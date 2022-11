[静岡ブルーレヴズ]

2022年12月25日(日)ホスト開幕 埼玉パナソニックワイルドナイツ戦(14:30キックオフ/ヤマハスタジアム)にて、歌手「小柳ゆき」さんの来場が決定しましたのでお知らせします。









ホスト開幕戦のスペシャルイベントとして、歌手「小柳ゆき」さんがヤマハスタジアムに来ます!



“あの名曲”と共に、昨年王者とのクリスマス決戦を盛り上げていただきます!ぜひ、ヤマハスタジアムで小柳ゆきさんの生ライブを体感いただき、キックオフに向けて一緒にボルテージを上げていきましょう!





■対象試合

NTT JAPAN RUGUBY LEAGUE ONE 2022-23 DIVISION1 第2節

静岡ブルーレヴズ vs 埼玉パナソニックワイルドナイツ

キックオフ:14:30

会場:ヤマハスタジアム

チケット購入は「レヴチケ」から ▶︎https://bit.ly/3BgY5Qj



■出演予定時間

キックオフ前 14:00頃(予定)

※出演時間は前後する可能性がございます。



■出演場所

ヤマハスタジアム場内 ピッチ上



■「小柳ゆき」さんプロフィール

1999年「あなたのキスを数えましょう~You were mine~」でデビュ-。

同曲は45週連続チャートインするロングヒットを記録。2ndオリジナルアルバム「EXPANSION」はミリオンセラーを記録。

オリジナル作品に加え、カバー作品でもチャート1位を記録し注目を集める。

近年ではオーケストラと共演し、2018年に初のフル・オーケストラ単独公演を開催するなどライブを中心に活動。

2019年に20周年を迎え、デビュー曲を手掛けた中崎英也氏との20年ぶりのタッグが実現し「Prelude」をリリース。

2020年7月に13年ぶりとなるオリジナルアルバム「SPHERE~球宇宙~」をリリースし、今年19年ぶりのカバーアルバム「RARE TASTY」をリリース。

詳細は▶︎▶︎https://yuki-k.fanmo.jp/



■ご注意事項

・出演中の撮影、録画。録音は禁止となります。

・社会情勢や、体調等の事情により出演が見送りとなる場合がございます。その場合のチケットの返金、キャンセルはできませんので予めご了承願います。



