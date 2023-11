[Global Partners Consulting Pte Ltd]

コンサルティングの仕事内容、シンガポールなど海外で働く事、女性の社会進出について日本との違いを紹介



東南アジアを含むアジア太平洋地域諸国を中心とした海外進出支援を行うコンサルティングファームのGlobal Partners Consulting Pte. Ltd. (本社シンガポール、代表取締役:西田善太、以下「GPC」)は、茗溪学園高等学園の高校二年生9名の企業訪問を受け入れました。シンガポールにおける日系の完全独立系コンサルティング会社のコンサルタントより、コンサルティングの仕事についてや、シンガポールや東南アジアで日本人として働く事、女性の社会進出について紹介しました。



■背景

茗溪学園高等学校では、海外で活躍する日本人に会い、日本企業・現地法人を訪問・見学することにより、生徒に将来海外で仕事をすることに対し前向きなイメージを抱いてもらうため、研修旅行の際に海外で働いている方にインタビューをする「企業研修」を行っています。シンガポールを始めとするアジア圏への海外進出を支援するコンサルティングファームであるGPCは、茗溪学園高等学校の企業訪問先のシンガポール現地企業として、2023年10月12日に高校二年生9名の「企業研修」を行いました。



■企業訪問内容

GPCの日本人女性コンサルタントより、会社、業務、多国籍の従業員のバックグラウンドの紹介をし、世界の中でのシンガポールのポジショニングなどを解説しました。さらに、コンサルタントとして仕事をするうえで大事にしていることやシンガポールで働く理由、日本国外での女性としての働き方を紹介しました。その後の学生との質疑応答の時間では、学生から、

・高校時代に留学をした理由

・コンサルティングの仕事の中で難しいと思ったこと

・日本女性の活躍の機会を増やすためにはどうしたらよいと思うか

など多くの質問を頂き、活発なディスカッションの機会となりました。学生の今後のキャリアについて考えるきっかけになればと思います。GPCでは、若い世代のグローバル教育が将来的に日本全体のグローバル化の後押しになると考えており、今後もこのような企業訪問や海外研修をCSR活動の一環として積極的に受け入れてまいります。



▲企業訪問の様子



▲茗溪学園高校の生徒9名とコンサルタントとの集合写真



■茗溪学園中学校高等学校について

1979年、茗溪学園は学力偏重の中等教育批判に応える教育実験校として、日本最大のサイエンスシティー「筑波研究学園都市」の研究者子弟の教育を目的に、筑波大学、東京教育大学の同窓会「茗渓会」によって創立されました。開校当初より国際理解教育に重きをおき、正しい選択力と決断力、たくましい実行力、豊かな心を重視した全人的・総合的教育を行っています。

2017年に「国際バカロレア(IB)認定校」となりました。IBは「多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世界を築くことに貢献する、探究心、知識、思いやりに富んだ若者の育成」をその使命、目的としています。その使命・目標を実現すべく、世界159以上の国や地域において約5,500校が認定されているIB校の1つとして、本校がこれまで40年以上展開してきた中高一貫教育プログラムに加え、国際都市つくばの地の利を生かして、国立研究所や教育機関、企業等と連携・支援のもと、国境、言語、価値観を超えて未知なる課題に果敢に挑戦できる人材を育成しています。



■当社の紹介

株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティングは、独立系コンサルティングファームとして、企業経営・会計財務・海外進出・IT・マーケティングなどに関する幅広い顧客ニーズに対応しております。日本本社に加え海外4拠点を展開し、国外では、シンガポールをはじめとしたアジア圏にて計800件を超える日本企業の海外での成功を支援して参りました。

GPCグループは、過去20年にわたり、日本やアジアにおける多国籍企業や中小企業の企業アドバイザーを務めています。より多くの企業が国境を越えた戦略的業務提携や投資の機会を求めている中、私たちの大切なお客様の戦略的利益やニーズを満たすために、弊グループ一丸となり、革新的で実用的なソリューションとサポートを提供し、追求し続けていきます。



【会社概要】

会社名:株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング

所在地:〒102-0085 東京都千代田区六番町2番地8 番町Mビル3F

代表者:関口泰央

設立:2000年

URL:https://gpc-gr.com/?lang=ja



事業内容:グローバルパートナーズコンサルティンググループは、独立系コンサルティングファームとして、企業経営・会計財務・海外進出・IT・マーケティングなどに関する幅広い顧客ニーズに対応しております。日本本社に加え海外4拠点を展開し、国外では、シンガポールをはじめとしたアジア圏にて計800件を超える日本企業の海外での成功を支援して参りました。

