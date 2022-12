[株式会社ムーンラビット]

株式会社ムーンラビットはPC向けオンラインゲーム『晴空物語 あげいん!』において、正式サービス後、初の大型アップデートとなる「アップデート Vol.1」を実施したことをお知らせします。また、年末年始をより楽しく過ごしていただく期間限定イベントを開催したほか、お正月にピッタリな和服衣装アバターが新登場しました。





■「アップデートVol.1」の詳細情報を大公開!



・アップデート1.:レベル上限 開放

キャラクターのレベル上限が50 ⇒ 55になりました。

レベル上限開放に伴い、キャラクターレベル51から武器製作でレベル55橙品質武器を製作可能です。



・アップデート2.:新マップ開放

レベル上限の開放に伴って以下のマップを開放しました。

レベル55の製作・合成材料アイテムの入手や新ダンジョンに挑戦できるほか、成就も追加しました。

追加されたマップでは新たなメイン・サブクエストを受領することが可能です。



▼新マップ1.:「銀血の泊」 / 新ダンジョン1.「慟哭の宮(5人)」

新ダンジョン「慟哭の宮」はキャラクターレベルが54に到達していると入場できます。



▼新マップ2.:「天火の峰」 / 新ダンジョン2.「英雄の過去(5人)」

マップ中央(X:280、Y:323)には、レベル54から入場できる時空の境界があり、

レベル56以上の強敵たちが待ち構えています。



新ダンジョン「英雄の過去」はャラクターレベル55に到達した状態で、

天火の峰に点在している雑貨商人から購入できる「お供え物」をダンジョンの入口で使用すると入場できます。



お供え物を使用することでダンジョンへの入場が30秒間開放されます。

ダンジョン入口付近にも雑貨商人はいるので、もしお供え物を忘れても安心です。



・アップデート3.:三次転職開放

キャラクターがレベル55に到達すると三次転職クエストが発生します。

三次転職を完了すると職業に特化した強力なスキルが使えるようになります。



▼三次転職クエスト

レベル55になると発生するクエストを受領すると、

冬枯の森にいる「<栄光の盾>総教官フトゥール」より連続クエストが開始されます。

各地を巡ってクエストアイテム「宿光の壺」にエネルギーを満たすことができれば、

転職が完了して三次スキルを習得できるようになります。



・アップデート4.:グランドバトル

ギルドvsギルドでトーナメント形式の戦いが行われる「天空の島」を実装しました。



ギルドレベル3以上で勝利ポイント獲得ランキング上位8位までのギルドが参加可能で、

バトルを勝ち抜いて上位に入賞したギルドには、報酬として大量のスターコインが送られます。



・アップデート5.:星空の闘技場

1日につき2回、時間限定で開催されるイベント「モンスター★バスターズ」を実装しました。



参加した6人のプレイヤーは1:5に分けられ、1人側はボスモンスターに変身して5人側はボスモンスターに挑む変則バトルイベントです。



レベル40に到達していると参加が可能になり、勝敗に応じて経験値のほか

冬枯の森(X:247,Y:523)にいる「<闘技場商人助手>ソーン」と交換できるポイントを獲得できます。



■今年の年越しは『晴空物語 あげいん!』で決まり!





本日より期間限定イベント「年末年始も晴空物語 ゆくぽよ☆くるぽよ」を開催しました。イベント期間中は年末年始特別ログインボーナスアイテムが毎日もらえるほか、モンスター討伐時の獲得経験値とアイテムドロップ確率が15%増加します。レベル55を目指してモンスターを狩って狩って狩りまくりましょう。



■モールラインナップ更新情報!





チャレンジのラインナップに、お正月を華やかする和服衣装と頭アバターが新たに登場しました。さらにアップデートを記念してモールに「レベル上限開放記念BOX」が期間限定で登場したほか、「ウィークリーBOX」が常設販売アイテムとして新登場しています。



【タイトル概要】

タイトル:晴空物語 あげいん!

ジャンル:ノスタルジックファンタジーMMORPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2022 MoonRabbit Corporation.

(C) 2020 - 2022 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.

