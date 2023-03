[株式会社ヒューネット]



株式会社ヒューネット(本社:愛媛県松山市)は、このたびフィンランドのフィットネスゲーミング会社CSE Entertainment社の各種フィットネスゲームの取り扱いを開始致しました。

CSE Entertainment社では、「楽しくゲームをしているうちに気が付いたらエクササイズをしている」というコンセプトのもと、世界40か国以上で事業を展開しており、世界中の何百万人ものプレイヤーに感動とインスピレーションを与えています。

代表するプロダクトとして”iWall”(アイウォール)“runBEAT”(ランビート)“cycloBEAT”(シクロビート)“groupBEAT”(グループビート)、小さなお子様向けの“tapWall”(タップウォール)や、病院やグループホームなどでリハビリに活用できる“rehabWall”(リハブウォール)などがあります。













オペレーターが常駐する必要がないエクササイズゲーム



これまでのVRゲーム等では、常にスタッフがゲーム区画に常駐しオペレートする必要がありましたが、CSE Entertainment社のゲームは違います。全てのプロダクトが全自動で、コントローラーやスタッフ、オペレーションも必要ありません。全てのプロダクトは小さなスペースを最大限に活用し、あらゆる年齢、能力を持つ人々に様々なアクティビティを提供することができます。各種プロダクトはすべて小さなスペースに導入することができ、改装の必要もありません。













○ゲームを楽しむことがエクササイズになる「エクサゲーミング」







CSE Entertaimnent社の製品は、自分もゲームの一部になれる、楽しくて多才なエクサゲーム製品です。一人で遊んだり、マルチプレイヤーモードで誰かと楽しみを分かち合ったりすることができます。エクサゲームで遊ぶことで、子供も大人も簡単にモチベーションが上がります。多様なゲームコンテンツのおかげで、効果的かつシンプルなワークアウト、仕事の息抜き、または家族や友人とエクササイズとゲームを楽しむことができます!







エクサゲームを代表する“iWall”(アイウォール)



“iWall”(アイウォール)はタッチパネルでの操作や煩わしいオペレーションなどが一切必要ないエクサゲーミング商品です。

躯体に触れる必要がないので、衛生的です。電源も自動で起動、シャットダウンするためスタッフの負担もほとんどありません。。

また、”iWall”(アイウォール)は身体にハンディキャップのある方に適したコンテンツが沢山あり、ほとんどのゲームが車いすでもプレイする事が出来ます。ゲーム内容は多岐にわたり、心肺機能を発達させるゲームやバランス感覚、ボディコントロールを鍛えるものがあります。













https://youtu.be/fbfaOSyxt2k (参考動画)





トレッドミルを使用してゲームをする“runBEAT”(ランビート)



“runBEAT”(ランビート)は、モーターを使わないトレッドミルとエクサゲームを融合させたゲームです。個々人のフィットネスレベルに関係なく、他の人と一緒に走ったり、競ったり運動しながらゲームを楽しむことができます。”runBEAT”(ランビート)はただ映像を見ながら走るゲームではありません。プレイヤーが走るトレッドミルと連動して映像やエフェクトがダイナミックに演出されます。

また、ひとつの“runBEAT”(ランビート)システムに2~8台のトレッドミルを繋げることができるため、多人数でのゲームも可能です。必要なスペースもトレッドミル二台で3m×3mと省スペースで導入できることも魅力の一つです。

共通の目標に向かって走り、自分の限界を試すことで、走る喜びを共有しましょう。













https://youtu.be/o0vqJQMXZMw (参考動画)





エクササイズバイクを漕いでプレイする“cycloBEAT”(シクロビート)



“cycloBEAT”(シクロビート)は専用のエクササイズバイクを漕いでプレイするエクサゲームです。エクササイズバイクで発生したパワーがリアルタイムでバーチャルバイクに伝達され、ゲームに反映されます。ギアを上げればより大きなパワーを生み出し、よりエキサイティングにゲームを進めることができます。

“cycloBEAT”(シクロビート)も”runBEAT”(ランビート)と同様に2~8台までを1つのシステムに繋げることができるので、多人数での対戦プレイが可能です。

誰が一番速いのか、一番強いのか友人や家族で競い合いましょう!











https://youtu.be/b56k90AWJ9U (参考動画)





今後の展開



全国のアミューズメント施設への導入はもちろんのこと、学校や病院、リハビリ施設や老人ホーム等の介護施設にも導入し、幅広い層にエクサゲーミングを根付かせる働きが出来ればと考えております。





株式会社ヒューネットについて







【会社概要】

社名:株式会社ヒューネット

本社所在地:790-0941 愛媛県松山市和泉南6丁目4番地26号

代表取締役:兵頭 完治

事業内容: 雑貨全般の企画、デザイン、生産、検品、物流

企画:キャラクター雑貨、服飾雑貨、生活雑貨の商品企画

生産:中国、東南アジア等 協力工場200社以上

検品:雑貨全般、アパレル、玩具、家具など

海外スポーツ&エンターテイメント関連商品の輸入・販売・保守管理

設立: 1991年

ヒューネットHP:https://www.hunet-corp.co.jp/

スポテイメント事業HP: https://www.sportainment.jp/



