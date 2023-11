[株式会社BodyVoice]

Try To 0次予防(R)を提唱する、ドクターズサプリメントのBodyVoice(株式会社BodyVoice:代表取締役 圓井 順子 〒101-0044東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング6階 https://www.bodyvoice.co.jp/ )は、歳末 大感謝祭として特別セールを開催いたします。







BodyVoice公式サイト:https://www.bodyvoice.co.jp/





BodyVoiceとは





医師と看護師が中心となった医療のプロ集団です。

人生100年時代に突入した今だからこそ、“ステージ0の未病ケア”に取り組んでいます。

「人間にとって、本当によいものだけを自信をもってお届けしたい!

皆様の“健康”と“美”をサポートし続けたい!」





そんな想いでサプリメントの商品づくりを展開しております。





今回、「サビない脳と身体をつくる」高濃度水素【PHENOMENON1969】をはじめ、

話題のCBDオイルやデトックスサプリメントなど

BodyVoiceイチオシ商品のキャンペーンを開催いたします。





セール概要





期間中、以下のクーポンを利用してお得にBodyVoiceの商品の購入が可能です。

ぜひこの機会をお見逃しなくご利用ください。





【割引率】10~30% OFF

【実施期間】~2023/12/31迄

【クーポンコード】

1. 全商品10%OFF:< 2023year >

2. G-dox 30%OFF:< G2023 >

下記のオンラインショップよりご購入ください。

https://www.bodyvoice-healthcare.com/items/42634258





商品ラインナップ







・PHENOMENON1969

~サビない脳と身体をつくる 水素サプリメント~

水素の王様と言われる、フラナガン水素、マイクロクラスター水素、さらにサンゴカルシウム計840ml相当を配合。これだけの水素を手軽にタブレットで体内に取り込むことができる非常に稀な水素サプリメントです。









・CBDオイル Soul 15/CBDオイルソフトカプセル 4500

~話題のCBDオイルでカラダとココロを内側から整える~

麻抽出物、中鎖脂肪酸のみで天然成分100%のブロードスペクトラム、濃度15%心配なTHCをはじめとした有害物質も第三者機関で2度にわたる成分分析を実施しているので、どなたでも安心して使用することができます。







・8p8p(Happy happy)

~女性のミカタ~

「ざくろ」と「くこの実」をメーカー推奨の最大量含有した「女性のための」サプリメント。スーパーフードの黄金コラボで輝く女性のライフスタイル、美容と健康をサポートします。









・G-dox

~体内にあるグルタチオンを強力に~

ウコンやその成分であるクルクミン、ハイチオンエキスをたっぷり配合しているので二日酔い対策として最適。12月の忘年会シーズンのお守りとしていかがでしょうか?









安心・安全の品質(日本製)





製造を委託した国内工場(GMP認定)は基原材料、原料入庫から各製造工程、最終製品から出荷に至るまですべての工程について、品質・安全性の厳重な管理を行っています。





株式会社BodyVoiceについて





BodyVoiceは医師と看護師が中心となった医療のプロ集団です。

私たちの目的は「メディカルサイエンで世界の人々の安全・安楽・安心を社会実装する」。人間の身体にとって、本当に良いものだけを、自信をもってお届けしたい。

原材料の調達・製造・製品出荷に至るすべての工程において厳重な品質管理を怠らず、安全・安楽・安心を約束できるヘルスケア商品づくりをしています。





公式SNSアカウント





Instagram https://www.instagram.com/_body_voice/

TikTok https://www.tiktok.com/@bodyvoice0404

YouTube https://www.youtube.com/@bodyvoice3921/playlists



詳細はBodyVoiceヘルスケアより:https://www.bodyvoice-healthcare.com/





■会社概要

商号:株式会社BodyVoice

代表者:代表取締役 圓井 順子(まるい じゅんこ)

所在地:〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-10-4 丸石ビルディング6階

事業内容:サプリメント開発及び販売

コーポレートサイト:https://www.bodyvoice.co.jp/

医師・看護師監修メディア:https://column.bodyvoice.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/28-15:16)