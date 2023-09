[株式会社4ctive]

ネット発アーティスト・クリエイターにフォーカスしたダンスミュージックプロジェクト「MOTTO MUSIC」より新作アルバム『Moment.』が2023年10月29日にリリース。









■『Moment.』

【発売日】

2023年10月29日(日)

【価 格】

・通常版: 3,000円(税込)

・初回限定盤: 4,000円(税込)

・MOTTO盤: 8,000円(税込)

・プレミア盤: 11,000円(税込)

【発売元】

MOTTO MUSIC



▼トラックリスト

01. picco - Glittering Sky (feat.Marpril)

02. tokiwa - empty (feat.KMNZ LITA)

03. DE DE MOUSE & Kakeru - Ray of Lie (feat.Such)

04. KAIRUI - キュー (feat.メトロミュー)

05. KOTONOHOUSE - Galactic Gourmet (feat.くいしんぼあかちゃん)

06. なみぐる - クソデカマジカルマジックマッシュルーム (feat.ちょこ)

07. CHOUX - プリズムバード (feat.Risa Yuzuki)

08. Ray_Oh - オテンキグラビティ (feat.雨宮みやび)

09. yoswu - Floating Summer (feat.夢乃ゆき)





またアルバム発売に先駆け、一部収録楽曲は9月16日より7週連続で先行シングル配信リリースされる。

それぞれ著名イラストレーターによる描き下ろしジャケットとなっている。



【9月16日 配信開始】CHOUX - プリズムバード (feat.Risa Yuzuki)

【9月20日 配信開始】KOTONOHOUSE - Galactic Gourmet (feat.くいしんぼあかちゃん)

【9月27日 配信開始】DE DE MOUSE & Kakeru - Ray of Lie (feat.Such)

【10月4日 配信開始】tokiwa - empty (feat.KMNZ LITA)

【10月11日 配信開始】なみぐる - クソデカマジカルマジックマッシュルーム (feat.ちょこ)

【10月18日 配信開始】KAIRUI - キュー (feat.メトロミュー)

【10月25日 配信開始】picco - Glittering Sky (feat.Marpril)





本作は「通常盤」「初回限定盤」「MOTTO盤」「プレミア盤」の4種類を販売予定。

特典には本作や先行配信でのジャケットイラストを使用した各種グッズが付録される。



■初回限定盤内容

・CD&ブックレット

・ステッカー

・ダウンロードカード(リミックス音源など収録)



■MOTTO盤内容

・初回限定盤セット

・Tシャツ(フリーサイズ)



■プレミア盤内容 ※デザイン選択式

・初回限定盤セット

・Tシャツ(フリーサイズ)

・缶バッジ

・デザイン色紙(一部種類 複製サイン入り)



▼ダウンロードカード収録楽曲

01. tokiwa- empty (takashima Remix)

02. KAIRUI - キュー (CHUYO Remix)

03. KOTONOHOUSE - Galactic Gourmet (sanmal Remix)

+各楽曲のExtendedバージョン(※一部楽曲を除く)

+各楽曲のInstrumentalバージョン(※全楽曲収録)



■ジャケットイラストレーター(アルバム)

棉きのし



■ジャケットイラストレーター(シングル)

happy

きあと

ななみ雪

noncom

せいまんぬ

1:09

初白まみむ



■特設サイト

https://mottoms.net/re/10



■購入・ご予約はこちら

https://mottomusic.booth.pm/



■レーベル概要

ネット発アーティスト・クリエイター・VTuberにフォーカスしたダンスミュージックプロジェクト「MOTTO MUSIC」。プロジェクト始動前に実施した活動資金を募るクラウドファンディングでは達成率121%を突破し、支援総額約180万円を達成。 Spotify公式プレイリスト「太陽を見てしまった」や、Youtube公式プレイリスト「デジタルネイティブ」などへの楽曲リストインも果たす。 2023年4月時点で、Spotify月間リスナー5万人を突破。



