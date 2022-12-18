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朗読劇「黒蜥蜴」出演者発表第2弾！！

朗読劇「黒蜥蜴」出演者発表第2弾！！

［株式会社ノサカラボ］

1月2月連動企画『名探偵の継承』～乱歩とポー～

今井文也、梶原岳人、佐藤拓也、関智一、竹内栄治、野島健児、安元洋貴、吉野裕行、出演決定！！

ノサカラボFC先行チケット発売中！





人気演出家・野坂実を中心に、世界の名作ミステリーを舞台化していく長期プロジェクト「ノサカラボ」

そのノサカラボの新企画、『名探偵の継承』～乱歩とポー～　朗読劇「黒蜥蜴」出演者発表第2弾です！！
今回はシャッフルキャストでの上演となりますので、その組み合わせともにお知らせ致します。

人気、実力ともに兼ね備えた素晴らしいキャストが揃いました。どの組み合わせも必見の公演となるのは
間違いありません。どうぞご期待ください！！

そして、ノサカラボの公式ファンクラブ「Nosakalabo Mystery Club」の先行チケットが絶賛発売中です。
ご興味をお持ちの方は、是非こちらのＨＰもチェックしてください！




【出演者発表第２弾（五十音順・敬称略）】
今井文也、梶原岳人、佐藤拓也、関智一、竹内栄治、野島健児、安元洋貴、吉野裕行


【出演組み合わせ一覧】※敬称略

1/18（水）18:00
黒蜥蜴：福圓美里／早苗：明坂聡美
明智小五郎：野島健児／雨宮潤一：梶原岳人


1/19（木）18:00
黒蜥蜴：桑島法子／早苗：明坂聡美
明智小五郎：佐藤拓也／雨宮潤一：今井文也


1/20（金）13:00
黒蜥蜴：名塚佳織／早苗：能登麻美子
明智小五郎：吉野裕行／雨宮潤一：今井文也


1/20（金）18:00
黒蜥蜴：能登麻美子／早苗：大原さやか
明智小五郎：吉野裕行／雨宮潤一：今井文也


1/21（土）13:00
黒蜥蜴：大原さやか／早苗：佐藤利奈
明智小五郎：関智一／雨宮潤一：安元洋貴


1/21（土）18:00
黒蜥蜴：佐藤利奈／早苗：明坂聡美
明智小五郎：安元洋貴／雨宮潤一：関智一


1/22（日）12:00
黒蜥蜴：釘宮理恵／早苗：福圓美里
明智小五郎：竹内栄治／雨宮潤一：関智一


1/22（日）17:00
黒蜥蜴：茅野愛衣／早苗：名塚佳織
明智小五郎：関智一／雨宮潤一：竹内栄治


《公演概要》

■公演名：ノサカラボ朗読劇「黒蜥蜴」
原作・江戸川乱歩
作家・穴吹一朗
構成/演出・野坂実

■公演日時
2023年1月18日～22日

■公演会場：シアターミクサ　https://theater.mixalivetokyo.com/
〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-14-3Mixalive TOKYO 6F

■ノサカラボ公式サイト：ホームページ：https://nosakalabo.jp/
Twitter：https://twitter.com/nosakalabo?s=06

■チケット

ノサカラボFCノサカラボミステリークラブ先行チケット絶賛発売中
ノサカラボFC　Nosakalabo Mystery Club公式HP：https://nosakalabo-mc.com/

●一般発売：12月27日発売予定

カンフェティ：https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=70156&is_admin=true

ぴあ：http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2242173


企画・製作：(株)ノサカラボ


企業プレスリリース詳細へ （2022/12/18-11:16）

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