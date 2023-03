[JLab Japan株式会社]

最上位機種「EPIC」シリーズなどが対象



JLab Japan株式会社(以下、JLab Japan)は、2023年3月3日(金)~ 2023年3月26日(日)の期間、日本公式サイト1周年を記念し「1st ANNIVERSARY THANKS SALE」と題した特別セールを「JLab 日本公式サイト(公式通販)」「Amazon内公式ショップ」「楽天市場内公式ショップ」にて開催いたします。









今回対象となるのは「Epicシリーズ」「JBudsシリーズ」の人気5アイテム。中でもEpic Air ANC True Wireless Earbudsは、JLabが誇る完全ワイヤレスイヤホンの最上位機種です。ノイズキャンセリング、外部音取り込み、3種のイコライザー、着脱センサー、低遅延モード、加えて専用アプリでのカスタム調整などワイヤレスイヤホンに欲しい機能を過不足なく搭載。仕事やプライベートなど利用シーンを問わず、あらゆる場面で活躍する1台になっています。



■開催期間

2023年3月3日(金)~ 2023年3月26日(日)



■対象ECサイト

JLab 日本公式サイト(公式通販)

https://jlab-audio.jp/



Amazon内公式ショップ

https://www.amazon.co.jp/jlab



楽天市場内公式ショップ

https://www.rakuten.co.jp/jlab/



■対象アイテム

<Epicシリーズ>

Epic Air ANC True Wireless Earbuds

19,800円 → 9,900円(税込)

https://jlab-audio.jp/products/epic-air-anc-true-wireless-earbuds



Epic Air Sport ANC True Wireless Earbuds

19,800円 → 9,900円(税込)

https://jlab-audio.jp/products/epic-air-sport-anc-true-wireless-earbuds



※写真左から:Epic Air ANC / Epic Air Sport ANC



<JBudsシリーズ>

JBuds Air ANC True Wireless Earbuds

10,800円 → 5,400円(税込)

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-air-anc-true-wireless-earbuds



JBuds Air Sport True Wireless Earbuds

10,800円 → 5,400円(税込)

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-air-sport-true-wireless-earbuds



JBuds Air True Wireless Earbuds

8,800円 → 4,400円(税込)

https://jlab-audio.jp/products/jbuds-air-true-wireless-earbuds



※写真左から:JBuds Air ANC / JBuds Air Sport / JBuds Air



■JLab(ジェイラブ)とは





“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランドです。2020年度にTrue Wirelessイヤホン市場において全米No.1*を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年にTrue Wirelessイヤホンの販売を開始したことや、MLS(メジャーリーグサッカー)の公式オーディオパートナーになったことで、米国の若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売を開始しています。

*NPD Group, Inc: The NPD Group, Inc., U.S. Retail Tracking Service,Stereo Headphones, Full Year 2020.



・ Twitter :https://twitter.com/JLabJapan

・ Instagram :https://www.instagram.com/jlab.japan/

・ Facebook :https://www.facebook.com/jlabjapan

・ LINE :https://lin.ee/gwGCXDc

・ YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCkiwhvPyo0LhmC9akC8IHYg



