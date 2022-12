[Pecron Trading (HK) Co., Limited]

最高のクリスマスプレゼント



2012年に設立した営業・開発・製造が三位一体となり、世界各地のお客様のニーズに応え、安全で高品質なポータブル電源とソーラーパネルの開発を目指して先端技術会社Pecron Trading (HK) Co., Limited【ペクロン,所在地:香港、代表取締役 史為新、以下「Pecron」】は、2022年12月17日(土)から12月30日(金)までの期間、Pecron公式オンラインストアおよびAmazon店にてPecronポータブル電源とソーラーパネルの全シリーズ製品が最大40%OFFになるクリスマス先行セールを開催します。ぜひお見逃しなく!









今年も皆様にPecronをご愛顧いただき、心より感謝申し上げます。 1年間の感謝を込めまして、クリスマス先行セールを開催いたします! Pecronの人気製品が最大40%OFFでお得なセールとなっております、このチャンスをお見逃しなく。





◆ Pecron公式オンラインストア:https://www.pecron.jp

「Pecron公式サイト」でメールマガジンにご登録いただくと、2,000円ギフトカードをプレゼント、通常12ヶ月の製品保証が24ヶ月に自動延長されます。

詳細:https://www.pecron.jp/pages/cart-email-magazine



◆ Pecron公式Amazon店:https://amazon.co.jp/pecron





2022年12月17日(土)ら12月30日(金)









Pecron E1500 Pro ポータブル電源 + 2枚 200Wソーラーパネル「セット」





一般販売価格:340,200円(税込)

セール特価(税込):204,120円 (40% OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/e1500pros2







Pecron E1500 Pro ポータブル電源 + 1枚 200Wソーラーパネル「セット」





一般販売価格:192,000円(税込)

セール特価(税込):163,200円 (15% OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/e1500pros1







Pecron E2000LFP ポータブル電源+2枚 200Wソーラーパネル「セット」





一般販売価格:359,000円(税込)

セール特価(税込):244,120円 (32% OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/e2000lfps2







Pecron E2000LFP ポータブル電源+1枚 200Wソーラーパネル「セット」





一般販売価格:252,600円(税込)

セール特価(税込):202,080円 (20%OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/e2000lfps1







Pecron E3000 ポータブル電源+2枚 200Wソーラーパネル「セット」





一般販売価格:435,000円(税込)

セール特価(税込):313,200円 (28% OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/e3000s2







Pecron E3000 ポータブル電源+1枚 200Wソーラーパネル「セット」





一般販売価格:385,000円(税込)

セール特価(税込):277,200円 (28% OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/e3000s1







Pecron E600LFP ポータブル電源【新発売】





一般販売価格:62,800円(税込)

セール特価(税込):53,380円(15%OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/e600lfp





・安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)搭載

・サイクル回数3,500回「1日1回の使用で約10年間以上の使用が可能」

・1,200Wの定格出力「瞬間出力2400W」と614Whのちょっどいい容量を兼ね

・合計最大1200W出力で最大11台の機器を同時に充電/給電できる

・充電しながら給電できるパススルー対応

・使用時や充電時の音が50db以下の静音設計

・急速充電「AC充電約2.2時間」

・出力可能気温-20°C

・利用可能時間の表示(全出力対応)

・便利な収納型取っ手が付ける









Pecron E2000LFP ポータブル電源





一般販売価格:178,000円(税込)

セール特価(税込):156,640円(12%OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/pecron-e2000lfp





・Pecron EB3000エクストラバッテリー【販売日未定】を接続すると容量拡張可能

・最高峰レベルの最大2000W出力

・600000mAh/1920Wh大容量バッテリー

・リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)だから、優れた安全性と安定性を実現

・3,500回以上の充電および放電をサポート

・超急速充電、最短1.5~2時間でフル充電可能

・同時に16台までのデバイスをサポート

・充電しながら給電できるパススルー対応

・使用時や充電時の音が50db以下の静音設計

・側面に持ち運びに便利なハンドルが付ける











Pecron E1500 Pro ポータブル電源





一般販売価格:133,500円(税込)

セール特価(税込):113,475円(15%OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/pecron-e1500-pro-power-station





・無停電電源装置(UPS)を搭載

・50HZ-60HZ切替可能

・最高峰レベルの最大2000W出力

・453125mAh/1450Wh大容量バッテリー

・同時に13台までのデバイスをサポート

・超急速充電、最短1.5時間で完全充電可能

・15Kgの軽量デザイン、377x238x270mmのコンパクトサイズ

・充電しながら給電できるパススルー対応

・側面に持ち運びに便利なハンドルが付ける











Pecron E3000 ポータブル電源





一般販売価格:289,500円(税込)

セール特価(税込):231,600円(20%OFF)

商品ページ:https://www.pecron.jp/products/pecron-e3000





・最高峰レベルの最大2000W出力

・3108Wh/863000mAhの超大容量バッテリー

・安全・急速充電、最短2.5~3時間で満充電

・同時に16台までのデバイスをサポート

・充電しながら給電できるパススルー対応

・側面に持ち運びに便利なハンドルが付ける







Pecron製品はお買上げ製品の出荷日から12ヶ月の長期保証をご提供いたします。

現在、Pecron Japan 公式サイトへの会員登録すると保証が24ヶ月に自動延長されます。

「会員登録無料:https://www.pecron.jp/pages/cart-email-magazine」



ぜひ、12月30日(金)までにPecronのクリスマス先行セールを見逃せないでくださいませ。



※セール対象商品や価格は、店舗や期間によって異なります。詳細は各店舗ページにてご確認ください。

※在庫状況などにより、セール期間よりも早く終了となる場合がございます。

※在庫状況などにより、発送が遅延となる場合がございます。

※セール内容や価格は変更となる場合もございます。予めご了承ください。





会社名:Pecron Trading (HK) Co., Limited

所在地:RM 023,9/F BLK G KWAI SHING IND BLDG(Stage 2)42-46 TAI LIN PAI RD KWAI CHUNG NT Hong Kong

代表者:史為新

事業内容: ポータブル電源とソーラーパネルの営業・開発・製造

公式サイト:https://www.pecron.jp

E-mail:marketing.jp@pecron.com

