「コト・モノ」「プリクラポーズ」「ヘアスタイル」「ファッション」「グルメ・スイーツ」「流行語」の6部門に分け、調査を実施!



株式会社Creative Group(本社:東京都千代田区、代表取締役:中原一真)が運営する10代~20代女性向けトレンドメディア『Trepo(トレポ)』は、10代~20代の女性(Trepo girls)を対象に、2023年下半期のZ世代トレンド調査を行いました。WEBで実施したアンケート調査(以降「Trepo girls調査」)の結果をお知らせします。







今回は、10代~20代の女性(Trepo girls)(※1)を対象に「コト・モノ」「プリクラポーズ」「ヘアスタイル」「ファッション」「グルメ・スイーツ」「流行語」の6部門に分け、2023年下半期のZ世代(※2)トレンドをランキング化しました。

※1 Trepo girls(トレポガールズ)とは、10代~20代女性向けトレンドメディア『Trepo(トレポ)』の女性読者と『Trepo』公式インスタグラムのフォロワーになります。

※2 Z世代とは、1990年後半頃から2012年頃に生まれた世代です。ソーシャルメディアやスマホ時代に生まれたソーシャルネイティブを指します。



【コト・モノ部門】1位はZ世代の自己紹介の定番となった〇〇。









出典:(Instagramアカウント)

MBTI診断 @ikanomise_kimusan0418

夜ピク @white._.e_

体験型アートカフェ @k_yuzuho_1026



第1位 MBTI診断

1位には「MBTI診断」がランクイン。心理学者ユンクの考え方をベースに作られた性格診断テスト。興味関心の方向(内向的・外交的)、ものの見方(感覚型・直感型)、判断の仕方(判断型・知覚型)、外界への接し方(感情型・思考型)を軸に合計16タイプに分類しており、自身の性格を簡単に表現できると話題に。Z世代の間では、Instagramのプロフィール欄に自分のMBTIを書く、顔を自身のMBTIキャラクターで隠す加工をする、など様々な方法で楽しまれています。



第2位 夜ピク

2位には「夜ピク」がランクイン。夜ピクとはその名の通り夜にピクニックをすることで、エモーショナルな雰囲気が味わえるとZ世代を中心に人気を集めました。中でも人気のスポットは、東京タワーを背景に写真が撮れる芝公園。また、昼に比べて陽射しを気にする必要がない、公園が空いているなどのメリットも人気の理由です。TikTokではハッシュタグ「#夜ピク」をつけた投稿の再生回数は累計1,000万回を超えています(2023/12/1時点)。



第3位 体験型アートカフェ

3位には「体験型アートカフェ」がランクイン。ものづくりとカフェが掛け合わさったお店のことを指し、これまでにない新感覚のカフェ体験ができると話題に。キャンバスに見立てたケーキに、本格的な筆やパレットを使って色やパーツを自由に乗せ、オリジナルデザート作りができるunimocc(ユニモック)、ARTY CAFE(アーティカフェ)や、自分で器を作成しその器で日本茶体験ができる金沢茶寮など、様々な形態のお店が登場しています。デートや旅行の思い出作りに足を運ぶZ世代が急増しています。



第4位 鯖番(さばばん)

4位には「鯖番」がランクイン。「鯖」とは、サバイバルの略称で、「番」は番組を表します。特に、アイドルのデビューメンバーを決定するサバイバルオーディション番組を意味する言葉で、TikTokではハッシュタグ「#鯖番」の再生回数が累計50万回に上ります(2023/12/1時点)。視聴者投票でデビューメンバーを決定できる点が、Z世代から大きな人気を集めた要因のひとつです。2023年には、韓国の男性アイドルグループ・ZB1(ゼロベースワン)を誕生させたBOYS PLANET(ボーイズプラネット)を始めとする様々な鯖番が放送され、鯖番放送後にはX(旧Twitter)で鯖番関連ワードがトレンドに多く登場するなど、注目を集めている様子が伺えます。



第5位 日プ(にちぷ)

5位には「日プ」がランクイン。JO1(ジェイオーワン)やINI(アイエヌアイ)らをデビューさせたPRODUCE 101 JAPAN(プロデュース ワンオーワン ジャパン)シリーズを指す言葉です。また、2023年10月から放送中のPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS(プロデュース ワンオーワン ジャパン ザ ガールズ)は、日プ史上初の女性アイドルバージョンです。Instagramでは、ハッシュタグ「#日プ」をつけた投稿が7万件を超えるなどZ世代を中心に大きな人気を集めています(2023/12/1時点)。ファンは推しメンバーへの投票数を集めるべくSNSを通して宣伝活動をすることも。アクスタやトレカを使った推し活も盛んです。





