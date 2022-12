[株式会社アニメタイムズ社]

年末年始もアニメと過ごそう!『アニメタイムズ』公式YouTube 冬の特別キャンペーン



エイベックス・ピクチャーズ、講談社、集英社、小学館ら14社からなる株式会社アニメタイムズ社(本社:東京都港区、 代表取締役社長:勝股 英夫、以下「アニメタイムズ社」)は、Amazon が運営する Prime Video チャンネルのアニメ専門チャンネル 『アニメタイムズ』 年末年始の特別企画として、 「Anytime 冬祭り」を開催いたします。本企画では、『アニメタイムズ』公式YouTubeチャンネルにて、大人気アニメやファン待望のステージ本編など、全100話以上を期間限定で無料公開いたします。







後継作で話題の「頭文字D」シリーズも登場!大人気アニメ全100話以上を続々無料公開!







「Anytime 冬祭り」のキャンペーン期間中、『アニメタイムズ』公式YouTubeチャンネルにて、話題の人気アニメ全100話以上を無料公開いたします(※)。「フルーツバスケット2nd Season」は全25話、「異世界食堂」は全12話を無料公開いたします。また、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」は特別にセレクトした全6話を無料公開。そのほか、「ゴルゴ13」「陸奥圓明流外伝 修羅の刻」「焼きたて!! ジャぱん」「アイシールド21」「虚構推理」「東京喰種トーキョーグール」「サイボーグ009」「クールドジ男子」など、今、話題のアニメはもちろん、懐かしの名作アニメもこの機会にお楽しみください。

さらに、「頭文字D」1st Stage~4th Stage、BATTLE STAGEやExtra Stageなど一挙69話を順次無料公開いたします。「頭文字D」シリーズは、しげの秀一氏原作の後継作「MFゴースト」が2023年にTVアニメ化されることが決定しております。本作は、“公道最速伝説”を描いた「頭文字D」の近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルを描いた作品です。TVアニメ放映の前に、ぜひ『アニメタイムズ』公式YouTubeチャンネルにて、「頭文字D」シリーズを一挙に振り返りましょう!

※作品毎に無料公開期間が異なります。詳細は、配信スケジュールをご確認ください。





ステージの記憶と熱狂を再び!「KING OF PRISM」や「パラライ」などファン待望のステージ本編も順次公開







今回は大人気アニメだけでなく、ファン待望のステージ本編も無料公開いたします。現在、『アニメタイムズ』公式YouTubeチャンネルでは、「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」と、「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」を無料公開中です。「Anytime 冬祭り」では、さらに3作品の公開を予定しています。



【2022年12月27日(火)配信開始】

パラライ初公演ステージ「Paradox Live on Stage」

ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するHIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」を原作としたステージ「Paradox Live on Stage(※)」は、2022年12月27日(火)より無料公開。佐奈宏紀さん(朱雀野アレン役)、君沢ユウキさん(西門直明役)、木津つばささん(矢戸乃上珂波汰役)、武子直輝さん(翠石依織役)など豪華キャスト陣の伝説の初公演舞台をお見逃しなく!

※2021年9月9日初公演ステージを収録、配信予定です。



【2022年12月28日(水)配信開始】

史上初のTVアニメ×ミュージカル連動企画を実現「王室教師ハイネ」

アニメで声優を務めたキャストが全く同じ役をステージで演じたことで注目を集めたミュージカル「王室教師ハイネ」は、2022年12月28日(水)より無料公開。植田圭輔さん(ハイネ役)、安里勇哉さん(カイ役)、安達勇人さん(ブルーノ役)、廣瀬大介さん(レオンハルト役)、蒼井翔太さん(リヒト役)などメインキャストを務める声優陣の史上初の試みにぜひご注目ください!



【2022年12月30日(金)配信開始】

大人気キャスト陣が一挙集結した大晦日の熱狂を再び!「STAGE FES2017」

大人気舞台・ミュージカル作品のキャスト陣が大晦日の夜に集結した夢のステージ「STAGE FES2017」は、2022年12月30日(金)より無料公開。舞台「おそ松さん on STAGE ~SIX MEN‘S SHOW TIME 2~」や、舞台「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」のキャスト陣が揃った大晦日の熱狂を『アニメタイムズ』がお届けします。



「Anytime アニメと過ごそう」をコンセプトにアニメ専門チャンネルを運営する『アニメタイムズ』では、「全国のアニメファンの皆さまの年末年始を盛り上げたい!」という想いから、『アニメタイムズ』がお届けする特別企画「Anytime 冬祭り」の開催を決定いたしました。今年も残すところ僅か。年末年始も人気のアニメ作品との出会いを存分にお楽しみください!





