を使用!~



神戸市は、神戸でプロバンドによるジャズが初めて演奏されてから100周年を迎えることを記念し、神戸市のジャズ文化を盛り上げるために市内をジャズBGMで彩る「ジャズの街神戸」プロジェクトを始動します。

このたび、西日本旅客鉄道株式会社にご協力いただき、山陽新幹線新神戸駅での新幹線発車予告音にジャズ音源を使用するほか、“まちなかBGM”として神戸市内のJR各駅構内でジャズ音源を活用し「ジャズの街神戸」を市民の皆さまにお届けします。







■「ジャズの街神戸」ジャズBGM放送プロジェクト

1.山陽新幹線新神戸駅での新幹線発車予告音の変更

(1)概要

新神戸駅において、新幹線の発車を予告するメロディが「兵庫デスティネーションキャンペーン」期間限定でジャズ生演奏を録音した音源に変わります。

(2)実施期間

2023年7月1日(土)-2023年9月30日(土)

(3)使用音源

「Smile(スマイル)」

【楽曲提供・演奏者】

広瀬未来(トランペット・編曲)、高橋知道(サックス)、礒野展輝(トロンボーン)

加納新吾(ピアノ)、萬恭隆(ベース)、森下啓(ドラムス)

(4)選曲理由

「Smile(スマイル)」は1936年のチャールズ・チャップリンの映画『モダン・タイムズ』で使用された曲でチャップリン自身が作曲した曲です。

神戸は映画発祥の地とも言われ、またチャップリンは戦前に何回か神戸を訪れていたこともあり、新開地の商店街にはチャップリンのシルエットを模したゲート「BIGMAN」が設置されるなど、神戸との関係性が深く市民にとっても馴染みのある人物となっています。

また、曲のタイトル(「Smile(スマイル)」)のとおり、何より神戸を訪れた方が、それぞれの場所へお帰りになる際に“笑顔”になって帰ってほしいという願いを込めて選曲しました。



2.神戸市内の各駅での駅構内BGM放送

(1)概要

JR神戸線 住吉駅、六甲道駅、三ノ宮駅、元町駅、神戸駅、垂水駅の各駅でジャズ楽曲を駅構内BGMとして流します。

(2)実施期間

2023年7月1日(土)-2023年9月30日(土)

※準備が整った駅から順次実施します。

(3)使用音源

1.Manteca 2.Take the A Train 3.Art of the Big Band 4.I Remember You

5.Black Nile 6.Smoke Get in Your Eyes 7.Take Five 8.Randi

9.Who Me 10.This I Dig of You

【演奏者】

神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 ビッグバンド

神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校 講師、卒業生



■今後の予定(ジャズBGM放送及び「神戸ジャズ100周年」イベント企画)

〇ジャズBGM放送

2023年7月より順次、神戸空港や電車(地下鉄)、バス車内(シティループ、ポートループ)、商店街など、まちなかでジャズを流します。また、従来よりJR三ノ宮駅の男子、女子トイレ等で流していたジャズBGMも新たな音源に変更します。



〇兵庫 デスティネーションキャンペーン(兵庫DC) オープニングセレモニー

兵庫県内の自治体、観光事業者、JRグループ、旅行会社が一体となり実施している兵庫DC のオープニングを記念し、「WEST EXPRESS 銀河」の運行に合わせて神戸駅でセレモニーを行います。その際、駅のホームにて神戸ジャズ100 周年を記念したジャズ生演奏により列車をお出迎えします。

開催日時:2023 年 7 月 1 日 (土)

開催場所:神戸駅1番のりば(※一般の方は入場いただけません)



〇兵庫テロワール旅 「KOBE JAZZ 100th Anniversary LIVE」

兵庫県の各地域に根差した食や文化を味わい楽しみ、それらが生まれたルーツや背景を探り、受け継いできた人の想いや技術に触れる企画「兵庫テロワール旅」が7月1日より開始することに合わせて、同日ジャズライブを実施します。

開催日時:2023年7月1日(土)11:30-15:00

開催場所:デュオドーム(プロ2組、アマチュア4組)



〇ジャズイベント

1.ハーバージャズナイト

100年前から現代までの各時代に流行ったジャズの演奏などジャズ100周年の歴史を感じられるよう、日替わりでディキシーランド、ビバップ、ラテンなどさまざまなジャンルのステージを展開するほか、小編成によるパレードやジャズの演奏に限らずダンスなども含めたパフォーマンスを行います。神戸らしい風景があふれる場所で、神戸ならではの食材やお酒とともにお楽しみください。

開催日時:2023年9月11日(月)-17日(日)17:00-21:00 ※観覧無料

(16日(土)は11:00~、17日(日)は「ラジ関まつり」と共催)

開催場所:ハーバーランド、高浜岸壁 〔神戸市中央区東川崎町1丁目〕



2.「Kobe Jazz Centennial」



神戸のまちなかを舞台にした新しいジャズフェスです。

開催日時:2023年10月22日(日) 10:00 ~18:00

開催場所:神戸三宮・旧居留地周辺 6会場

出演者:一般公募(30組程度・デモ音源等で選考)

出演者:※別途プロ数組を招聘予定

入場料:無料

URL:https://www.kobejazzcentennial.com/









≪参考:これまでのまちなかでのジャズBGMの放送実績について≫

1.2019年12月19日~ 市営三宮駐車場・湊川公園駐車場・花隈駐車場・舞子駅前駐

車場で放送。

2.2020年4月3日~5日 JR神戸駅・元町駅で放送

3.2020年8月7日~ JR三ノ宮駅西口男性トイレのリニューアルに合わせ放送。

4.2021年1月31日~ JR三ノ宮駅女子トイレでも放送開始。

5.2021年8月6日~ 三宮中央通り駐車場で放送

6.2021年9月14日~ 荒田駐車場、大倉山駐車場で放送



≪参考:神戸ジャズ100周年記念特設サイト(イベント等掲載)≫



URL:https://kobe-jazz100th.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-16:46)