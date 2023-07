[BOC JAPAN株式会社]

エコでサステナブルなライフスタイルを楽しむアイデアから生まれたアイテムを販売するアウトドアブランド「BROOKLYN OUTDOOR COMPANY」(BOC JAPAN株式会社:神奈川県横浜市)は、ボードブランドのGrain Surfboardsとコラボし、環境に優しいクラシックなデザインの木製ボードを作りました。







BROOKLYN OUTDOOR COMPANYはボードブランドのGrain Surfboardsとコラボし、長く残る、環境に優しいクラシックなデザインの木製ボードを作りました。持続可能な植林によって育てられたローカルウッドを使用し、製造過程でも廃棄ゼロを目指した究極のエコサーフボードです。





Grain Surfboards

Grain Surfboardsは20年近くサステナブルなサーフボードを作っています。2005年に始まったそのミッションは、決して無駄になることがない真の木製サーフボードをデザインし製造することです。

最新の3Dモデリングプログラムを活用しながら、Grain Surfboardsは独自の形をデザインし伝統的な製造技術を使用することで生涯使い続けられるようなサステナブル素材を使用した高品質なサーフボードを作ります。





Grain Surfboardsの環境への意識はBROOKLYN OUTDOOR COMPANYにとって理想のパートナーとなる大きな要素でした。今回販売開始した9’4”、7’6”、5’10”は、どれもが特徴的な黒レール仕様になっています。BROOKLYN OUTDOOR COMPANYの長持ちするサステナブルなサーフボードに乗れば、あっと言う間にハンギング・テンです。



プロダクトの詳細







The Surf 5'1 by GRAIN サーフボード / 249,980円

5’10”はクラシックライドにスピードを組み合わせます。長さは短いかもしれませんが、アウトラインは広めで、他のショートボードにはないカーブの時の安定感があります。平らなロッカー、ミニマムなボトムの輪郭が特徴で、表面積を大きくし制動性を高めます。ワイドなテールは直進時の浮力と安定性を向上させます。黒いレールがフロントからテールにかけて作られています。ゆるく、活き活きとした、楽しいライドにおすすめです。





The Surf 7'6 by GRAIN サーフボード / 299,980円

ミッドレングスのサーフボード、7’6”はスピードを求めているあらゆるサーファーに適した選択肢です。適度なロッカーが急勾配の波に対してノーズリフトを容易にし、同時にパドルの速度を維持します。シングルとダブルの中間くらいのボトムのコンケーブは望むスピードと必要なコントロールを実現します。他のコラボサーフボード同様、7’6”は黒い60:40比率のレールで、これは安定感を保つ為のものです。





The Surf 9'4 by GRAIN サーフボード / 329,980円

9’4”は伝統的なスタイルのロングボードです。初心者にもおすすめで、このクラシックなボードはフットワークを練習する上で十分な長さがあります。 広めのノーズとスカッシュテール、60:40の黒いレールが特徴です。これら全てがスピードコントロールと安定性を実現します。





ボードの裏面にはGrain Surfboardsのロゴが施されています。



製品情報





【サイズ】

The Surf 5'1 by GRAIN サーフボード:

5.1 ft(5’-10” x 21 3/4” x 2 3/4” / Volume 39.5 L)



The Surf 7'6 by GRAIN サーフボード:

7.6 ft(7'6" x 22 1/4 x 2 3/4" / Volume 53.89L)



The Surf 9'4 by GRAIN サーフボード:

9.4 ft(9'4" x 23 1/4" x 2 7/8"/ Volume 74.94L)



【素材】

インナー:マリン合板(船舶用合板)、

アウター:ニオイヒバ、RePETプラスティック、グラスファイバー、エントロピー樹脂、エポキシ



【生産国】

MADE IN USA



販売情報





ブランド概要







BROOKLYN OUTDOOR COMPANY(ブルックリンアウトドアカンパニー)

2016年にNYのブルックリンで誕生したアウトドアブランド。ファウンダーの2人が提唱するクールでサスティナブルなライフスタイルを楽しむアイデアから生まれたアイテムは、誰もが知るハイパフォーマンスブランドのOEMも手掛けるファクトリーによる本格仕様。キャンプだけでなく日常のシーンでも使えるものばかりです。



私たちは持続可能性を追求するという課題を持っており、長期的なビジョンを見据えています。リサイクル素材を使用して持続可能性を追求した製品は、自然と調和したエコなライフスタイルをサポートしています。



