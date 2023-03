[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

iPad Proを使用する全世界のクリエーターの生産性向上に貢献



中国深圳発Apple製品周辺機器メーカーであるスタートアップ企業であるShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、 2023年3月20日(月)に、世界初のiPad Pro用マグネット式充電システムであるPITAKA MagEZ Case Pro for iPad Pro(日本語読み:ピタカ マグイージーケース プロ フォー アイパッドプロ)をAmazon PitakaDirect 、楽天市場 PitakaDirect及び自社公式日本語販売サイトにおいて新発売いたします。







2023年3月20日(月)に東京都内で開催された「PITAKA 世界初iPad Pro マグネット式充電システム発表会」にて、PITAKAがこの春から展開する最注力製品として、当製品の発売を発表しました。既存モデルのiPad Pro用タブレットケース「PITAKA MagEZ Case 2」と iPad mini専用充電タブレットケース「PITAKA MagEZ Case Pro」を更にアップデートし、全世界のiPad Proユーザーが待ち望んでいたマグネット式充電が可能で、ケースを付けたままでマジックキーボードも使用可能なiPad Proケースを開発しました。



同社の日本市場責任者であるCherry Zhangは、新製品発表会の中で、「クリエーターがプロフェッショナルな能力を発揮するためには、プロフェッショナルなアクセサリーが必要です。全世界のiPad Proユーザーが抱える課題は、私たちアクセサリーメーカーの問題だと考えPITAKA MagEZ Case Pro for iPad Proを開発しました。」と語りました。





【製品の特徴】

●高速で安定したマグネット式充電を実現

PITAKA独自の「X」型接触モジュールと内蔵されたマグネットアレイにより、iPad Proを付属のPitaFlow Chargerを使ってケースの上からiPad Proに装着することで、高速かつ安定したワイヤレス充電が可能になります。

さらにPITAKA MagEZ Case Pro を装着したiPadを専用のPITAKA MagEZ Charging Standに取り付けることで、iPad Proを充電しながら、まるでデスクトップコンピュータやセカンドモニターの様に使うことが可能です。





●Apple Magic Keyboardに完全対応

薄型のマグネット式のデザインのおかげで、iPad ProをMagic Keyboardに簡単に取り付けて、ケースを取り外

さずにすべての機能を楽しむことができます。

背面に金属端子を搭載している点が特徴。端子はSmart Connectに対応しており、ケースを装着した状態で、Apple純正のMagic KeyboardやSmart Keyboard Folioなどを取り付けられます。

また、Magic Keyboardとタブレットをぴったりと閉じて、安全に持ち運ぶことができます。 特許取得済みの3ピンアダプターは、iPad ProケースとApple Magic Keyboardの間でシームレスな充電を実現します。





●PitaFlow for Tabletsで生産性を向上

そのマグネットデザインによって、MagEZ Case Proは「PitaFlow for Tabletsシステム」に即座に組み込まれ、 デバイスの機能や生産性を損なうことなくシームレスにアクセサリーを切り替えることが出来ます。





●アラミド繊維と浮織デザインでiPad Proをスタイリッシュに

カラー展開は、ユーザーの好みに合わせた合計5種類です。通常の1500D(デニール)のアラミド繊維を使った「黒/グレーツイル柄」、「黒/ブルーツイル柄」加えて、「オーバーチュア(序曲)」、 「ラプソディ(狂詩曲)」というPITAKA独自の浮織(日本語読み:うきおり、英語名:Fusion Weaving)デザインが2種類あります。

さらに当社では、デスク上を黒ではなく、白やシルバー調で統一したいユーザーの声にこたえて「シルバー/グレー」のケースも開発しました。







●Apple Pencilを簡単充電

Apple Pencilをマグネットで接続し、いつものように充電可能です。

*Apple Pencilのスキンやカバーには対応していません。





●Type-Cポートへの簡単接続

MagEZ Case Pro for iPad Proは、Type-Cポートを取り外し可能なカバー型にすることで、マグネット式のワイヤレス充電機能とType-Cケーブルの利用の両立を実現しています。 必要に応じてカバーを外すことで、すぐにType-Cポートが使用可能になります。



【タブレットケース&付属充電器スペック】

■製品名称:PITAKA MagEZ Case Pro for iPad Pro 2022(※マグネット式タブレットケース)

(読み:ピタカ マグイージー ケース プロ フォー アイパッドプロ)

●対応機種:iPad Pro2022/2021

●カラー:1500D黒/グレーツイル柄、 1500D黒/ブルーツイル柄、

1500Dオーバーチュア、 1500Dラプソディ、 1500D シルバー/グレーツイル柄

●素材:黒/グレーツイル柄、黒/ブルーツイル柄、オーバーチュア、ラプソディ

1500Dアラミド繊維/ポリカーボネート(PC)

シルバー/グレーツイル柄 ガラス繊維/ポリカーボネート(PC)

●サイズ・重量:11インチ iPad Pro 重量約90g、厚さ約1.4mm

12.9インチ iPad Pro 重量約120g、厚さ約1.4mm

■製品名称:PitaFlow for Charger(※ケース付属のマグネット式充電器)



(日本語読み:ピタフロー フォー チャージャー)

●サイズ:66×66×8.3mm

●長さ:1.2m

●入力:20W以上

●出力:最大20W

●注意事項:正常動作のためには、20W以上の充電器が必要です。

■通常価格:13,499円

※上記のケースにはマグネット式充電器が付属します。

■製品販売ページ

Amazon PitakaDirect :https://www.amazon.co.jp/dp/B0BPXZFSVB

楽天市場 PitakaDirect :https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mcpip1-01010100-jp/

日本語公式サイト:https://pitakajapan.com/products/magez-case-pro-for-ipad-pro-2022



【専用充電スタンドスペック】





■製品名称:PITAKA MagEZ Charging Stand

(※マグネット式充電スタンド)

(読み:ピタカ マグイージー チャージング スタンド)





●対応機種:iPad Pro、iPad mini6

●カラー:ブラック

●サイズ:125×134×250mm

●入力:5V=2A/9V=2A/12V=1.5A

●出力:5W/7.5W/10W/15W

●注意事項:正常動作のためには、20W以上の充電器が必要です。

■通常価格:16,599円

■製品販売ページ

Amazon PitakaDirect:https://amzn.to/3THVGUR

楽天市場 PitakaDirect:https://item.rakuten.co.jp/pitaka/mcst1-01010100-jp/

日本語公式サイト:https://pitakajapan.com/products/magez-charging-stand



■PITAKAブランドについて





PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。



またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の



物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。



PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。



公式日本語サイト:https://pitakajapan.com/

公式Twitter(日本語):https://twitter.com/PITAKA_Japan

公式instagram(日本語):https://www.instagram.com/pitaka_japan/

公式Facebook(日本語):https://www.facebook.com/PITAKA.Japan/

公式YouTube(英語):https://www.youtube.com/c/PITAKAGALLERY

Amazon PitakaDirect: https://amzn.to/3QxaBjk

楽天市場 PitakaDirect: https://www.rakuten.ne.jp/gold/pitaka/



≪アフターサービス≫

1.下記の専用フォームをご利用ください。

https://pitakajapan.com/pages/contact-us

2.もしくは support-jp@ipitaka.com までEメールにて日本語でご連絡ください。



■Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について

Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)は、 2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。



≪会社概要≫

【企業名】 : Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセンシ リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】: 12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District, Shenzhen, 518100, Guangdong, China

【代表者】: CEO 鄭陽輝(James Zheng)

【設立】:2015年11月

【資本金】:1000万元(約2億円)



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-18:16)