キャンペーン情報



年末年始もアニメと過ごそう!『アニメタイムズ』公式YouTube冬の特別キャンペーン

キャンペーン名:アニメタイムズ 「Anytime 冬祭り」

『アニメタイムズ』公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/animetimes-ch





配信スケジュール



★第1弾:ファン待望のステージ本編・全5作品を公開!

ステージ「KING OF PRISM -Over the Sunshine!-」:現在公開中~2023年1月13日(金)12:59

ステージ「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」:現在公開中~2023年1月13日(金)12:59

ステージ「Paradox Live on Stage」:2022年12月27日(火)~2023年1月13日(金)12:59

ミュージカル「王室教師ハイネ」:2022年12月28日(水)~2023年1月13日(金)12:59

ステージ「STAGE FES2017」:2022年12月30日(金)13:00~2023年1月13日(金)12:59



★第2弾:人気アニメ 10作品を順次配信!

「フルーツバスケット2nd Season」全25話:2022年12月28日(水)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「異世界食堂」全12話:2022年12月29日(木)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「ゴルゴ13」1-3話:2022年12月30日(金)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」10,21,23,20,28,8話 :12月29日(木)~2023年1月17日(火)*順次更新

「陸奥圓明流外伝 修羅の刻」1-6話:2022年12月30日(金)13:00~2023年1月23日(月)12:59

「焼きたて!! ジャぱん」1話:2022年12月30日(金)13:00~2023年1月13日(金)12:59

「アイシールド21」1話:2022年12月30日(土)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「虚構推理」1話:2022年12月31日(土)13:00~2023年1月13日(金)12:59

「東京喰種トーキョーグール」1話:2022年12月31日(土)13:00~2023年1月31日(火)12:59

「サイボーグ009」1-15話:2022年12月31日(土)13:00~2023年1月31日(火)12:59



★第3弾:「頭文字D 1st Stage~4th Stage」など全69話を順次配信!

「頭文字D 1st Stage」全26話:2023年1月1日(日)13:00より順次~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D 2nd Stage」全13話:2023年1月1日(日)23:30より順次~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D 3rd Stage」:2023年1月2日(月)16:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D Extra Stage インパクトブルーの彼方に」:2023年1月2日(月)21:00~2023年1月25日(水)12:59「頭文字D Battle Stage」:2023年1月2日(月)22:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D to the next stage プロジェクトDへ向けて」: 2023年1月2日(月)23:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D 4th Stage」全24話:2023年1月3日(火)13:00~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D Battle Stage 2」:2023年1月3日(火)23:50~2023年1月25日(水)12:59

「頭文字D Extra Stage 2 ~旅立ちのグリーン~」:2023年1月3日(火)25:10~2023年1月25日(水)12:59



★第4弾:ご好評につき、アニメ「クールドジ男子」本編#5-7を一挙配信!

アニメ「クールドジ男子」本編#5-7:2022年12月23日(金)~2023年1月6日(金)18:59まで配信

・大好評だった#1も継続配信中!





アニメタイムズとは







『講談社 集英社 小学館 話題作や懐かしの名作アニメが集結!Anytime アニメと過ごそう』をキャッチフレーズに、今話題の人気作品や懐かしい名作アニメまで、劇場版、テレビシリーズ、OVA*1など、様々なカテゴリーのアニメ作品が見放題となるPrime Video チャンネルの新しいアニメ専門チャンネル。初回30日間無料トライアル実施中。 *1 OVA:オリジナルビデオアニメーション。



チャンネル名 :アニメタイムズ

サービス開始 :2021年8月19日(木)

チャンネル価格: 437円(税抜価格398円) ※Amazonプライム会員への登録が必要です。

視聴方法:

1)Amazon Prime Video チャンネルのチャンネル一覧にアクセス

2) アニメタイムズを選択

3) 会員登録後すぐにご視聴いただけます

公式サイト: https://animetimes.co.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/AnimeTimes_Ch

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/animetimes-ch

Prime Video チャンネル内 アニメタイムズ登録ページ:https://www.amazon.co.jp/channels/animetimesjp





Prime Videoチャンネル サービス概要



Prime Video チャンネルは、Amazonプライム会員向けのプレミアムな動画配信サービスです。スポーツ、ニュース、映画、ドキュメンタリーなど様々なジャンルから取りそろえたチャンネルを追加のアプリやチューナーを使わず視聴できます。チャンネルから登録でき、いつでもキャンセルすることが出来ます。視聴できるチャンネルのリストは http://www.amazon.co.jp/channels をご参照ください。※Amazon、Prime Video およびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。





会社概要



社名 :株式会社アニメタイムズ社

代表者:代表取締役社長 勝股英夫(エイベックス・ピクチャーズ株式会社)

設立 :2015年3月4日

資本金:1億円

住所 :東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル5F



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/26-19:16)