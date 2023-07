[株式会社Diarkis]



n 対 n 双方向リアルタイム通信基盤「 Diarkis 」の開発、提供を行う株式会社Diarkis(所在地:東京都渋谷区、代表取締役CEO:高橋 信頼、以下Diarkis)は、ANA NEO 株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:冨田 光欧、以下「ANA NEO」)にて開発中のバーチャルトラベルプラットフォームサービス「ANA GranWhale」へ提供を開始いたしました。







「ANA GranWhale」へ提供開始した「Diarkis」







2023年6月13日にアジア(台湾、香港、タイ、フィリピン、マレーシア)にて先行ローンチしたバーチャルトラベルプラットフォームサービス「ANA GranWhale」へ、リアルタイム通信エンジン「Diarkis」の提供を開始し、「ANA GranWhale」のサービスへの同時接続に関するネットワーク部分を全面サポートしてまいります。



「ANA GranWhale」概要







配信日2023年6月13日(火)

展開エリア台湾、香港、タイ、フィリピン、マレーシア

配信プラットフォームApp Store / Google Play

対応OSiOS / Android

価格基本無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:https://ana-granwhale.com/

公式Facebook(繁体字):https://www.facebook.com/anagranwhale.ch.traditional/

公式Facebook(英語):https://www.facebook.com/anagranwhale.english/

公式Twitter(日本語):https://twitter.com/ANANEO_official



株式会社 Diarkisについて







株式会社 Diarkis は、「リアルタイム通信」における様々な課題を、テクノロジーを用いて解決する豊富な経験と実績を有する技術者集団です。我々は、当社のミッション「We connect the dots of the digital world」に基づき、Diarkis を介して「人」と「物」を相互につなげられる存在になることで、多種多様の業界のデジタル空間上におけるインフラとなることを目指しております。



コーポレートサイト:https://diarkis.io/ja

プロダクトサイト:https://welcome.lp.diarkis.io/



