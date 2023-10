[アーレス株式会社]

Lifestyle&beautyブランド「AHRES(アーレス)」は、2023年10月11日(水)より、株式会社ZOZOが運営するZOZOTOWN上の コスメ専門モール「ZOZOCOSME」内にオンラインコスメショップ「AHRES ZOZOCOSME店(https://zozo.jp/shop/ahres/)」をオープンいたします。SNSで話題の人気アイテムや、ZOZOCOSMEで

しか手に入らない限定品を筆頭に、AHRES全製品ラインナップいたします。









AHRESは2022年12月に表参道<cat street >に1号店をOPENし、2号店となる東京ミッドタウン八重洲店や、

公式オンラインストアなど販路を拡大し、お客さまとのタッチポイントを拡大してまいりました。この度、お客

さまの購入体験をさらに便利にするために、ZOZOCOSMEでの展開を開始いたします。



「Function with Entertainment.」をコンセプトに、日本発のLifestyle&beautyブランドとして登場して、

今まで、人気となっているスキンケア、フレグランスはもちろん、ボディケア、ハンドケア、ヘアケアなど豊富

なアイテムを取り揃えております。

ZOZOCOSMEではすべての商品を販売いたします。



また、ZOZOCOSMEオープンを記念して、ZOZOCOSME でしか手に入らない限定セットやご購入いただいたお

客さまに特別な限定アイテムを差し上げるキャンペーンを実施いたします。是非この機会にAHRES ZOZOCOS

ME店にアクセスをお待ちしています。



ショップ概要





ショップ名:AHRES ZOZOCOSME店



グランドオープン日:2023年10月11日(水)正午



ショップURL:https://zozo.jp/shop/ahres/



オープニングキャンペーン概要





対象期間:2023年10月11日(水)~ なくなり次第終了



AHRES ZOZOCOSME店オープンを記念してAHRESの中でも人気のフレグランスのZOZOCOSME限定フレグラ

ンスコフレセット(2本セット、3本セット)を販売いたします。

他では手に入らない数量限定アイテムですので、ぜひご利用ください。





2種類のZOZOCOSME数量限定商品:

1. フレグランスコフレセット(3本セット)すべて8mL

・ 30セット限定「#SAYU」「#Swallow Escapism」「#Mellow Flavors Forest」

・ 30セット限定「#Zero」「#Blossom Walk」「#Mellow Flavors Forest」

・ 30セット限定「#Zero」「#The Sea Of Trees」「#Sunset Rainy Valley」



販売価格:11,880円(税込)

フレグランスコフレセット(3本セット)をお買い求めの皆様にこれからの季節にピッタリのハンドディフェン

サー(2,200円相当)を1本プレゼントいたします。



〇ハンドディフェンサー詳細

手肌が心地よく香るハンドミスト。 肌に馴染むように調香され、心地よく香ります。サトウキビ由来の天然発酵エタノール配合で手が洗えない外出先でも、保湿しながらリフレッシュ、“フローラル系”、“ウッド系”、“シトラ

ス系”の3種類の香りをご用意しております。









※3種類の香りからランダムに1本選定してお送りしますのであらかじめご了承ください。



2. フレグランスコフレセット(2本セット)すべて8mL

・ 30セット限定「#SAYU」「#Swallow Escapism」

・ 30セット限定「#Zero」「#The Sea Of Trees」

・ 30セット限定「#Blossom Walk」「#Mellow Flavors Forest」

・ 30セット限定「#Sunset Rainy Valley」「#Zero」



販売価格:7,920円(税込)

フレグランスコフレセット(2本セット)をお買い求めの皆様にAHRESブランドでも人気の3Layersシリーズの

2種類のシャンプー&コンディショナーサンプルセットをプレゼントいたします。



〇3Layersシリーズ詳細

AHRES独自の毛髪の3層にアプローチする「3Layers-Advance(TM)処方※¹」の2種類のヘアケアアイテム、ツヤのある髪質へと導く「Repair(リペア)シリーズ」と、なめらかな指通りに導く「Smooth(スムース)シリーズ」の2種類がございます。今回は2種類ともにプレゼントいたしますので、どちらがお好みかぜひお試しください。



2本セット、3本セットともになくなり次第終了とさせていただきますので、

ぜひ、お早めにお買い求めください。















AHRESブランドページ :https://ahres.jp/

AHRES公式Instagram :https://www.instagram.com/ahres_official/

