出典:(Instagramアカウント)

バレエコア@pinom___

スイカゲーム @saachandesu

ビーニー帽 @97_sena

ハートチョーカー @_risalarson_

ガラスプランパー @mofumofu.si



第6位 バレエコア

6位には「バレエコア」がランクイン。ファッションカテゴリーのひとつで、バレリーナのようなアイテムを意識したファッションを意味します。K-POPアイドル・BLACKPINK(ブラックピンク)のメンバー・ジェニやNewJeans(ニュージーンズ)が着用したことからZ世代間での人気に火がつきました。リボンモチーフのアイテムを始めシーンを選ばず、日常のファッションに取り入れられるさりげないおしゃれさが人気の理由です。TikTokでは、ハッシュタグ「#バレエコア」をつけた投稿の再生回数は累計370万回にも上り、フレンチガーリーに次ぐファッションジャンルとして人気を博しています(2023/12/1時点)。



第7位 スイカゲーム

7位には「スイカゲーム」がランクイン。同じフルーツ2つをぶつけて、大きなフルーツに進化させていく落ち物パズルゲームです。2021年12月からNintendo Switchソフトにて配信を開始。YouTuberやゲーム配信者たちが続々と実況を始め、中毒性のある面白さから人気となりました。「フルーツの表情が可愛い」や「時間制限なく自分のペースで進められる」など、どの世代でも出来るシンプルなゲームであり、通勤通学等の隙間時間に簡単にできる事がZ世代に流行した理由です。TikTokではハッシュタグ「#スイカゲーム」をつけた投稿の再生回数が累計2.5億回を超えています(2023/12/1時点)。



第8位 ビーニー帽

8位には「ビーニー帽」がランクイン。ビーニー帽は「ツバなしの帽子」という意味で、耳あてや正ちゃん帽の装飾のような、装飾がつかないシンプルなニット帽を指します。韓国アパレルブランドからの発売や、K‐POPアイドルなどが着用していたことから注目を集めたアイテムです。日本でも多くのブランドから発売されており、Z世代から絶大な人気を誇るファッションジャンル・Y2Kを中心に様々な系統で使われています。Instagramでは「#ビーニー女子」と付けた投稿が1万件を超えるなど、レディースアイテムとして人気を集めました(2023/12/1日時点)。



第9位 リボンチョーカー

第9位には「リボンチョーカー」がランクイン。リボンをモチーフにしたチョーカーや、装飾用のリボンで自らチョーカー風にアレンジしたアクセサリーを指します。好きなリボンでオリジナルのチョーカーが作れることから注目を集めたアイテムです。中でも、リボンにハートのペンダントがついた商品が可愛いとZ世代の間で話題に。Instagramでは「#リボンチョーカー」の投稿数が1.5万件を超えています(2023/12/1時点)。



第10位 ガラスプランパー

10位には美容系YouTuber・ふくれなさんがプロデュースしているコスメブランドCipiCipiの「ガラスプランパー」がランクイン。ガラスプランパーは、水のようになめらかな塗り心地で、べたつかないのにガラスのようなツヤ感を演出します。唇を包み込むオイル膜がしっかりと唇を保湿するので、保湿とツヤを同時に楽しめるグロスプランパーとして人気を集めています。ビジュアルも女の子らしくて可愛く、発売当初からZ世代の間で話題になりました。



【プリクラポーズ部門】”簡単ポーズ”が今期のトレンドに。











出典:(Instagramアカウント)

キラッ☆ポーズ @krmvpi_

コンスニポーズ @_ayk_075

はっぴーす @seika0403



第1位 キラッ☆ポーズ

1位には「キラッ☆ポーズ」がランクイン。中指と薬指を曲げた状態で残りの指は立て、顔の近くに持ってくるポーズを指します。アニメ『マクロスF』に登場する人気キャラクターである、ランカ・リーの決めポーズが発祥となっています。両手でハートを作って間に顔を挟む「ルダハート」など、定番のハート系のポーズとは一味違った、少しクセのある手の形が可愛いとZ世代の間で多く使用されています。



第2位 コンスニポーズ

2位には「コンスニポーズ」がランクイン。片手をグーの形に丸め、頬の横にぴったり付けるポーズです。韓国のアニメ「엉뚱발랄 콩순이와 친구들(オンットゥンパルラル コンスニワ チングドゥル)」に出てくる「コンスニ」というキャラクターのポーズが発祥となっています。K-POPアイドル・IVE(アイヴ)の日本人メンバー・レイがセルカを撮る際にこのポーズをしたことで、日本でも人気に火がつきました。Instagramではハッシュタグ「#콩순이포즈(コンスニポーズ)」をつけた投稿が多数あり、韓国現地での人気も高いポーズです。



