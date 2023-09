[一般社団法人コーチング心理学協会]

《オンライン・ワークショップイベント》 「1月20日(土)~21日(日)2日間」



★物語には教訓,希望,共感,思いがそこにある。自分の隠れた希望を発見し,構築するコーチング





一般社団法人 コーチング心理学協会(本部:東京都港区)が主催し 2024年1月20-21日(土・日)9:00~ 17:30(2日間・両日),オンライン・ワークショップにて,【ナラティヴ・セラピーとナラティヴ・コーチング基本講座」を開催いたします。





■物語の心理学と心理療法を活用する ナラティヴ・セラピーとナラティヴ・コーチング基本講座2024開催!



【イベントサイト】:https://www.coaching-psych.com/event/nc/



【公式イベント情報】:https://www.coaching-psych.com/event/



【公式HP】:https://www.coaching-psych.com



【物語には教訓,共感,思いがそこにある。自分の隠れた思いを大切にするコーチング】

「法人化5年(任意団体より設立11年)から,実施してきたアプローチでありながら,新しい手法や実践などを紹介してまいりました。



テーマは,★物語には教訓,希望,共感,思いがそこにある。自分の隠れた希望を発見し,構築するコーチングです。



【開催概要】

イベント名称

「ナラティヴ・セラピーとナラティヴ・コーチングコーチング基本講座 2023」

開催期間

:2024年1月20-21日(土・日)9:00~ 17:30(2日間・両日)

開催場所

:オンラインワークショップ(ZOOMを予定)

講座内容

:知識講座と実践型ワークショップの混合形式 60から90分間隔で休憩あり

対象者

:すべての人が受講可能です。

※スケジュールと内容は,状況に応じて変更される場合がございます。予めご了承願います。





■「コーチング心理学」や「ポジティブ心理学」の理論を活用した「ナラティブ・アプローチ」とは何か?



■本講座では,コーチング心理学やポジティブ心理学なども活用し,【希望を掘り当て,希望を構築し,希望をより意義のあるにしていくため,可能性を構築し,より前向きで,未来志向のナラティヴ・アプローチ】を扱います。より仕事や日常生活で活用できるように「ナラティヴ・アプローチ」を活用します。



■ナラティブ・アプローチに関わるチェックリスト,カードゲームやワークシートさまざまなツールを活用して楽しくナラティブ・アプローチを肯定的に実践する講座となっております。ナラティヴ・アプローチによるアイスブレイク集,カードゲーム付きがついてきます。



■コーチング心理学に基づく「ナラティヴ コーチング(Narrative Coaching)」は,人生の「物語(ストーリー)」に関わる語りの手法です。自分の人生を物語の「主人公(ヒーロー),人生の専門家(コンサルタント)」として見立てます。とりわけ,主人公としての可能性,潜在性の開花,自己成長とストレングス(強み)を発揮する物語に焦点をあてます。



■「ナラティヴ・コーチング」では,隠された自分自身を開放的に話すことにより,自分自身を開放していきます。つまり,「ナラティヴコーチング」は,これまで語られていなかった物語を語ることにより,隠された自分の潜在性や才能を開放し,オルタナティブ(代替)であり,より最適な物語を構築します。



■ナラティヴコーチングでは,最適な人生、「対話型の組織開発」として,「組織の物語(組織理念や目標,経緯・歴史)」についても扱い,組織の「存在意義」や組織に存在している人材,資源など潜在性についての発掘にも役立てます。あたりまえとなっている組織にある物語を日々改善,新しいものにしていくために活用されます。



■コーチング心理学における「ナラティブ・コーチング」は,成長と活性化にかかわり,「ナラティブ・セラピー」を応用しつつ,教育心理学,学習心理学,社会心理学,自己心理学,産業組織心理学,ポジティブ心理学などを応用しています。(例えば,学習の車輪,ジョハリの窓,ストレングス,PERMA理論、AI理論などの理論を活用したりします。)

◆ナラティヴ・アプローチにおいて,国際コーチング心理学会,国際ポジティブ心理学会

(World Congress on Positive Psychology)などの最新情報紹介やワークなども取り入れます。



【スケジュール】:物語の心理学と心理療法を活用し,物語の思考力,強みの発見,自己成長意識と自己効力感を高める!



