「金融にも強い総合サービス業」を将来像に掲げるきらぼしグループのUI銀行(代表取締役社長 田中 俊和)は、2023年1月30日(月)より、UI銀行のブランドコンセプトである「ふやすのは、わたし資産(※)」の実現に向け、AIを活用した診断サービス「わたし資産診断」と、お金のマネジメントサービス「お金の管理 by OsidOri」の提供を開始しました。





(※)「わたし資産」とはUI銀行オリジナルの言葉。お金はもちろん、家などの有形資産だけでなく、自分がありたい姿になるために必要な、思い出や経験といった無形資産も含んだ私たち一人ひとりに必要な多様な資産の総称です。



「わたし資産診断」







「わたし資産診断」は、時間・知性・健康・絆・仕事・趣味・環境・社会貢献・お金、9つの資産からあなたが大切にしたいと潜在的に感じている資産をAIが判定し、わたし資産をふやすための情報もお届けするWeb診断サービスです。サービス内では、わたし資産がスコアとして可視化され、アクション(記事閲覧・サービス利用など)を起こすことでわたし資産をふやすことができます。また、たまったスコアに応じて抽選でプレゼントが当たります!



▼詳しくはコチラ

<わたし資産診断> https://watashishisan.uibank.co.jp/





「お金の管理 by OsidOri」







「お金の管理 by OsidOri」は、夫婦・カップルや個人など、誰もが便利に家計管理ができるお金のマネジメントサービスです。(一部有料機能があります。)

※有料機能を利用する場合は利用料がかかります。

家族の家計を管理する「家族ページ」では、家計を夫婦・カップルで簡単に共有することができます。また個人のお金を管理する「個人ページ」も備えており、プライベートのお金は自分だけで管理することが可能です。

通常、無料会員の金融機関登録数の上限は7つですが、「お金の管理 by OsidOri」では、きらぼし銀行・UI銀行は登録数にカウントしません。



▼詳しくはコチラ

<お金の管理 by OsidOri> https://www.uibank.co.jp/service/osidori/



どちらも無料でご登録いただけますので、ぜひUI銀行アプリからご利用ください!

UI銀行は、これからもお客さまにご満足いただける商品とサービスの向上に努めてまいります。



▼お問い合わせ先

【UI銀行コンタクトセンター】フリーダイヤル 0120-860-098

・口座開設に関するお問い合わせは、自動音声:1をご選択ください。/受付時間:全日9:00~23:00

・ご預金に関するお問い合わせは、自動音声:2をご選択ください。/受付時間:平日9:00~17:00

(いずれも土日等の銀行休業日を除く)



