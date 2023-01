[株式会社No Company]

SNSデータ分析を起点に企業の採用広報・マーケティング支援を行う株式会社No Company(本社:東京都港区、代表取締役:秋山真)は、企業の人的資本経営の促進に繋がるブランディング支援を開始します。





企業が「人的資本経営」を促進する背景



2022年8月に内閣官房・非財務情報可視化研究会より「人的資本可視化指針」が発表されました。これまで人的資本(人材が持つ技術、知識などの能力)や知識資本などの無形資産への投資は、短期的には企業の利益を下げるものとされてきました。しかし現在では、企業の価値や競争優位性を持続的に向上するために必要不可欠だと認識されるようになり、投資家からも長期的な利益の拡大につながる重要な要素として捉えられています。



こうした背景から、金融庁が「人的資本」の開示義務化に関するルールを定め、有価証券報告書を発行する大手企業約4000社を対象に、2023年3月度の有価証券報告書から情報開示を義務付けました。有価証券報告書で開示が求められる情報は、「女性の管理職比率」や「男性育児休業取得率」、「男女間賃金格差」の3項目です。企業はこれらの情報を開示するとともに、自社の課題を洗い出し、社内の環境改善や人材育成に取り組むことが求められます。



No Companyでは、有価証券報告書で開示が求められることが既に確定している3項目と、開示の義務化が検討されているその他の人的資本情報(※1)について、企業が対応すべきブランディングに関わる支援を開始します。



(※1)内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局 「人的資本可視化指針」p20~25

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf





No Companyの新サービスについて



No Company は、SNSデータ分析を起点に企業の採用広報・マーケティング支援を行う会社です。この度、当社が持つこのノウハウを活用して、企業が人的資本の情報開示に取り組むなかで、例えば「女性の管理職比率」に関してどれほど積極的に取り組みを行って成果を挙げているのかなどを社内外に訴求する際の採用ブランディング支援を行います。



【人的資本経営を促進する採用ブランディング支援の概要】

No Company独自のソーシャルリスニングツール(※2)「THINK for HR」では、SNS(Facebook、Twitter)から人的資本関連のキーワードが含まれる記事や投稿データを収集することが可能です。このデータを活用し、顧客や顧客の競合企業が発表した人的資本に関連する情報がSNS上で求職者にどのように捉えられているのかなどを分析します。



顧客の状況を客観的に明らかにした上で、人的資本に関する顧客の施策や顧客の魅力を求職者に伝えるためのブランディングコンテンツ(SNS広告、動画、交通広告など)を企画し、制作、配信まで一貫して支援します。



【調査することができる人的資本関連のキーワード例】





(※2)ソーシャルリスニングツールとは

SNS(Facebook,Twitter)の投稿データを収集、分析するための専用ツール。SNS上でどんな投稿や記事が、いいね・シェア・RTを多く獲得しているのか定量的に調べることができる。



【サービスに関するお問い合わせはこちら】

https://share.hsforms.com/1WgUZFgSfT4-SHbN8DCQMbQ5l1au





株式会社No Companyについて



博報堂グループ初のSNSデータを活用した採用広報支援企業。株式会社スパイスボックス(本社:東京都港区、代表取締役社長 田村栄治) の子会社として2021年10月1日に設立。SNSデータ活用ノウハウ、博報堂グループの一員として持つ豊富なマーケティング知見、実績を活かして企業の採用活動の支援を行う。





【会社概要】

社名 :株式会社No Company(読み方:ノーカンパニー 英文社名:No Company, inc.)

設立 :2021年10月1日

資本金 :2000万円

出資者 :株式会社スパイスボックスほか

所在地 :東京都港区六本木1-4-5アークヒルズサウスタワー16階WeWork内

代表者 :代表取締役社長 秋山真

事業内容:採用マーケティング支援

URL :https://www.no-company.co.jp/



