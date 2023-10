[NTTソノリティ株式会社]

~ヨドバシカメラで発売記念キャンペーンを展開~



NTTソノリティ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:坂井 博、以下「NTTソノリティ」)は、2023年10月3日(火)より、NTTの特許技術「インテリジェントマイク」を搭載した、自分の声だけを相手に届けるビームマイクスピーカー「LinkShell(リンクシェル)」の一般販売を開始いたします。一般発売を記念し、ヨドバシカメラにてプレゼントキャンペーンを実施します。







■「LinkShell」について

リモートワークが浸透し、自宅だけでなくカフェ、公共施設、ワーケーション先などでの仕事も一般的になりました。その一方で、仕事中の周囲の雑音や会話、生活音などの「相手に聞かれたくない音」という新たな音の課題も生まれてきています。

ビームマイクスピーカー「LinkShell」は「プライバシーや情報を守りたい」「相手に不快な思いをさせたくない」「クリアな音声だけを届けたい」というニーズに対応するべく、誕生しました。自分の声だけを届けるNTTの特許技術「インテリジェントマイク」により、周囲の雑音を除去し、必要な声だけを届けます。イヤホン、マイクといった装着も不要。オンライン環境においてストレスフリーなコミュニケーションを実現します。



◆インテリジェントマイクとは

NTTの特許技術である「インテリジェントマイク」は、音が2つのマイクに到達する時間差を利用して、音響空間を認識。ビームフォーミングとスペクトルフィルターをハイブリッドで処理することで、「必要な声」だけをクリアに取り出します。



■一般発売キャンペーンについて

◆ヨドバシカメラの公式ガジェットアカウントでプレゼントキャンペーン

10月3日(火)より、ヨドバシカメラの公式X(旧Twitter)ガジェットアカウント「ヨドバシ@ガジェット機器専門(@Yodo_Gadget)」にてプレゼントキャンペーンを実施します。同アカウントをフォローの上、「LinkShell」に関する投稿をリポストいただき、「リモートワークで困った経験」を返信していただいた方から抽選で3名様に、「LinkShell」をプレゼントいたします。キャンペーン期間は10月9日(月)まで。

詳細はこちら:https://twitter.com/Yodo_Gadget



◆「LinkShell」取り扱い店

ヨドバシカメラ、ビックカメラ、コジマ、蔦屋家電、Amazon(順次展開)



■製品について

◆主な特徴

簡単操作で360°モード、120°モードの集音エリアを切り替え

【360°モードの場合】

集音した全ての音が、全て相手に聞こえます。複数人が参加するweb会議、リモート通話向きです。

【120°モードの場合】

製品正面120度の範囲にいる人の声だけが相手に聞こえます。生活音を聞かせたくないリモートワーク時や少数でのウェブ会議に最適。

【MUSICモード】

お気に入りの音楽を高音質のサウンドで楽しむことができます。



連続通信最大8時間の小型・軽量モデル

充電式(充電時間2時間 / 連続通信最大8時間)で、重量約350g、手の平に収まる直径約12.5cmのポータビリティに優れた小型・軽量モデル。有線&Bluetooth対応。「MUSICモード」ではお気に入りの音楽を高音質のサウンドで楽しむことができます。



シンプルモダンを追求した機能的なデザイン

「貝殻に耳を当てる」イメージから、巻貝のような曲線ラインも特徴です。

カラーはあらゆるデスクやデバイスと馴染みのいいグレージュ。



◆スペック

正式名称 :ビームマイクスピーカー『LinkShell(R)』

価格 :32,780円(税込)

発売日 :2023年10月3日

対応OS :Windows(R) / Mac / iPhone / iPad / Android

接続方法 :USB / Bluetooth(R) / アナログ

付属品 :USBケーブル、オーディオケーブル、USB変換アダプター

電池持続時間 :連続通信 最大8時間

充電時間 :約2時間

サイズ :約H125 mm × W125 mm × D35 mm

質量 :約350 g



その他、製品詳細はこちら:https://ntt-sonority.com/products/linkshell/



Bluetooth(R) ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

NTTソノリティ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

Windows(R) は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows は Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。

Mac は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

iPad 、iPhone は Apple inc. の登録商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

Android は、 Google LCC の商標です。



■NTTソノリティ

最先端の音響信号処理技術を用いて音響関連事業を行う会社として2021年9月1日に設立。音を仕分ける・音を閉じ込める・特定の音を見つけ出す、という3つの技術を使い、ビジネスやプライベートなど様々なシーンで一人一人に快適な音響空間を実現する製品やサービスを提供してまいります。

HP:https://ntt-sonority.com/



