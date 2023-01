[公益財団法人大田区産業振興協会]

新しいソリューションと出会う新たな展示会を目指し「おおた工業フェア」が生まれ変わります。



大田区産業振興協会は、製造業をはじめとした大田区企業の総合力やブランド力を活かし、「社会的課題の解決」に繋がる商品、サービス及び技術を集めた「Meet New Solution in OTA(NEXT おおた工業フェア)」を開催します。今回は国内唯一の総合省エネルギー展「ENEX」においてフェアインフェアの形式で実施し、大田区内企業が持つ様ざまなポテンシャルを社会・人類の発展に活用できるように支援し、あわせてビジネスチャンスの拡大も目指していきます。







【開催概要】

【名 称】Meet New Solution in OTA(Next おおた工業フェア)

【目 的】社会的課題へのソリューションに寄与する商品、サービス及び技術を展示し、ビジネスチャンスの拡大につなげる。

【会 期】令和 5 年 2 月 1 日(水)~ 3 日(金)10 時から 17 時まで

【会 場】東京ビッグサイト

【形 式】「ENEX2023」のフェアインフェア

【主 催】大田区、(公財)大田区産業振興協会

【共 催】(一社)大田工業連合会

【URL 】https://www.low-cf.jp/east/new_solution.html

【ご来場方法】ご来場にはMeet New Solution in OTAへの事前来場登録が必要です。

※ENEX2023ほか同時開催展の来場登録、入場者バッジでもご入場できます。



【出展者一覧】

1.一般社団法人大田工業連合会青年部連絡協議会 共同出展

・株式会社エポゾール 雄金型だけ成形する『ディップ成形』

・株式会社極東精機製作所 老舗×スタートアップでものづくりの最先端に挑戦

・株式会社弘機商会 ニッチなカシメ方法

・株式会社泰信製作所 精密試作板金加工

・株式会社富士テクノマシン 下町の工匠

・株式会社松浦製作所 微細加工・試作加工

・株式会社渡辺精機 丸物切削加工が得意

2.株式会社Bocek 「メタバース」技術による広告手段のDX

3.株式会社OUTSENSE 【折り工学】を用いた受託開発サービス

4.株式会社水龍堂 ROV(水中ドローン)

5.クロノファング株式会社 各種モーター、Liderセンサ

6.テック大洋工業株式会社 景観製品

7.株式会社プライオリティ 磁気研磨機プリティック

8.株式会社マテリアルハウス 自然採光 照明装置

9.株式会社マテリアル 非鉄金属切削

10.株式会社Piezo Sonic 屋内外搬送が可能なAMR:Mighty

11.株式会社志村精機製作所 金属、樹脂の切削加工

12.株式会社データ・テック セイフティレコーダ(SR)

13.シナノ産業株式会社 プラスチック部品

14.MTK株式会社 特注機器などの設計製作

15.関西電子株式会社 ナノファイバー溶融紡糸装置と他企画商品

16.協和工業株式会社 プレスレス工法







【担当者の声】

本展示会は、ロボティクス、ライフサイエンス、モビリティ、メタバースの4つのテーマを掲げ、社会課題の解決、新たな価値創造につながるような、最新の製品や技術・サービスを持つ、選りすぐりの大田区企業が出展します。また、会場ではコーディネーターによるサプライヤーあっせん相談も随時受け付けます。

新分野への進出や事業拡大のヒントがきっと見つかります。

是非ご来場ください。



【会社概要】

会社名: 公益財団法人大田区産業振興協会

所在地: 東京都大田区南蒲田1-20-20

代表者: 川野正博

設立: 1995年

URL: https://www.pio-ota.jp/

事業内容: 大田区産業の活性化を図るための経営的サポートやビジネスマッチングを行っています。



【お客様からのお問い合わせ先】

公益財団法人大田区産業振興協会 取引拡大チーム

TEL: 03-3733-6126 (09:00~17:00)

E-mail:torisoku@pio-ota.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/01/28-21:40)