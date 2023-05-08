株式会社ナガオカトレーディング M44Gの交換針「DJ-44…
［株式会社ナガオカトレーディング］
DJカートリッジM44GのNAGAOKA製交換針「DJ-44G」発売
株式会社ナガオカトレーディング（本社：東京都渋谷区 代表：長岡香江）は、
レコード針、レコード用品を取り扱う「NAGAOKA」ブランドより、DJカートリッジM44Gの交換針「DJ-44G」を全国の家電量販店、オーディオ/レコードショップ、Amazon、楽天などのECサイトで5月13日から発売いたします。
メーカー想定売価は4,400円(税抜)/4,840円(税込)
本製品は世界のDJ達から広く愛用されているカートリッジ、「M44G」のNAGAOKA製交換針です。
M44Gと互換性のある交換針に関して多数お問い合わせをいただき、以前販売していたNAGAOKA製交換針「GD63-44G」の生産終了後、仕様を見直し、新たに開発しました。
オリジナル44Gの最大の持ち味である質実剛健なタフさを損なわず、よりパワフルな音圧、
かつ繊細なワイドレンジで迫力のあるサウンドを実現しました。
製品イメージ
製品仕様
品名：DJ-44G（交換針）
型番： DJ44G
JAN：4967736082525
パッケージ内容： DJ44G交換針（１PIECE）
パッケージ重量：W80×H105×D15mm×12g
適正針圧：2.0～3.5ｇ
適用カートリッジ：M44G・M44-7
想定売価 ￥4,840（税込）
発売日 2023年5月13日
製品HP
https://www.nagaoka.co.jp/item/dj-44g.html
プレスリリースHP
https://www.nagaoka.co.jp/release/202305001654.html
企業プレスリリース詳細へ （2023/05/08-18:16）
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