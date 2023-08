[Level Infinite]

ブランド初の単独オンラインイベントを記念したプレゼント企画やゲームの世界観を体験できる会場ブース内コンテンツを展示



高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントをお届けするグローバルゲームブランドLevel Infiniteは本日、2023年8月23日(水)から27日(日)までドイツ・ケルンで開催されるゲームショー「gamescom 2023」への出展内容についてお知らせいたします。







Level Infiniteの「gamescom 2023」は、8月23日(水)現地時間の午後7時(日本時間:8月24日(木)午前2時)にLevel InfiniteのTwitchおよびYouTubeチャンネルで配信されるブランド初の単独オンラインイベント「INTO THE INFINITE: A LEVEL INFINITE SHOWCASE」からスタートします。

・Twitch:https://www.twitch.tv/LevelInfinite

・YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/watch?v=adWKQS_Ju84



Level Infiniteのグローバル・マーケティング担当シニア・ディレクター、アンソニー・クラウツは「Level Infinite初の単独オンラインイベント「INTO THE INFINITE: A LEVEL INFINITE SHOWCASE」では、『SYNCED(シンクド)』、『Stampede: Racing Royale』、『Song of Nunu: A League of Legends Story』、『GTFO』、『Wayfinder』、『Assassin’s Creed(R) Codename Jade(仮)』などのタイトルに関して、エキサイティングなニュースが目白押しで、世界中のプレイヤーにぜひ注目いただきたいと思います」とコメントしています。



「gamescom 2023」の会場(ケルンメッセ ホール6)に設置されたLevel Infiniteブースでは、以下ゲームタイトルを実際にプレイすることができるほか、各タイトル毎に配布物やフォトエリアなどのスペシャルコンテンツを多数用意し、来場者の参加をお待ちしています。



『Arena Breakout』(MoreFun Studios開発/日本語対応/2023年7月14日リリース)

『Arena Breakout』は、モバイル(iOS/Android)向けにリリースされた次世代没入型タクティカルFPSです。先日リリースされたばかりの超リアルな戦争シミュレーションゲームを体験した方には、限定版ドッグタグをプレゼントするほか、ゲームに勝った方にはシューティングファン垂涎のグッズをプレゼントします。



『Assassin’s Creed(R) Codename Jade(仮タイトル)』(Ubisoft開発/日本語対応予定/リリース日程未定)

Level InfiniteとUbisoftによる『Assassin's Creed: Codename Jade』は、「Assassin's Creed」シリーズ初の本格的なモバイル向けオープンワールドアクションアドベンチャーゲームです。デモルーム内ではステルス、パルクール、暗殺といったゲームプレイを楽しむことができるほか、フォトスタンドではAIが生成した『Codename Jade』のコスプレ姿で写真を撮ることができます。



『GTFO』(10 Chambers開発/日本語対応/現在配信中)

スウェーデンのゲーム開発スタジオ10 Chambersが開発した協力型シューティングゲーム『GTFO』では、gamescomのために特別な遠征を用意しました。このほか、景品が当たるチャンスや開発者と会う機会も用意しているので、ぜひお友達と一緒に挑戦しに来てください。



『Stampede: Racing Royale』(Sumo Leamington開発/日本語対応未定/リリース予定未定)

60人のプレイヤーが3ラウンド制のエリミネーター・イベントで対戦するレースゲーム『Stampede: Racing Royale』のコーナーでは、限定グッズをプレゼントするほか、表彰台で記念撮影を撮影することができます。ステージでは選ばれた数人のレーサーが景品をゲットするために競い合います。



『SYNCED(シンクド』(NExT Studios開発/音声吹替含む日本語対応/2023年後半リリース予定)

NExT Studiosが開発し、この夏PC、PlayStation 5、Xbox Series X|Sでの発売を予定している基本無料協力型シューターゲーム『SYNCED(シンクド)』のコーナーでは、プレイヤーを3人1組のチームとして近未来の封鎖地域「メリディアン」に招待し、激しいPvE戦闘に参加してもらいます。ナノとシンクロし、MODを略奪しながら、戦術的なチームプレイを体験し、強力なタイラントに立ち向かいましょう。ゲームプレイの後は、シンクドの強力なナノの1人、クラッシャーの実物大レプリカと記念撮影ができます。

『SYNCED(シンクド)』公式サイト(https://www.syncedthegame.com/ja/)では現在事前登録を受け付けています。



『Wayfinder』(Airship Syndicate開発/日本語対応/リリース予定未定)

Airship Syndicateが開発、Digital Extremesが販売を手掛ける『Wayfinder』コーナーでは、「シーズン1:Gloom Break」の世界に飛び込んで、オンラインアクションRPGを直接体験することができます。デモやアクティビティに参加したり、スカイライトを背景にポーズを決めたりして、Gamescom会場限定のグッズを手に入れましょう。クリエイティブ・ディレクターを務めるコミック界のレジェンド、ジョー・マデュレイラ氏や、Airship Syndicateの社長、ライアン・ステファネリ氏など、主要開発スタッフとの交流も予定しています。



このほかにもLevel Infiniteブースでは、様々なアクティビティを用意しています。Inflexion Gamesが手がける幻想的なオープンワールドPVEサバイバルゲーム『Nightingale』のコーナーでは、ゲームを象徴するポータルの実物大レプリカを背景にユニークな写真を撮影できます。また主要キャラクターのコスプレイヤーたちと一緒に記念撮影ができるほか、限定PCが当たるチャンスも。

さらにLevel Infiniteブース来場者の皆様には、スタンプカードを配布します。ゲームを体験したり、企画に参加したりすることでスタンプを集め、ベースボールキャップやバックパックなど素敵なLevel Infinite限定グッズが当たる抽選にご参加いただけます。



*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



Level Infiniteについて





Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲーム体験をいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的としており、インクルーシブで繋がりを重視する、アクセシビリティの高いコミュニティを育成することに注力しています。また国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは「PUBG MOBILE」や「勝利の女神:NIKKE」、「SYNCED(シンクド)」のパブリッシャーであり、Fatsharkの「ウォーハンマー40K:ダークタイド」、Funcomの「Dune: Awakening」、Inflexion Studiosの「Nightingale」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト https://www.levelinfinite.com/(英語)、公式Twitter https://twitter.com/LevelInfiniteJP (日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/09-19:16)