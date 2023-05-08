［株式会社ナガオカトレーディング］

DJカートリッジM44GのNAGAOKA製交換針「DJ-44G」発売







株式会社ナガオカトレーディング（本社：東京都渋谷区 代表：長岡香江）は、

レコード針、レコード用品を取り扱う「NAGAOKA」ブランドより、DJカートリッジM44Gの交換針「DJ-44G」を全国の家電量販店、オーディオ/レコードショップ、Amazon、楽天などのECサイトで5月13日から発売いたします。

メーカー想定売価は4,400円(税抜)/4,840円(税込)





本製品は世界のDJ達から広く愛用されているカートリッジ、「M44G」のNAGAOKA製交換針です。

M44Gと互換性のある交換針に関して多数お問い合わせをいただき、以前販売していたNAGAOKA製交換針「GD63-44G」の生産終了後、仕様を見直し、新たに開発しました。





オリジナル44Gの最大の持ち味である質実剛健なタフさを損なわず、よりパワフルな音圧、

かつ繊細なワイドレンジで迫力のあるサウンドを実現しました。



製品イメージ











製品仕様

品名：DJ-44G（交換針）

型番： DJ44G

JAN：4967736082525

パッケージ内容： DJ44G交換針（１PIECE）

パッケージ重量：W80×H105×D15mm×12g

適正針圧：2.0～3.5ｇ

適用カートリッジ：M44G・M44-7

想定売価 ￥4,840（税込）

発売日 2023年5月13日





製品HP

https://www.nagaoka.co.jp/item/dj-44g.html



プレスリリースHP

https://www.nagaoka.co.jp/release/202305001654.html



企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:16）