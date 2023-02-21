［本州四国連絡高速道路株式会社］

JB本四高速グル-プは、瀬戸内のスイーツ店をめぐる『せとうちグル巡り ２０２３ 春のスイーツラリー』を３月４日（土）～４月２３日（日）に開催！

デジタルポイントラリーにエントリーの瀬戸内地域スイーツ店はなんと１６０店以上！！

各地のエントリー店をめぐってポイントを貯めていただくと、獲得ポイントによって素敵な景品を抽選でプレゼントします！

詳しくは特設サイトをチェック！【https://www.love-setouchi.jp/gurumeguri2023/】



〇特定の会場で開催するのではなく、瀬戸内地域全体で展開するイベントです。

〇瀬戸内の“食”をテーマにして ３月４日（土）～１２月２４日（日）に開催するイベント『せとうちグル巡り ２０２３』※の第一弾となります。









※『せとうちグル巡り 2023』とは？

ＪＢ本四高速グル-プは、地域と連携し、瀬戸内の魅力を発見・発信することで、地域内外のつながりを創出する「架け橋事業」の拠点としてサービスエリア、パーキングエリア（SA・PA）を最大限活用する「せとうち魅力発見」キャンペ-ンを展開しています。

その一環として瀬戸内のグルメをめぐるキャンペーンをスタートします。今後も夏の麺ラリー・秋の丼ラリーを予定しています。













１．イベント名称



せとうちグル巡り２０２３ 春のスイーツラリー

特設サイト【https://www.love-setouchi.jp/gurumeguri2023/】





２．開 催 期 間



２０２３年３月４日（土）～４月２３日（日）





３．イベント内容



（１）瀬戸内のスイーツ店が参加する「デジタルポイントラリー」

・参加店舗：瀬戸内地域のスイーツ店 １６０店以上（２月１５日時点）

・ラリー景品：旅行券１万円分、瀬戸内地域のスイーツ詰合せ等

・SA・PA 特別メニューを評価いただいた方には、別途抽選で景品をプレゼントします！



（２）SA・PA に地域のスイーツ店が出店する「せとうちスイーツフェア 2023」

・日時：４月１日（土）、２日（日）

各日 １０時～１５時

・場所：神戸淡路鳴門自動車道 淡路SA 下り

瀬戸中央自動車道 与島PA

瀬戸内しまなみ海道 来島海峡SA

・内容：キッチンカー等で瀬戸内のスイーツを販売！地域とともに春のスイーツを盛り上げます！



















４．主 催



JB 本四高速グループ





５．後 援



倉敷市、一般社団法人せとうち観光推進機構、徳島商工会議所





６．協 力



兵庫県丹波篠山市、一般社団法人明石観光協会、一般社団法人淡路島観光協会、 神戸商工会議所、姫路商工会議所、明石商工会議所、加古川商工会議所、淡路市 商工会、御食国プロジェクト実行委員会、南あわじ市商工会、一般社団法人兵庫 県洋菓子協会、岡山商工会議所、一般社団法人尾道観光協会、尾道商工会議所、 因島商工会議所、尾道しまなみ商工会、一般社団法人 鳴門市うずしお観光協 会、鳴門商工会議所、香川県三豊市、一般財団法人丸亀市観光協会、高松商工会 議所、坂出商工会議所、香川県洋菓子協会、愛媛県上島町、今治商工会議所、新 居浜商工会議所、西条商工会議所、愛媛県洋菓子協会



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/21-20:46）