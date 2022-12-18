朗読劇「黒蜥蜴」出演者発表第2弾！！
［株式会社ノサカラボ］
1月2月連動企画『名探偵の継承』～乱歩とポー～
今井文也、梶原岳人、佐藤拓也、関智一、竹内栄治、野島健児、安元洋貴、吉野裕行、出演決定！！
ノサカラボFC先行チケット発売中！
人気演出家・野坂実を中心に、世界の名作ミステリーを舞台化していく長期プロジェクト「ノサカラボ」。
そのノサカラボの新企画、『名探偵の継承』～乱歩とポー～ 朗読劇「黒蜥蜴」出演者発表第2弾です！！
今回はシャッフルキャストでの上演となりますので、その組み合わせともにお知らせ致します。
人気、実力ともに兼ね備えた素晴らしいキャストが揃いました。どの組み合わせも必見の公演となるのは
間違いありません。どうぞご期待ください！！
そして、ノサカラボの公式ファンクラブ「Nosakalabo Mystery Club」の先行チケットが絶賛発売中です。
ご興味をお持ちの方は、是非こちらのＨＰもチェックしてください！
【出演者発表第２弾（五十音順・敬称略）】
今井文也、梶原岳人、佐藤拓也、関智一、竹内栄治、野島健児、安元洋貴、吉野裕行
【出演組み合わせ一覧】※敬称略
1/18（水）18:00
黒蜥蜴：福圓美里／早苗：明坂聡美
明智小五郎：野島健児／雨宮潤一：梶原岳人
1/19（木）18:00
黒蜥蜴：桑島法子／早苗：明坂聡美
明智小五郎：佐藤拓也／雨宮潤一：今井文也
1/20（金）13:00
黒蜥蜴：名塚佳織／早苗：能登麻美子
明智小五郎：吉野裕行／雨宮潤一：今井文也
1/20（金）18:00
黒蜥蜴：能登麻美子／早苗：大原さやか
明智小五郎：吉野裕行／雨宮潤一：今井文也
1/21（土）13:00
黒蜥蜴：大原さやか／早苗：佐藤利奈
明智小五郎：関智一／雨宮潤一：安元洋貴
1/21（土）18:00
黒蜥蜴：佐藤利奈／早苗：明坂聡美
明智小五郎：安元洋貴／雨宮潤一：関智一
1/22（日）12:00
黒蜥蜴：釘宮理恵／早苗：福圓美里
明智小五郎：竹内栄治／雨宮潤一：関智一
1/22（日）17:00
黒蜥蜴：茅野愛衣／早苗：名塚佳織
明智小五郎：関智一／雨宮潤一：竹内栄治
《公演概要》
■公演名：ノサカラボ朗読劇「黒蜥蜴」
原作・江戸川乱歩
作家・穴吹一朗
構成/演出・野坂実
■公演日時
2023年1月18日～22日
■公演会場：シアターミクサ https://theater.mixalivetokyo.com/
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-3Mixalive TOKYO 6F
■ノサカラボ公式サイト：ホームページ：https://nosakalabo.jp/
Twitter：https://twitter.com/nosakalabo?s=06
■チケット
ノサカラボFCノサカラボミステリークラブ先行チケット絶賛発売中
ノサカラボFC Nosakalabo Mystery Club公式HP：https://nosakalabo-mc.com/
●一般発売：12月27日発売予定
カンフェティ：https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=70156&is_admin=true
ぴあ：http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2242173
企画・製作：(株)ノサカラボ
企業プレスリリース詳細へ （2022/12/18-11:16）
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