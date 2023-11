[株式会社VEATM]

株式会社VEATM(本社:東京都渋谷区、代表取締役:橋本忠則)が展開するトレーニングウェアブランド「VEATM(ビートム)」は、本日2023年11月10日(金)、ブランド初「VEATM」×「POWER HOUSE GYM」のコラボ商品を含む計7点を発売いたします。







「VEATM」からはじめよう、VEATMで一歩前へ

「VEATM」は、”THE ONLY ONE WHO CAN BEAT ME IS ME.「自分に勝てるのは自分だけ」”をコンセプトにした、着用が楽しみになるトレーニングウェアブランド。ストイックなトレーニーだけではなく、普段あまり運動をしない方も、明日はカラダを動かしたくなるような、モチベーションの「きっかけ」を作るブランドです。

ABOUT VEATM:https://veatm.com/pages/aboutveatm



ブランド初「POWER HOUSE GYM」コラボ商品 & 新型「TRACK JACKET / TRACK PANTS」の誕生

POWER HOUSE GYMは世界20カ国に300以上の拠点を持ち、総会員数は120万人以上、フィットネス業界を牽引する注目のブランド、遂にVEATMが「POWER HOUSE GYM」とのコラボ商品を実現。

11月10日(金)17:00~VEATM公式ショッピングサイト販売スタートと合わせて、国内にも拠点を持つ「POWER HOUSE GYM」にて店頭販売も同時にスタート(一部対象外店舗有り)、カラーバリエーションは全6色と豊富なラインナップ。



さらに、「ブランド初のコラボ記念」として商品3アイテムをスペシャルプライスとして特別リリース。

SHORT SLEEVE BIG T-SHIRTは通常価格6,990円が3,980円(税込)、YBACK TANK TOPは通常価格5,990円が3,980円(税込)、SWEAT HOODIEは通常価格13,200円が9,800円(税込)とお得にお買い求めいただけます。

コラボ商品以外に、新型「TRACK JACKET / TRACK PANTS」をリリース。ジャージ素材で肌触りが良く、スポーツやトレーニングシーンで活躍し、伸縮性や防風性に優れている【TRACK JACKET / TRACK PANTS】、着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタン素材を使用した【SHORT SLEEVE SLIM T-SHIRT】、身体の動きに基づき、機能性を重視したワークアウト用の【WORKOUT NO SLEEVE】、11月新コレクションはコラボ商品を含め計7点がラインナップ。



<VEATM SPECIAL CAMPAIGN VOL.7>

https://veatm.com/blogs/feature-4/veatm-special-campaign-vol-7





JAPAN PRO 2023 冠スポンサーのVEATM、開催記念として11月月間「送料無料」宣言中!!

2023年4月リブランディングから約7カ月……本当に多くの方にVEATM商品をご愛用いただきました。感謝の気持ちを込めて、年内最大級のご奉仕…「送料無料キャンペーン」を実施中です。

JAPAN PRO 2023の11月開催に伴いまして、冠スポンサーであるVEATMより開催記念企画として、11月1日(水)~11月30日(木)、30日間をキャンペーン対象期間としております。





11月新作は「POWER HOUSE GYM」コラボ商品を含めて計7点がラインナップ



【SHORT SLEEVE SLIM T-SHIRT】



身体にフィットするサイズ感でトレーニングに最適なSLIM T-SHIRT、着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタン素材を使用。背面はダンベルをモチーフにしたグラフィックが特徴的、正面はシンプルにVEATMロゴをラバープリントで表現。運動時、首裏の縫製部分の当たりが気にならず動きを妨げないよう、さりげないミラーロゴテープを取り入れ、一日中快適に着られる仕様に。脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用。

サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BLACK / CHARCOAL / IVORY

価格 :定価 6,990円(税込)

→4,980円(税込)<SPECIAL PRICE>



【WORKOUT NO SLEEVE】



通常のNO SLEEVE TOPSとは異なり、腕や肩まわりのトレーニングの際、筋肉の動きがわかりやすく、ラウンドネックはフィット感を重視し、不要な露出を抑えたカッティング。脇下は広く取ることで広背筋の動きを妨げず、背中のトレーニングにもフォーカスしやすい。身体の動きに基づき、機能性を重視したワークアウト用のノースリーブ。生地は着心地とストレッチ性(伸縮性)にこだわったコットンとポリウレタンの素材を使用。背面はダンベルをモチーフにしたグラフィックが特徴的、正面はシンプルにVEATMロゴをラバープリントで表現。

サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BLACK / CHARCOAL / IVORY

価格 :定価 6,990円(税込)

→4,980円(税込)<SPECIAL PRICE>



【TRACK JACKET / TRACK PANTS】



VEATM初リリースの「トラックジャケット / トラックパンツ」、スポーツやトレーニングシーンで活躍し、伸縮性や防風性に優れる。生地はポリエステル100%、動きやすくて着心地が良く、型崩れの心配もない素材。オンとオフどちらでも着用可能、正面はシンプルなデザインでオリジナルラバーネームがアクセント、背面は通常のラバープリントではなく立体感のあるワッペンロゴを配置。生地の切り替えが、首から脇にかけて斜めに曲線を描きながら入っているので、腕があがりやすく、スポーツやトレーニングに最適なラグランスリーブを採用。

サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BLACK / CHARCOAL

価格 :【TRACK JACKET】 定価 14,300円(税込)

→9,800円(税込)<SPECIAL PRICE>

【TRACK PANTS】 定価 12,100円(税込)

→8,800円(税込)<SPECIAL PRICE>



【POWER HOUSE LOGO BIG T-SHIRT】



VEATM定番のビックシルエットTシャツ、筋トレやワークアウト用のトレーニングウエアとしてはもちろん、普段着用としてもご利用いただけます。ブランド初「POWER HOUSE GYM」×「VEATM」のコラボ商品、全6色豊富なカラーバリエーション。正面はシンプルに通常のラバープリントを使用し、背面はコラボ商品ならではの2つのブランドが重なっているビックロゴを入れ、さりげない同系色のPOWER HOUSE GYMのロゴがアクセントに。運動時、首裏の縫製部分の当たりが気にならず動きを妨げないよう、さりげないミラーロゴテープを取り入れ、一日中快適に着られる仕様に。

サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BLACK / CHARCOAL / IVORY / YELLOW

BLUE / BURGUNDY

価格 :定価 6,990円(税込)

→3,980円(税込)<SPECIAL PRICE>



【POWER HOUSE LOGO YBACK TANK TOP】



Y字のカッティングが特徴の着心地抜群のYバックタンクトップ。ストレスを感じさせない緩やかなデザインが拘り。ブランド初「POWER HOUSE GYM」×「VEATM」のコラボ商品、全6色豊富なカラーバリエーション。首元とアームホールのバインダー配色がアクセント、正面はコラボ商品ならではの2つのブランドが重なっているビックロゴを入れ、さりげない同系色のPOWER HOUSE GYMのロゴがアクセントに。

サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BLACK / CHARCOAL / IVORY / YELLOW

BLUE / BURGUNDY

価格 :定価 5,990円(税込)

→3,980円(税込)<SPECIAL PRICE>



【POWER HOUSE LOGO SWEAT HOODIE】



生地はヘビーウェイトのスウェット素材を使用、肌になじむ綿100%素材で着心地は抜群、フードはしっかりと形状が維持できる2枚仕立て。ブランド初「POWER HOUSE GYM」×「VEATM」のコラボ商品、全6色豊富なカラーバリエーション。脇から前に斜めのカットラインを入れることによりウエストがシャープに見えるVEATM独自のカットラインを採用。肌寒い季節のトレーニングにも、タウンユースとしてもご利用いただけます。

サイズ展開 :S、M、L、XL

カラー :BLACK / CHARCOAL / IVORY / YELLOW

BLUE / BURGUNDY

価格 :定価 13,200円(税込)

→9,800円(税込)<SPECIAL PRICE>



November 2023 新コレクション一覧

https://veatm.com/blogs/feature-4/veatm-2023-november-collection



会社概要

会社名 :株式会社VEATM

設立 :2022年11月7日

代表者 :代表取締役 橋本忠則

所在地 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-4-7 エルム青山3F

事業内容 :フィットネスアパレルブランド

資本金 :1,000万円



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/10-18:46)