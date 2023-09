[Tooon株式会社]

数十人~数百人規模のフリーランス・業務委託人材と共に事業を運営される企業様・団体様に向けた契約・給与支払いシステムを実現



Tooon株式会社(本社:熊本県熊本市)は、フリーランス・業務委託人材と事業を運営される企業様・団体様に関わる契約・報酬計算・税務計算・報酬支払いを効率化するTooon for Teamsのサービス開始に向けて、事前登録を開始いたします。







▼サービスの利用開始はこちらから(登録無料)

https://tooon.jp/for-teams

成果に直結する業務に集中できる環境を実現する





リモートワークの浸透・副業解禁・ジョブ型雇用の推進が進み、現在日本では労働人口の4分の1がフリーランスのような独立事業者として活動しています。(※1)



高い業務委託人材比率で構成されたスタートアップやベンチャー企業、副業人材のみで構成されたクリエイターギルドも珍しくない社会になりました。業務委託人材は、採用から実務までのスピードや高い機動力と専門性を持ちますが、契約や報酬の支払いが煩雑になってしまう現場も珍しくありません。



Tooon for Teamsはそんな業務委託チームにおける煩雑な作業の効率化を進め、チーム全体のポテンシャルを最大限に引き上げる一助になります。



(※1)出典:新・フリーランス実態調査 2021-2022年版

https://speakerdeck.com/lancers_pr/xin-huriransushi-tai-diao-cha-2021-2022nian-ban

サービスの特徴





業務委託先事業者への契約・報酬計算・支払いのオペレーションを改善する様々な機能が揃っています。実装予定の主な機能につきましては、以下の画像をご覧くださいませ。



◼️実装予定の機能





◼️提供できる価値



▼サービスの利用開始はこちらから(登録無料)

https://tooon.jp/for-teams

期待できる導入効果





導入企業様は、Tooonを通して日々のオペレーションを行っていくことでトラブルリスクの軽減やタレントマネジメントに繋げていただくことができます。



◼️オペレーションの改善





◼️データ活用



▼サービスの利用開始はこちらから(登録無料)

https://tooon.jp/for-teams

業務委託先へ提供できる価値





Tooon for Teamsはフリーランス向けオールインワンツールTooon(トゥーン)の一機能になります。委託先の事業者は普段から利用されているTooonのアカウントをそのままご利用いただけます。





▼サービスの利用開始はこちらから(登録無料)

https://tooon.jp/for-teams

Tooon株式会社について





Tooon株式会社は「個性が輝く社会の実現」を目指し業務委託DXツールTooon(トゥーン)を運営するスタートアップ企業です。

・代表者:杉山裕磨

・本社所在地:熊本県熊本市

・コーポレートサイト:https://corp.tooon.jp

・本記事内の画像をご使用の際はクレジット表記をご記載ください:(C) 2023 Tooon Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/11-12:46)