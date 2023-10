[株式会社CREAKS]

株式会社CREAKSが運営するサウナプラットフォーム『サウナーチ』では、タレント・アーティスト含め多くの著名人コラムニストによるサウナコラムを掲載しています。







■著名人コラムニスト例(順不同)

-としみつ(東海オンエア)

-赤飯(オメでたい頭でなにより)

-ぽにきんぐだむ(オメでたい頭でなにより)

-so(Fear, and Loathing in Las Vegas)

-メイリア(GARNiDELiA)

-DJライブキッズあるある中の人

-マイケル (夜の本気ダンス)

-イサム(かずき山盛り)

-増田有華

-沢辺りおん

-杉崎健哉(鍼灸王子)

-TiNA(神使轟く、激情の如く。)

-天木じゅん

-菊池遼(the quiet room)

-野々宮ミカ

-辻凌志朗



■コラム一覧

https://saunarch.jp/sauna/article/



普段知ることの出来ない著名人のサ活の様子が見られるのは『サウナーチ』だけ!!

ぜひご覧ください!

https://saunarch.jp/





※以下、掲載コラム例

株式会社CREAKSが運営するサウナプラットフォーム『サウナーチ』においてブランドマネージャーを務める、ラウドロックバンド「オメでたい頭でなにより」のぽにきんぐだむによる「The Sauna」訪問コラムが配信されました。







2023年9月某日、妻であるメイリア(GARNiDELiA)と友人夫婦と共に、長野県野尻湖すぐ横にあるサウナの聖地「The Sauna」を訪問したぽにきんぐだむ。



生粋のサウナーでもある彼を以てして、"サウナの基準が塗り替えられ、まるで天国"と評した「The Sauna」の魅力とは!?



「The Sauna」サウナーチ施設ページ

https://saunarch.jp/sauna/p/?v=T0RRME9URXhZbUl5TkRnM00yWTBPUT09



コラム全文は以下より

https://saunarch.jp/sauna/article/?v=1930









■ ご取材、データ引用等可能です。

※ 記事やグラフ、データの引用の際は、必ず以下のリンクの記載をお願いします。(nofollow属性不可)

https://saunarch.jp/sauna/article/?v=1930



・サウナーチへの取材、コメント

・本発表データの引用

その他事項に関しても調整可能です。下記、お問い合わせまでお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CREAKS メディア担当

メールアドレス:media@saunarch.jp



株式会社CREAKS:https://creaks.co.jp/

東京都のオススメサウナ一覧:https://saunarch.jp/sauna/area/tokyo

サウナHowTo記事:https://saunarch.jp/sauna/article/?c=saunarch-how-to



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-08:40)