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せとうちグル巡り2023 春のスイーツラリー開催！（3月4日…

せとうちグル巡り2023 春のスイーツラリー開催！（3月4日～4月23日）～瀬戸内のスイーツをめぐる季節が来た～

［本州四国連絡高速道路株式会社］

JB本四高速グル-プは、瀬戸内のスイーツ店をめぐる『せとうちグル巡り ２０２３ 春のスイーツラリー』を３月４日（土）～４月２３日（日）に開催！
デジタルポイントラリーにエントリーの瀬戸内地域スイーツ店はなんと１６０店以上！！
各地のエントリー店をめぐってポイントを貯めていただくと、獲得ポイントによって素敵な景品を抽選でプレゼントします！
詳しくは特設サイトをチェック！【https://www.love-setouchi.jp/gurumeguri2023/

〇特定の会場で開催するのではなく、瀬戸内地域全体で展開するイベントです。
〇瀬戸内の“食”をテーマにして ３月４日（土）～１２月２４日（日）に開催するイベント『せとうちグル巡り ２０２３』※の第一弾となります。




※『せとうちグル巡り 2023』とは？
ＪＢ本四高速グル-プは、地域と連携し、瀬戸内の魅力を発見・発信することで、地域内外のつながりを創出する「架け橋事業」の拠点としてサービスエリア、パーキングエリア（SA・PA）を最大限活用する「せとうち魅力発見」キャンペ-ンを展開しています。
その一環として瀬戸内のグルメをめぐるキャンペーンをスタートします。今後も夏の麺ラリー・秋の丼ラリーを予定しています。






１．イベント名称

せとうちグル巡り２０２３ 春のスイーツラリー
特設サイト【https://www.love-setouchi.jp/gurumeguri2023/


２．開 催 期 間

２０２３年３月４日（土）～４月２３日（日）


３．イベント内容

（１）瀬戸内のスイーツ店が参加する「デジタルポイントラリー」
　・参加店舗：瀬戸内地域のスイーツ店 １６０店以上（２月１５日時点）
　・ラリー景品：旅行券１万円分、瀬戸内地域のスイーツ詰合せ等
　・SA・PA 特別メニューを評価いただいた方には、別途抽選で景品をプレゼントします！

（２）SA・PA に地域のスイーツ店が出店する「せとうちスイーツフェア 2023」
　・日時：４月１日（土）、２日（日）
　　　　　各日 １０時～１５時
　・場所：神戸淡路鳴門自動車道　　淡路SA 下り
　　　　　瀬戸中央自動車道　　　　与島PA
　　　　　瀬戸内しまなみ海道　　　来島海峡SA
　・内容：キッチンカー等で瀬戸内のスイーツを販売！地域とともに春のスイーツを盛り上げます！


【せとうちスイーツフェア 2023 開催位置図】
淡路SA下り【SA・PA特別メニュー：いちごミルクソフト】
与島PA【SA・PA特別メニュー：おいりとさぬきひめに彩られた讃岐富士パフェ】
来島海峡SA【SA・PA特別メニュー：井上苺園の「紅い雫」いちごどら焼き】



４．主 催

JB 本四高速グループ


５．後 援

倉敷市、一般社団法人せとうち観光推進機構、徳島商工会議所


６．協 力

兵庫県丹波篠山市、一般社団法人明石観光協会、一般社団法人淡路島観光協会、 神戸商工会議所、姫路商工会議所、明石商工会議所、加古川商工会議所、淡路市 商工会、御食国プロジェクト実行委員会、南あわじ市商工会、一般社団法人兵庫 県洋菓子協会、岡山商工会議所、一般社団法人尾道観光協会、尾道商工会議所、 因島商工会議所、尾道しまなみ商工会、一般社団法人 鳴門市うずしお観光協 会、鳴門商工会議所、香川県三豊市、一般財団法人丸亀市観光協会、高松商工会 議所、坂出商工会議所、香川県洋菓子協会、愛媛県上島町、今治商工会議所、新 居浜商工会議所、西条商工会議所、愛媛県洋菓子協会

企業プレスリリース詳細へ （2023/02/21-20:46）

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