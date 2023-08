[one move株式会社]

デジタルマーケティングの知識を、実案件を通して学んでいただける制度です。コミット量や研修期間は自由!カリキュラム修了後は、デジタルマーケティング領域での活躍人材に。





デジマ教育出向制度とは?





one move株式会社(以下、当社といいます)が、デジタルマーケティング部門における専門人材を育成したい企業から、研修生を受け入れる制度です。

マーケティングに興味関心のある個人の方も対象です。業界経験の有無は問いません。

なお、受講や出向にあたり、費用はいただいておりません。





なぜ無料で研修を提供できるのか





研修生を受け入れることにより多種多様な意見に触れることができる点を、当社の大きなメリットとして考えているからです。

例えば、プランニングをするにあたり、生活者目線を取り入れたい場面などにおいては、クライアントのサービス・商品のエンドユーザーと同じ感覚でのアイデア提供は非常に有益であると捉えています。

このように、研修生から力を貸していただくシーンも多く想定され、過去には実際に研修生から出たアイデアが具現化したこともございます。



どんなことが学べるの?





OJTが基本となりますが、初心者の方には、実務に必要な専門用語や基本業務を丁寧にお伝えするところからスタートいたします。

実案件をプランニングする機会や、マーケティングを基礎から学べる講座、SNSを中心としたデジタルプロモーション講座など、豊富なカリキュラムをご用意しております。



なお、当社へのコミット量や受講期間に条件はございません。本業をしっかりこなしながら、空いた時間を活用してマーケティングを学んでいただけます。



受講企業からの声





これまで研修生を受け入れさせていただいた企業からは、「クライアントからのデジタルマーケティングへの要望に対応できる中核メンバーが育った」「事業会社として、SNSを用いて具体的にやりたいことのビジョンが見えてきた」などの、前向きなお声が届いております。



デジタルプロモーションを取り入れた施策提案を求められる場面において、機会損失することなく事業を拡大するチャンスとなる、と捉えていただいております。







講師プロフィール







<プロフィール>

one move株式会社 代表取締役プランナー

原 慎吾



キヤノン株式会社 エンジニアとしてプロダクト開発

株式会社リクルートジョブズ 事業開発/営業企画

株式会社博報堂 ディレクター を経て現任。



過去、ゲーム業界、食品メーカー、ファッション、人材、旅行、教育、さまざまな業界のマーケティングコミュニケーションに従事。



まずはご相談から





ご興味をお持ちいただけた方は、どうぞお気軽にご相談ください。



■本件に関するお問い合わせ先

WEBサイトのコンタクトページよりお問い合わせください。

https://onemove-corporate.studio.site/contact



one move株式会社のSNS事業について





SNSを主軸としたデジタルプロモーション事業において、戦略設計からコミュニケーション設計、プロモーション施策立案、実行、レポーティングまでを一気通貫でお任せいただけます。

業界を問わず、全てのサービス・商材の売上課題やブランド課題に対応が可能です。



また、統合コミュニケーション設計に基づくプランニングにより、SNSに関連するありとあらゆるコミュニケーション施策を実装し実行することができる、業界でも稀有な体制をとっていることも強みの一つです。

少数精鋭のプランナー・ディレクターによるサポート体制も万全です。



「SNSプロモーションに興味はあるが、何から手をつけたらいいのかわからない」「現行のSNS運用に不満を感じている」など、どんな小さなことでもご相談ください。



【SNS総合プロモーション事業】

SNSキャンペーン、インフルエンサー施策、イラストレーター施策、WEB・SNS広告運用、WEBサイト制作、ライブコマース、チャットコマース、CXツールなどを用いたプロモーション施策の設計、実行までを受託。



【SNSマーケターマッチング事業】

150名を超えるプロのSNSマーケターと提携を結び、クライアントのSNSアカウント運用案件とマッチング。運用プランのご提示から運用の実施段階に至るまで、one moveがサポートいたします。





■会社概要

会社名:one move株式会社

設立:2021年11月

代表取締役:原 慎吾

所在地:東京都三鷹市井の頭5−12−17

事業内容:SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業(許可番号13-ユ-314958)