第3位 はっぴーす

3位には「はっぴーす」がランクイン。薬指と小指を立て、残りの指はOKサインにするポーズを指します。ファッションモデル・タレントの生見愛瑠(ぬくみ める)さんが発祥となったこのポーズ。「幸せ」という意味の”happy”と、「平和」という意味の”peace”を掛け合わせた名前となっています。定番のシンプルなピースとは違う、ユニークな手の形が新鮮で可愛いとZ世代に大人気のポーズです。



【ヘアスタイル部門】韓国女優・アイドルが流行の発祥に。









出典:(Instagramアカウント)

アンブレラカラー @iguigu___gram

レイヤーカット @momoka_kiyokami

姫カット @nagisatakanuma



第1位 アンブレラカラー

1位には「アンブレラカラー」がランクイン。内側の暗い色を配置し、表面には明るい色を傘のように被せたスタイル。髪全体をブリーチするよりも、少ないダメージでハイトーンを楽しめる個性的なデザインとして人気に火がつきました。TWICE・チェヨンのヘアカラーとして注目が集まったため、「チェヨンカラー」とも呼ばれています。Instagramのではハッシュタグ「#アンブレラカラー」をつけた投稿が7.2万件を超えるなど、絶大な支持を得ています(2023/12/1時点)。



第2位 レイヤーカット

2位には「レイヤーカット」がランクイン。レイヤーカットとは、髪に段差(レイヤー)ができるようにカットするヘアスタイルのこと。髪の上側を短く、下側を長くカットすることで、軽やかな今っぽいスタイルが完成します。顔周りにレイヤーを入れることで小顔効果が得られる他、レイヤーを入れる位置やカットの長さによってボリュームを自由に調整できるので、どんな人でも取り入れやすいスタイルとして、Z世代からの注目を得ています。TikTokでは、ハッシュタグ「#レイヤーカット」をつけた投稿の再生回数は累計7.1億回を超えており、人気の高さが伺えます(2023/12/1時点)。



第3位 姫カット

3位には現在再注目されている「姫カット」がランクイン。近年闇かわいい女子のヘアスタイルとして定番になっていましたが、Netflixドラマ『イ・ドゥナ!』で主演を演じる韓国女優ペ・スジのヘアスタイルとして、Z世代を中心に話題になっています。レトロ感と今っぽさを両方取り入れられるだけではなく、フェイスラインをカバーすることで小顔効果も得られるヘアスタイルです。髪の長さに関わらず気軽にトレンド感を出せる点も人気の理由です。Instagramでは、ハッシュタグ「#姫カット」をつけた投稿が12.8万件にも上ります(2023/12/1時点)。



【ファッション部門】定番アイテムにワンポイント加えたアイテムが多数登場!









出典:(Instagramアカウント)

ムートンサボ @__kachagram__

パールデニム @____eringi74

ゲームシャツ @papillon_033



第1位 ムートンサボ

1位には「ムートンサボ」がランクイン。外側はスエード生地、内側にはファーが施された冬の定番ブーツであるムートンブーツは従来から人気を集めていましたが、2023年はサボサンダルタイプの「ムートンサボ」が大流行。ふわふわとした見た目がおしゃれなだけでなく、暖かさと歩きやすさも兼ね備えていることから、Z世代の間で話題を呼び、人気ブランドからも続々登場しました。



第2位 パールデニム

2位には「パールデニム」がランクイン。その名の通り、デニムの生地にパールが装飾されたボトムスのことを指します。カジュアルなデニムもパールデザインがあることで、女性らしい印象を与えることができるのが特徴です。普段デニムを履かない人でもチャレンジしやすいことが流行の要因となりました。Instagramではハッシュタグ「#パールデニム」の他に、「#ビジューデニム」「#ジュエルデニム」とともに投稿されています。



第3位 ゲームシャツ

3位には「ゲームシャツ」がランクイン。ゲームシャツとは、サッカーやバスケットボールのユニフォームを模したシャツのことです。スポーティーコーデはもちろん、カジュアルやガーリー、韓国コーデにも合わせやすいことから流行しました。Instagramでは、ハッシュタグ「#ゲームシャツ」とつけた投稿が2.2万件を超えました(2023/12/1時点)。



【グルメ・スイーツ部門】動物からインスピレーション!?









