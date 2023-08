[浦安D-Rocks]



平素より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

この度、2023-24シーズンの新加入選手(追加)を下記の通りお知らせいたします。



【新加入選手】



■レビ・ダグラス(Levi Douglas) 本人コメント



I'm proud to be joining such an ambitious club. Following my experience in the English Premiership and French Top 14, the opportunity with Urayasu D-Rocks really excites me. I look forward to arriving in Urayasu and meeting everyone as we aim to have a successful season together.





<日本語訳>

イングランド・プレミアシップとフランス・トップ14での経験を経て、このような志の高いチームに加入できたことを誇りに思いますし、浦安D-Rocksでプレーできる機会に胸が高鳴っています。浦安で皆さんとお会いするのを楽しみにしています。

良い結果が出せるように皆さんと共に頑張りますので、よろしくお願いします。



