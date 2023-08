[株式会社ホリプロインターナショナル]



ブロードウェイ俳優・由水 南(ゆうすい みなみ)の自身初となる日本でのバースデーライブの開催が決定した。









ブロードウェイ俳優であり、自分らしくチャレンジしたいひとを応援する「YUプロジェクト」主宰者として講演会やセミナーを精力的に行う由水。ABEMAオリジナル恋愛番組『恋愛ドラマな恋がしたい in New York』(初回放送日:2022年11月13日)では“演技指導・先生役”として出演し、ニューヨークらしい指導スタイルが注目を浴びたことは記憶に新しい。

現在デジタル配信中のアルバム「ブロードウェイジャズアルバム“playful”」をひっさげ、由水の誕生日当日の9月19日(火)に、東京・渋谷のJZ Brat SOUND OF TOKYOにて自身初の日本でのバースデーライブを行うことが決定した。チケットには、2023年9月22日(金)発売となる書籍「今日から始めるShow Upの習慣 選ばれなかった私のそれでも折れない心の作り方」(※本人直筆サイン入り)と、デジタル配信しかされていないアルバム「ブロードウェイジャズアルバム“playful”」のCDが付く貴重な機会となる。

チケットはローソンチケットにて、日本時間8月19日(土)10:00~より発売開始! お見逃しなく!





<公演概要>

■タイトル:MINAMI YUSUI BIRTHDAY JAZZ CONCERT in TOKYO "MY NEW YORK"

■公演日時:9月19日(火)

1st/16:30 OPEN・17:00 START(18:00終演予定)

2nd/18:30 OPEN・19:00 START(20:00終演予定)

■会場:JZ Brat SOUND OF TOKYO

■出演者:Minami Yusui(vocal)、Brent Nussey(bass)、Dennis Frehse(drums)、Jonathan Katz(piano)

■チケット情報

価格:12,000円(税込)※サイン入り書籍(今日から始めるShow Upの習慣 選ばれなかった私のそれでも折れない心の作り方)+CD(アルバム「playful」)付

一般発売日:8月19日(土)10:00~

★WEB予約:https://l-tike.com/minamiyusui/

★店頭販売:ローソン、ミニストップ店内Loppi

Lコード:70237

■主催:ホリプロインターナショナル/Global Business Labo/YU-project





<書籍情報>



※表紙のデザイン等は変更になる可能性がございます。



「ガラスの天井」を突破せよ! 世界一厳しい街・ニューヨークで、13年間チャレンジし続けて夢を叶えた現役ブロードウェイ俳優が教える、選ばれなくても折れないメンタルの作り方。幼少期に出会ったミュージカルで、英単語1つしか理解できなかった少女は、いかにしてブロードウェイの舞台に立ったのか? 日本人でありながら現役のブロードウェイ俳優として活躍し続ける著者が、地方からアメリカに渡るまでの困難、アメリカのショービズ界で経験した挫折、88回目のオーディションで初めて掴んだ俳優としての仕事、そして日本に戻って劇団四季で過ごした日々から、再びニューヨークに渡ってブロードウェイの舞台に立つまで。夢を叶えるために必要なメンタルは、いかにして作られたのか。日本人がまだ知らない、「ポジティブ」の本当の意味とは。失敗を恐れず、チャレンジを続けるために、今日から始められるマインドシフトの習慣をあなたに。



■タイトル:今日から始めるShow Upの習慣 選ばれなかった私のそれでも折れない心の作り方

■価格:1,760円(税込)

■発売日:2023年9月22日(金)

■ISBN:9784074560134

■発行:イマジカインフォス/発売:主婦の友社





<アルバム情報>



ブロードウェイジャズアルバム“playful”(プレイフル)

各配信プラットフォームにて、デジタル配信中!



■収録曲

1. Let's Face the Music and Dance

2. On the Street Where You Live

3. I Wish I Were in Love Again

4. Night and Day

5. Smile

6. Shall We Dance

7. Cheek to Cheek

8. Blue Skies

9. Fly Me to the Moon

10. Nobody's Heart

11. Get Happy

12. Over the Rainbow





<由水 南(ゆうすい みなみ)>

ブロードウェイ俳優/YUプロジェクト主宰(セミナー、オンラインプログラム運営)https://www.minamiyusui.com/jp

インスタグラム:@minamiyusui(https://www.instagram.com/minamiyusui/)

石川県金沢市出身。18歳で演劇を学ぶために渡米。

数少ない日本人ブロードウェイ俳優のひとりとして、長年ニューヨークを拠点に活動している。全米各地の劇場で『メリーポピンズ』『アイーダ』『キャッツ』など多数の舞台に出演。

2015年に渡辺謙主演の『王様と私』でブロードウェイデビューを果たし、その後もブロードウェイにて『ミス・サイゴン』、そして『マイフェアレディ』では唯一のアジア人女優として出演者に選ばれた。

日本では劇団四季にて「ウィキッド」「美女と野獣」「鹿鳴館」に出演。日本初演の「春のめざめ」には翻訳家・演出助手としても携わる。

ABEMA『恋愛ドラマな恋がしたい in New York』では「演技指導・先生役」として出演。ニューヨークらしい指導スタイルが注目を浴びた。





俳優活動と並行して、2014年にYUプロジェクトを発足。俳優人生で培った知識と経験を活かし独自に開発したプログラムを提供し、自分らしくチャレンジしたいひとを応援している。

これまでに東京大学や金沢大学などで講演会とセミナーを開催。オンラインでも企業、学校、キャリアウーマンの団体などに向けて開催。

講演、セミナー活動に加えYouTubeなどのSNSを通して「前向きに行動し可能性を広げるメッセージ」を発信している。





YUプロジェクトHP:https://www.yu-project.org

YUプロジェクトインスタグラム:@youunlimitedproject(https://www.instagram.com/youunlimitedproject/)