出典:(Instagramアカウント)

猫プリン @sumire_tanshoku

蜂の巣ラテ @reipi_room

薬菓 @sachi1_4



第1位 猫プリン

1位には「猫プリン」がランクイン。見た目が猫の形をしているプリンを指します。お皿を持ち上げて揺らしたり、スプーンで「猫プリン」を叩くことで、プルプル揺れる「猫プリン」の動画が可愛いと韓国で大流行。日本でも、新大久保にある「Namchini82cafe」(ナムチニハニーカフェ)が販売したことで注目を集め、TikTokでは、「#猫プリン」とつけた投稿の再生回数が累計1,300万回を超えています(2023/12/1時点)。



第2位 蜂の巣ラテ

2位には「蜂の巣ラテ」がランクイン。たくさんのはちみつが入っているハニーラテに、蜂の巣が丸ごとトッピングされたラテを指します。韓国では、「蜂の巣マッコリ」や「蜂の巣ラテ」など、「蜂の巣」を丸ごと入れて飲むドリンクが流行中。日本でも、渋谷にある「Whitely Cafe」(ホワイトリーカフェ)が販売したことで話題となりました。「Whitely Cafe」の「蜂の巣ラテ」を取り上げたInstagramのリールは再生回数が累計52.1万回にも上り、ブームとなっています(2023/12/1時点)。



第3位 薬菓(ヤックァ)

3位には韓国の伝統的なお菓子「薬菓」がランクイン。婚礼や祖先供養といった行事のときや、韓国の伝統的なお茶と一緒にお茶菓子として食べられている韓菓(ハンクァ)の中でも、油や蜜を使って作られるものを指します。お花のようなビジュアルが可愛いと話題に。日本でも、大阪にある薬菓専門カフェ「oneulnal cafe」(オヌルナル カフェ)を始めとした、「薬菓」スイーツを販売するカフェが複数登場したことで、注目されています。



【流行語】TikTok発祥の流行語が登場!









第1位 蛇化(へびか)現象

1位には「蛇化現象」がランクイン。蛇化現象とは、蛙を飲み込む蛇のようにパートナーへの愛を表す言葉。好きな人ならどんな行動でも素敵に見えるという意味であり、2023年上半期の流行語「蛙化現象」の対となる言葉として注目されました。TikToker・こちゃもちゃが発祥であり、TikTokではハッシュタグ「#蛇化現象」をつけた投稿の再生回数が累計3,600万回にも上ります(2023/12/1時点)。



第2位 ひき肉でーす

2位は「ひき肉でーす」がランクイン。登録者数153万人のYouTuber・ちょんまげ小僧のメンバー・ひき肉さんの挨拶が流行の発祥です。裏声が混ざったような癖になる音程と、両腕を大きく広げるポーズで注目されました。現在、SoundCloudやYouTubeなどで、ひき肉さんの挨拶をサンプリングした楽曲が複数登場しています。アイドルグループ・NiziU(ニジュー)や&TEAM(エンティーム)もサンプリングの楽曲に合わせたダンス動画をアップロードし、話題を呼びました。



第3位 つけまをつけまーす

3位には「つけまをつけまーす」がランクイン。きっかけは、TikTokフォロワー数60万人越えの美容系TikToker・たけたろうさん。たけたろうさんが動画内でつけまつげをつける際の決め台詞として頻繁に登場し、キャッチーな言葉であることや使いやすさからZ世代の間で流行しました。



ー調査概要ー



調査対象:Trepo girls(10代~20代女性1000名)

調査期間:2023年6月1日~2023年11月30日

調査実施:Trepo編集部

2023年下半期Trepo BEST TREND AWARDも同時発表!







Trepo編集部が2023年下半期のイチオシアイテムを厳選する「Trepo BEST TREND AWARD」も同時発表!

2023年下半期は計9アイテムがTrepo BEST TREND AWARDを受賞しました。

こちらも合わせてご確認ください。

https://trepo.jp/beauty/trepo-best-trend-award2023/



トレンドお届けメディア『Trepo(トレポ)』について





トレンドお届けメディアTrepo(トレポ)は、“流行"や"かわいい"の最先端を追う女の子のための情報を発信しています。編集部独自の特集のほか、芸能・美容・ファッション・グルメ・ライフスタイル・おでかけスポットなど、すぐに役立つ情報を幅広く提供しています。

・Trepo WEB

https://trepo.jp/

・公式Instagram

https://www.instagram.com/trepo.jp/?hl=ja

・公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/trepo_jp

・公式TikTok

https://www.tiktok.com/@trepo.jp



■会社概要

社名 :株式会社Creative Group

住所 :東京都千代田区三番町22-7三番町関野ビル4F

代表者 :代表取締役 中原一真(なかはら かずま)

事業内容:運営事業 : PR事業、口コミプロモーション事業、キャスティング事業、SNS運用代行事業、広告事業、メディア事業、クリエイティブ制作事業、教育事業、他

