［株式会社福市］

フェアトレード商品の輸入・販売を行う株式会社福市（本社：大阪府大阪市 代表取締役：高津玉枝、以下「当社」）は、公式ウェブサイト（https://www.love-sense.jp/）をリニューアルしたことをお知らせいたします。

今後は、フェアトレードにとどまらないサスティナブルに関する情報や、エシカル業界で著名な方々との対談、商品の生産パートナーのストーリーや商品情報をより詳しく発信してまいります。









■ リニューアルの背景と進化のポイント

Love&senseは2006年からエシカル・フェアトレードな商品の輸入・販売に取り組み、現在ではブラジル・コロンビア・ベトナム・カンボジア・インドネシアなどの生産者パートナーと共に商品の製造・輸入・販売しています。



2012年11月より阪急うめだ本店にて常設店舗を運営し、高島屋、三越などの百貨店や商業施設でポップアップイベントを全国で展開しています。

しかし、未だ多くの方々がフェアトレード商品を手に取ったことがない。取り扱っている店舗を知らない。という現状があります。





今回のリニューアルでは、公式サイトとしての情報発信機能を大幅に進化させました。



◯独自のサスティナブル基準に基づいたオリジナルマークを作成し、フェアトレードだけに留まらない商品の価値をわかりやすい形で明示





◯オンラインサロンやサスティナブルな事業への伴走支援、セミナー研修等の項目を「伝える事業」という形で記載







◯サスティナブルに関する情報や、エシカル業界で著名な方々との対談、生産者のこだわりや生産される地域によって異なるブランドごとのストーリー、商品情報を詳しく伝える「MAGAZINE」を充足







また、当社はフェアトレードブランド・商品の普及や、消費者への提案を行うため、情報発信を強化してまいります。ぜひご期待ください。





■ 株式会社福市について

2006年に設立、フェアトレード商品などの輸出入及び販売、外部企業へのフェアトレードに関するコンサルティングを提供。



自社EC「Love&sense」では、ブラジル・コロンビア・カンボジア・ベトナム・インドなどの生産者パートナーと協力して生産した商品を販売。

阪急うめだ本店にて常設店舗を運営。高島屋、三越などの百貨店や商業施設でポップアップイベントを全国で展開。

エシカルやサスティナブルな講演も多数。



公式ウェブサイト：https://www.love-sense.jp/



会社概要

株式会社福市

代表取締役：高津 玉枝

所在地：大阪府大阪市西区阿波座1-9-21 ACDCビル 2F

設立：2006年11月

事業内容：フェアトレード商品などの輸出入及び販売等



採択・受賞実績

2012年6月：経済産業省ソーシャルビジネス創出促進事業に採択

2014年1月：ソーシャルプロダクツ・アワード「特別賞」を受賞

2014年7月：復興庁「新しい東北」先導モデル事業に採択

2015年11月：パートナーシップ大賞「オルタナ賞」を受賞

2018年12月：第一回エコプロアワード「実行委員長賞」を受賞

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株式会社福市は、よりよい未来を創るためのオンラインサロン「サスティナレシピ」を開設いたします。詳しくは特設サイトをご覧ください。





オンラインサロン「サスティナレシピ」：https://sustainarecipe.net/





【本リリースへのお問合せ先】

株式会社福市 広報担当

pr@love-sense.jp



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/11-01:40）