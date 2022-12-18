［株式会社ノサカラボ］

1月2月連動企画『名探偵の継承』～乱歩とポー～



今井文也、梶原岳人、佐藤拓也、関智一、竹内栄治、野島健児、安元洋貴、吉野裕行、出演決定！！



ノサカラボFC先行チケット発売中！











人気演出家・野坂実を中心に、世界の名作ミステリーを舞台化していく長期プロジェクト「ノサカラボ」。



そのノサカラボの新企画、『名探偵の継承』～乱歩とポー～ 朗読劇「黒蜥蜴」出演者発表第2弾です！！

今回はシャッフルキャストでの上演となりますので、その組み合わせともにお知らせ致します。



人気、実力ともに兼ね備えた素晴らしいキャストが揃いました。どの組み合わせも必見の公演となるのは

間違いありません。どうぞご期待ください！！



そして、ノサカラボの公式ファンクラブ「Nosakalabo Mystery Club」の先行チケットが絶賛発売中です。

ご興味をお持ちの方は、是非こちらのＨＰもチェックしてください！









【出演者発表第２弾（五十音順・敬称略）】

今井文也、梶原岳人、佐藤拓也、関智一、竹内栄治、野島健児、安元洋貴、吉野裕行





【出演組み合わせ一覧】※敬称略



1/18（水）18:00

黒蜥蜴：福圓美里／早苗：明坂聡美

明智小五郎：野島健児／雨宮潤一：梶原岳人





1/19（木）18:00

黒蜥蜴：桑島法子／早苗：明坂聡美

明智小五郎：佐藤拓也／雨宮潤一：今井文也





1/20（金）13:00

黒蜥蜴：名塚佳織／早苗：能登麻美子

明智小五郎：吉野裕行／雨宮潤一：今井文也





1/20（金）18:00

黒蜥蜴：能登麻美子／早苗：大原さやか

明智小五郎：吉野裕行／雨宮潤一：今井文也





1/21（土）13:00

黒蜥蜴：大原さやか／早苗：佐藤利奈

明智小五郎：関智一／雨宮潤一：安元洋貴





1/21（土）18:00

黒蜥蜴：佐藤利奈／早苗：明坂聡美

明智小五郎：安元洋貴／雨宮潤一：関智一





1/22（日）12:00

黒蜥蜴：釘宮理恵／早苗：福圓美里

明智小五郎：竹内栄治／雨宮潤一：関智一





1/22（日）17:00

黒蜥蜴：茅野愛衣／早苗：名塚佳織

明智小五郎：関智一／雨宮潤一：竹内栄治





《公演概要》



■公演名：ノサカラボ朗読劇「黒蜥蜴」

原作・江戸川乱歩

作家・穴吹一朗

構成/演出・野坂実



■公演日時

2023年1月18日～22日



■公演会場：シアターミクサ https://theater.mixalivetokyo.com/

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-14-3Mixalive TOKYO 6F



■ノサカラボ公式サイト：ホームページ：https://nosakalabo.jp/

Twitter：https://twitter.com/nosakalabo?s=06



■チケット



ノサカラボFCノサカラボミステリークラブ先行チケット絶賛発売中

ノサカラボFC Nosakalabo Mystery Club公式HP：https://nosakalabo-mc.com/



●一般発売：12月27日発売予定



カンフェティ：https://www.confetti-web.com/detail.php?tid=70156&is_admin=true



ぴあ：http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2242173





企画・製作：(株)ノサカラボ





企業プレスリリース詳細へ （2022/12/18-11:16）