[株式会社マルニ木工]

ジャスパー・モリソンがデザインした新作の発売やトークイベントも開催いたします。



東京の街がデザインやアートで賑わうこの秋、株式会社マルニ木工(本社:広島県広島市、代表取締役社長:山中 洋)では、2023 年10 月19日(木)~31 日(火)の期間、ジャスパー・モリソンの新作発表に合わせて、「MARUNI COLLECTION 2023 / AUTUMN BY JASPER MORRISON」を開催いたします。







MARUNI COLLECTION 2023 / AUTUMN

BY JASPER MORRISON

会 期:2023年10月19日(木)~ 10月31日(火)

休館日:10月24日(火)・25日(水)

会 場:maruni tokyo

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-13



株式会社マルニ木工は、この秋ジャスパー・モリソンがデザインしたLightwood チェア専用の座クッションを発売いたします。高級感のあるレザーを採用しており、リバーシブルでご使用いただけます。



同じくジャスパー・モリソンによる<T&O>シリーズからは、新たなファミリーとしてT1タスクチェアを発表(※)いたします。素材を引き立たせる無垢材とカラースチールのコントラストやT字のフォルムがフレンドリーさを感じさせるT1チェアに、昇降機能やキャスターなどの機能性が加わりました。さまざまな作業環境に適した機能を持ちながら、<T&O>シリーズならではの温もりと親しみやすさも感じられる、ホームでもオフィスでも使いやすいチェアです。会場となるmaruni tokyoにはこのタスクチェアがずらりと並び、発売を前にいち早くご覧いただける機会になります。



また、これらの新作発表に合わせ同会場にて10 月19 日(木)~ 10 月31 日(火) の期間、これまでジャスパー・モリソンがMARUNI COLLECTION のためにデザインしたプロダクトを一堂に集め展示するほか、建築とプロダクトの関係性を探るべく、建築家・長坂 常、プロダクトデザイナー・熊野 亘、デザイナー・狩野 佑真をゲストに迎え、トークイベントも開催いたします。



※T1タスクチェアの発売は一部仕様変更の上、来年を予定しております。

当初は今秋を予定しておりましたが、より良い製品をお届けできるよう検討を重ねた結果、

発売を延期させていただくこととなりました。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。



TALK EVENT







ジャスパー・モリソンという時代。

椅子や机などの家具は、単体で存在するものではなく、実際の空間に置かれ、人々の暮らしのなかで使われてこそ、はじめて意味をなすもの。

「自分が担当したプロジェクトの中で無意識のうちにジャスパー・モリソンの家具を選んでいることが多い」。そう語る建築家の長坂 常。空間と調和する控えめな気配。ヴィンテージにも似た馴染みのある佇まい。ジャスパー・モリソンの魅力はどこから生まれるのでしょう。建築的視野から見たプロダクトデザインの重要性も踏まえつつ、長年モリソンと活動をともにしてきたデザイナー、熊野 亘とともに探ります。さらに、モリソンが切り開いた道は、新しい世代の目にどのように映るのか。若手ながら、素材から積極的に新しいデザインの潮流をつくりだす狩野 佑真をトークに交え、プロダクトデザインが置かれた現況、そして未来図を探り出します。



「ジャスパー・モリソンを通して見えてくる未来のデザイン」

|日時| 2023年10月22日(日)

ト-クイベント 13:30~15:00

|ゲスト|長坂 常 / スキーマ建築計画

熊野 亘(プロダクトデザイナー)

狩野 佑真(クリエイティブディレクター / デザイナー)

|会場| maruni tokyo B1F

|定員| 100名

|申込| https://mc2023-jm.peatix.com/



PROFILE

長坂 常 / スキーマ建築計画 | Jo Nagasaka / Schemata Architects

スキーマ建築計画代表。1998年東京藝術大学卒業後にスタジオを立ち上げ、現在は千駄ヶ谷にオフィスを構える。家具から建築、そして町づくりまでスケールも様々、そしてジャンルも幅広く、住宅からカフェ、ショップ、ホテル、銭湯などなどを手掛ける。どのサイズにおいても1/1を意識し、素材から探求し設計を行い、国内外で活動の場を広げる。日常にあるもの、既存の環境のなかから新しい視点や価値観を見出し「引き算」「誤用」「知の更新」「見えない開発」「半建築」など独特な考え方を提示し、独自の建築家像を打ち立てる。



熊野 亘 | Wataru Kumano

プロダクトデザイナー。2001-08年にフィンランドへ留学、帰国後Jasper Morrison 氏に師事。2011年にデザインオフィス”kumano“ を設立し、環境、機能性、地域性など、背景のあるデザインをテーマにNIKARI、CAMPER、karimoku、天童木工などの国内外のメーカーとプロジェクトを手掛ける。2021年にスイスのローザンヌ州立美術学校(ECAL)にて教鞭をとり、同年秋より武蔵野美術大学准教授に就任。



狩野 佑真 | Yuma Kano

クリエイティブディレクター / デザイナー。1988 年栃木県生まれ。アーティスト鈴木康広のアシスタントを経て 2012年にデザイン事務所「STUDIO YUMAKANO」を設立。23年「株式会社NOU」として法人化。ネジ1本からプロダクト、インテリア、マテリアルリサーチまで、実験的なアプローチを重視したプロセスを組み合わせて、様々な物事をデザインの対象として活動している。主な仕事に、錆模様をテキスタイルに落とし込んだ「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE | TYPE-IV Yuma Kano project」、資生堂のスキンケアブランドBAUMの店舗設計「Atelier BAUM」など。武蔵野美術大学非常勤講師。



プレゼントキャンペーン





イベント期間中(2023年10月19日(木)~ 10月31日(火))、ジャスパー・モリソンがデザインした商品をお買い上げのお客様へ、ご購入金額に応じて、ジャスパー・モリソンによるテーブルウェアiittalaのRaami ラーミをプレゼントいたします。





88,000円(税込)以上ご購入のお客様に

「タンブラー ペア シーブルー」をプレゼント。



110,000円(税込)以上ご購入のお客様に

「ボウル 360ml クリア 2つ」をプレゼント。



220,000円(税込)以上ご購入のお客様に

「プレート 20cm 3枚」をプレゼント。



参加店:maruni tokyo、うすい百貨店、日本橋高島屋S.C. 本館、

日本橋三越本店、松屋銀座、伊勢丹新宿店、西武池袋本店



COMPANY PROFILE





株式会社マルニ木工

1928年に広島で創業した木工家具メーカー。創業以来「工芸の工業化」をモットーに、職人の手作業と緻密な機械加工を融合し、工芸的な美しさ、安定した高い品質、適正な価格を実現し、90年以上木工家具をつくり続けてきました。2008年にはプロダクトデザイナーの深澤直人氏とともに、工場の特性を活かした世界の定番となる家具を目指し、HIROSHIMAをはじめとするMARUNI COLLECTION を発表。2011年にはジャスパー・モリソン氏が、2021年にはセシリエ・マンツ氏が加わり、年々その世界観を広げています。デザイナーと技術者が真摯に向き合い、100年経っても世界の定番として愛される、精緻で優れたデザインの木工家具をつくり続けることで、何気ない日常を美しく心豊かにします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-09:46)