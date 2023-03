[FlipNine株式会社]

日本文化継承NFTプロジェクト「狼煙」



日本文化継承NFTプロジェクト「狼煙」を運営するFlipNine株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大竹優策)はOpenSea(https://opensea.io)において狼煙公式クリエイターの限定NFTの販売を開始いたします。







新たに発売するコレクション【REI PFPs NFT COLLECTION】









主にインスタグラムで女性のイラストの発信をするイラストレーター『ひらこ』氏。

泡いタッチで描く女性のイラストはYouTubeやインスタグラムのリールでも

作成過程を投稿しており、中にはインスタグラムのリールにて再生回数150万回を超える動画が

いくつか存在し、国内外でも根強いファンが多い。



ひらこ氏初のNFT作品をNFTマーケットプレイス【OpenSea】にて限定販売を開始いたします。

作品それぞれ1枚限定でオークション販売となっており、価格は0.012 WETH( 日本円で約3,000円 ※2023/03/30/ 15:45時点)スタートです!お得にゲットできるチャンスですのでお早めに!



コレクションURL:https://opensea.io/collection/hirakonk-noroshi





作品名【レイの仕事終わり】







【狼煙×ひらこ氏限定作品】

作品名「 レイの仕事終わり~バーで飲み会~ 」

-Work done-drinking party at the BAR-



販売プラットフォーム:OpenSea

販売価格:0.15ETH ( 日本円で約35,000円 ※2023/03/30/ 15:45時点)

1枚限定オークション販売:0.012 WETH( 日本円で約3,000円 ※2023/03/30/ 15:45時点)

販売リンク:https://opensea.io/collection/hirakonk-noroshi



★1枚限定オークション販売リンク:

https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/38266275837297085556216427959245860931295153266042096278940922382549384167425/



作品名【レイのモーニングルーティン】







【狼煙×ひらこ氏限定作品】

作品名「 モーニングルーティン~朝の風景~ 」

-My Morning Routine-Morning scenery-



販売プラットフォーム:OpenSea

販売価格:0.15ETH ( 日本円で約35,000円 ※2023/03/30/ 15:45時点)

1枚限定オークション販売:0.012 WETH( 日本円で約3,000円 ※2023/03/30/ 15:45時点)

販売リンク:https://opensea.io/collection/hirakonk-noroshi



★1枚限定オークション販売リンク:

https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/38266275837297085556216427959245860931295153266042096278940922393544500445185/



イラストレーター:ひらこ







目標:更なる画力アップを目指して、自分のイラストが様々な方の手に渡ってくれると嬉しいです!

公式Instagram:https://www.instagram.com/hirako_nk/

主にイラスト作成プロセスを紹介するリール投稿が人気のクリエイター

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@user-pv6rq1dv5b





日本文化継承NFTプロジェクト『狼煙』とは?









海外では高い評価を受けている日本文化ですが 昨今では日本の伝統文化などの衰退が問題となっています。

その要因は後継者不足や需要の減少、高齢化、文化に触れる機会がないなどといったことが挙げられます。

また、伝統文化の需要は年々減少傾向にあり世界に誇る日本の伝統文化が危ぶまれています。



日本の伝統文化を少しでも身近な存在にしていきたい。そこで日本の伝統、文化、習字や水墨画等を最新トレンドのNFTを通して発信していき日本の良さや芸術を日本だけに留まらず世界に知ってもらいそして、後世に残していく事業が『狼煙』です。



作品で生計を立てられているクリエイターはほんの一握りだというのが現状です。しかし、新人クリエイターや認知度の低いクリエイターの方でも素晴らしい作品を創り上げたとしても、知ってもらう機会がなく、志半ばで挫折してしまうクリエイターも多くいます。



世界に我々日本人が誇る文化の素晴らしさをNFTを通じて発信していく事業が日本文化継承NFTプロジェクト 『狼煙』 です。



▼狼煙オフィシャルサイト

https://noroshiofficial.com/



▼狼煙公式SNS情報

狼煙Instagram:https://www.instagram.com/noroshi_official_nft

狼煙Twitter :https://twitter.com/NOROSHI2022



▼OpenSea 狼煙公式アカウント

https://opensea.io/NOROSHI



▼Adam byGMO 狼煙公式アカウント

https://adam.jp/stores/noroshi_officialNFT





FlipNine株式会社とは?



インターネット広告のベンチャー企業としてインフルエンサー特化型ASP「FLIP」や婚活情報メディア「マリッジーナ」、資産運用ハウツーメディア「資産運用の教科書」などを運営しています。



インフルエンサー特化型ASP「FLIP」ではインフルエンサーのエンゲージメントや直近の投稿内容からのデータ分析を行なった上でインフルエンサーを選定するなど、独自基準でプロモーションを行うことで従来は認知重視の広告特性をもつインフルエンサーメディアをCPAに重きを置いた獲得重視訴求としてコンサルティング提案を行い広告主の顧客満足度を上げていきます。



また、社内のAD運用事業本部ではTikTok広告の動画制作と運用をワンストップで行うサービスやInstagramの

企業アカウントの運用、LPやサイト制作なども手掛けており、SNSを中心としたインターネット広告全般を事業軸としています。



■会社概要

社名:FlipNine株式会社(FlipNine Inc.)

本社:東京都中央区日本橋茅場町2-7-4 Aster茅場町5階

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 大竹 優策

U R L:https://flip-nine.jp/



■プレスリリースに関するお問い合わせ

FlipNine株式会社 広報担当 及川

Tel:03-6876-1355

E-mail:noroshi@flip-nine.jp



