[株式会社CyberneX]

~Microsoft for Startupsの支援により、Azure OpenAI Serviceを活用し脳情報活用を推進~



株式会社CyberneX(代表取締役:馬場基文)は、人間の脳とAIが互いに理解し合い、共生する未来を目指し、イヤホン型BCI「XHOLOS」を中核とした技術開発により脳情報活用前提社会を実現するブレインテックスタートアップです。

当社はブレインテックと生成AIの技術を融合し、脳情報の利活用を促進する「XHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4」をマイクロソフト社が提供するAzure OpenAI Serviceを用いて開発し、当社が開発する製品群に順次導入することを発表いたします。この革新的な技術は、当社が開発したイヤホン型BCIを中核とするBCIプラットフォーム「XHOLOS」とOpenAI社が提供する最新の生成AIであるGPT-4を結びつけることで、脳情報の新たな解釈技術を実現します。

また、当社はMicrosoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供するスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups」に採択されたことをお知らせいたします。







XHOLOS Brain Insight AI Powerd by GPT-4とは





XHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4は、人間の脳から得られる情報を、当社がチューニングした生成AIにより解釈し、その結果をより理解しやすい自然言語で提供します。

イヤホン型BCI「XHOLOS Ear Brain Interface」から取得した脳情報を、脳情報解析エンジン「XHOLOS Engine」が分析することで、リラックス度や集中度などのスコアとして算出し、利用可能なデータ化します。

このデータをXHOLOS Brain Insight AI Powerd by GPT-4が解釈することによって、詳細な分析や解釈を人間が行う前に、データから得られる情報の示唆を得たり、分析の観点を提示することが出来るようになりました。

これにより、人々の内面に起こる変化が科学的かつ具体的な形でわかりやすい自然言語で表現され、誰もが脳情報を基に自己理解や他者理解を深めることが可能になります。





開発の背景





当社が開発したXHOLOSシリーズに代表されるEar Brain Interface技術によって、イヤホン型脳波計を装着するだけで簡単に脳波を含む生体信号にアクセスすることが出来るようになりました。

また、近年は脳波に詳しくない方々も脳情報が活用できる未来を志向し、脳情報解析アルゴリズムやニューロフィードバック技術の開発を行い、リラクゼーションサロンや自動車ショールームでの活用や、リラックス度分析アプリケーションの展開などを行ってまいりました。

しかしながら事業が進行するにつれて、データの読み取りや言語化のスキルや経験によって、同じフィードバックを参照した場合でも解釈の精度、速度、コミュニケーションにバラつきが生じるという課題が明らかとなりました。

そこで、当社が培ってきた技術と最新の生成AIであるGPT-4を統合することで、フィードバックに自然言語を加えることで、データの受け取り手のスキルによる、これらのバラつきを最小限に抑え、脳情報活用のハードルをこれまで以上に下げることに成功いたしました。



今後の展開





当社はXHOLOS Brain Insight AI Powered by GPT-4を、当社リラックス度計測システム「α Relax Analyzer」及び当社が運営するリラクゼーションサロン「Holistic Lab XHOLOS」に導入します。

α Relax Analyzerは、音楽やアロマなどのリラックスコンテンツのリラックス効果を、XHOLOS Ear Brain Interfaceを通じて脳波として捉え、その効果をレポートに出力します。

XHOLOS Brain Insight AIとの統合により、得られた脳波データの解釈がこれまで以上に容易となり、レポート結果を最大限に活用することが可能となります。

これは、CyberneXの掲げる積み上げと実感を伴うリアルウェルビーイング社会の実現に向けた重要な一歩であり、当社の製品開発とイノベーションの源泉となります。

CyberneXは、テクノロジーが人間の心と脳を理解し、その理解を人間が活用することで、生活の質を向上させ、新たな可能性を開く未来を目指します。そして、その未来は人間とテクノロジーが共存し、相互に理解しながら共に成長するものです。

今回の発表は、その未来への大切な一歩であり、CyberneXが持つビジョンの具現化となります。



想定されるユースケースの例





■R&D■

研究開発や、製品の評価などで当技術を活用することで、これまで以上に簡単かつスピーディに脳情報の活用を行う事ができます。エンジニアやデータサイエンティスト以外の方にでもデータの意味を理解することが可能です。



■販売及びサービス提供■

お客様のリラックス度をリアルタイムに測定するα Relax Analyzerと当技術を組み合わせることで、お客様の満足度や購買意欲の向上に寄与します。 例えばヒーリングミュージックやアロマオイルのご提案などに携わる店舗の従業員の方にも簡単にご利用いただけます。



サービスへの組み込み時期





・Holistic Lab XHOLOS :2023年7月中

・α Relax Analyzer:2023年7月中

・その他:開発完了次第、順次





Microsoft for Startupsについて





マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。 イノベーティブなソリューションを持つスタートアップ企業の成長促進を目的とし、当プログラムに採択されたスタートアップ企業は、AzureやOpenAIをはじめとするテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。



Holistic Lab XHOLOSについて





Holistic Lab XHOLOSでは『Good vibes only(心地よいものだけを受け入れる)』をコンセプトにXHOLOS Ear Brain Interfaceを用いたリラクゼーションプログラムを提供しております。

αRelax Programではトリートメント中のα波の増加を計測することで、お客様のリラックス度を客観的に評価し身体を通して心にまで働きかけるアプローチを行います。

WEBサイト:https://xholos.jp

住所:〒106-0047 東京都港区南麻布4-5-48 フォーサイト南麻布 4F(GLAMOROUS H内)



α Relax Analyzerについて





α Relax Analyzerは、XHOLOS Ear Brain Interfaceを活用して、誰でも簡単にリラクゼーションコンテンツのリラックス度の計測、比較、レコメンド等を行えるiPad用ソフトウェアです。

WEBサイト:https://www.cybernex.co.jp/alpha-relax-analyzer









お問い合わせ先





株式会社CyberneX 広報担当 泉水亮介

https://www.cybernex.co.jp/contact



