[レクストホールディングス株式会社]

ー12月1日(金)から学生3人の受け入れを開始ー



レクストホールディングス株式会社(本社:大阪府大阪市中央区、代表:十河 良寿)は、「採用直結型インターンシップ」を導入し、2023年12月1日(金)より2025年卒業予定の学生3人の受け入れを開始しました。基本的な実習の後、学生の適性に合わせて、より専門性の高い不動産やリユースなどの事業を展開するグループ会社で約1カ月間のアルバイト勤務を通じて、実践的な体験をしていただきます。その後、互いの条件が合えば継続勤務も可能で、ゆくゆくは正社員として登用することを目的としています。







「採用直結型インターンシップ」概要





・採用人数: 3人

・配属先: 株式会社リアルエステート(不動産事業)1人、株式会社レクストロジスティクス(グループ内の物流サービス事業)2人

・実施期間: 12月1日(金)~

*最短で1カ月。学生からの希望があれば、継続勤務も可能

・雇用形態: アルバイト

・時給: 1,200円



導入の背景





近年、売り手市場が続き、採用活動の早期化が顕著となる中、政府は2025年卒業の学生を対象に“採用直結型”のインターンシップを公認しました。また、雇用の在り方が多様化し、潜在的な能力や人柄などを重視する「ポテンシャル採用」から、より専門的なスキルや経験を求める「ジョブ型採用」に移行する動きが広まっています。当社では、人を財産と捉え、その価値を最大限に引き出す“人的資本経営”にいち早く取り組み、中小企業では世界初となる「ISO30414」(人的資本に関する情報開示のガイドライン)の認証を取得。働きやすい環境を整備するほか、従業員の成長につながる様々な社内制度や福利厚生を採用しています。

この度、新たに導入する「採用直結型インターンシップ」もその一環で、優秀な人財との早期マッチングを図るとともに、より専門性の高い、不動産やリユースなどの事業に従事いただくことで、学生のキャリア形成にも寄与できればと考えております。また、今後は広告やIT事業を展開するグループ会社での受け入れも検討しており、新卒採用においても即戦力となる人財の確保に注力してまいります。



「採用直結型インターンシップ」に参加する学生の声





・長期で実践的な業務に取り組めるところに引かれ、応募しました。インターネットの情報だけでは読み取れない、業務へのやりがいを感じるだけではなく、自身の足りない部分を把握し、必要なスキルを学びたいと考えています。

・1dayインターンシップに参加し、会社の雰囲気が非常によかったので、本インターンシップにも応募しました。業務の流れだけではなく、実務を通して、その仕事の大切さや大変な部分も学びたいと思っています。今回の経験を生かし、将来は商品管理やデータを使って企業を支える仕事に就きたいと考えています。

・不動産業界に興味があり、実践的なスキルを身につけたいと思い応募しました。また、レクストホールディングスの一人ひとりの個性や夢を大切にしている点に魅力を感じており、今回のインターンシップで企業への理解をより深めたいです。



自社オリジナルのインターン・選考方法を採用





不動産やリユースなどの事業を軸に、10社以上のグループ会社を持つ当社では、限られた時間の中で全ての事業内容を伝えるのが難しいことから、入社後に経験することをゲームを通じて体験できる、リアルRPG型の1dayインターンシップ『体験 ZERO to 浪漫』を実施しています。また、選考においても学生の人柄やコミュニケーション能力を見るため、すごろく型選考『へぇそうなんだ』を導入するなど、自社オリジナルの採用活動を推進。2023年12月1日時点までに累計で、リアルRPG型の1dayインターンシップ『体験 ZERO to 浪漫』には2,000人以上、すごろく型選考『へぇそうなんだ』には3,000人以上が参加しており、応募者数は年々増加しています。



1dayインターンシップの様子



『体験 ZERO to 浪漫』で使用するカード



中小企業では世界初!「ISO 30414」の認証を取得





当社では、複線系キャリアパスの導入や社内公募制度、毎年の人事異動アンケート、役員に対する360度評価といった、離職率の低下や従業員のエンゲージメント向上につながる先進的な取り組みを行っております。このような、当社の数年間に及ぶ「人に対する投資」「人を財産とする」考え方と人財を経営の中核に置く取り組みが評価され、中小企業としては世界で初めて認証を取得しました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000119397.html



レクストホールディングス株式会社 概要





社名:レクストホールディングス株式会社

代表:代表取締役 十河 良寿

本社所在地:大阪府大阪市中央区安土町3丁目5番13号 本町ガーデンシティテラス

URL:https://www.rext.co.jp/

設立年:2016年4月

資本金:7,000万円

事業内容:グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理など