◆【1日目】ナラティヴ・アプローチとは何か? ナラティヴアプローチに技法を学ぶ (質問法,技法を学ぶ)

■本講座では,主に,成長・発展・活性化などにナラティヴアプローチを活用した「ナラティヴ・セラピーとコーチング」を実践します。



1.ナラティヴ・アプローチとはなにか? ナラティヴ・アプローチのメリットについて。(ナラティヴ・リスト,アイスブレイク集)



2.社会構成主義の考え方と使い方。ナラティヴの基盤,社会構成主義を扱うためにできることは何か?

社会構成主義の質問法,ワーク

システムズアプローチの質問法



3.問題の外在化と外在化の方法について,外在化と内在化のコミュニケーション技法とは何か?(外在化と内在化の質問)



4.ナラティヴの質問法と傾聴法,ダブルリスニング,トリプルリスニング とその応用とは?



5.エピソードの質問法、影響の質問法,仮定法,メタファーの質問法,影響の地図を描く方法とは何か?



◆【2日目】ナラティヴ・コーチングの応用編

1.ロードオブライフ(Road of Life),Season of Life 理想的なマップを描く。

(絵やマップを活用した支援法) グラフィック・レコード,グラフィック・コーチングの応用



2.チームオブライフ,リメンバリングとソーシャルサポートの手法と技法とは何か?



3.ナラティヴ・アプローチで活用できる心理テストとは?



4.ナラティヴ・アプローチのチェックリストとは? (ナラティヴ技法リスト)



5.強みや才能を発見するための質問法



6.リフレクティング・チーム,アウトサイダーウィットネスと応用,応援団「応援チーム」の構築と支援方法

*ナラティブ・メンタリング,ナラティヴ・フィードバック,ナラティヴ・ファシリテーションへの活用



7.ナラティヴのキャリアコーチングアプローチとは?



8.ポジティブ心理学を活用したナラティヴコーチング

*未来語りのナラティヴ・コーチング



9.ナラティヴを習得するためのカードゲームとは何か?(解釈と定義の質問)(プレイフルな視点)



※内容は変更される場合がございます。予めご了承願います。



■ワークショップを修了されると,コーチング心理学協会認定「ナラティヴ・コーチ(R)(Narrative Coach)」 として,【専門認定】の認定を受けることができます。





【講習費】:【銀行振込】【クレジット払い】【コンビニ払い】など

当日,領収書発行致します。入金を持って,受講・資格の権利が得られます。



(1)特別価格 1日入門11,000円,

(2)2日間参加(実践と応用)22,000円

(3)【資格認定コース】11,000円+33,000円(講習費1日半額及び資格認定費)

【担当者のコメント】

「ナラティヴ・アプローチは,物語の心理学や物語の心理療法を活用したアプローチです。とくに,「言葉」や「文脈」,「文法」など,言葉を大切にし,対話を重視する点に特徴があります。対話を通して,自分と相手のストーリーを理解し,信頼関係を構築していきます。物語には,様々な「ストーリー」,「経験」,「感動」,「教訓」,「謎」,「好奇心」などの特徴があります。



その人が持つ物語の潜在性や強みを発見し,希望を構築していくことに焦点を当てていきます。「物語」を促進する質問法は,コーチングだけでなく,リーダーシップとして,同僚・部下・上司へのサポート,人間関係の理解に役立ちます。」



一般社団法人コーチング心理学協会



【団体概要】

本社所在地:東京都港区浜松町2丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F



事業内容:

「コーチング心理学」を社会的な実践に活かすために設立された団体。コーチング心理学やポジティブ心理学など,統合的に活用し,個人,組織や社会の持続的成長,ウェルビーイング,モチベーション、パフォーマンス,エンゲージメントの向上を目指している。科学的なエビデンスと物語るナラティヴの両方を重視し,教育・産業・福祉・医療・社会への貢献。上記に関わるコミュニケーション技術の向上,ポジティブメンタルヘルスの支援を行っている。

HP:https://www.coaching-psych.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/27-19:16)