カフェ&レストランやジム、サウナにエディブルガーデンを併設した複合施設「Akiya Village」のグランドオープンに先がけ同施設内にSoil workが開業します。



瀬戸田と日本橋に拠点を置くソフトデベロッパーである株式会社Staple(本社:広島県尾道市瀬戸田町、代表取締役:岡雄大、以下「Staple」)は、葉山より南に位置する秋谷の小高い丘の上に、カフェ&レストランやジム、サウナにエディブルガーデン、オフィスを併設した3階建ての複合施設「Akiya Village」を2024年春のグランドオープンを目指して開発中。グランドオープンに先がけ、2023年10月に同施設の2F~3Fにて「Soil work - in Akiya Village」の開業を予定しています。現在、逗子・葉山・秋谷エリアの会員を募集中です。







Akiya Villageについて





都心から1時間、海と山に囲まれた非日常を感じる場所「秋谷」。葉山の南側に位置し、あまり知られていませんが昔から別荘地として有名です。まだ開発の手があまり入っておらず、ダイヤの原石のような名所。自然を愛する、感度の高い移住者に人気のエリアです。



遊ぶ・住む・働く・食べる・交わる──。Akiya Villageは、秋谷や近隣エリアの住人の活動拠点として誕生します。敷地内にはエディブルガーデンやサウナ、ジム、コミュニティキッチン、カフェ&レストラン、オフィス(Soil work)が入る複合施設がオープンします。



1F:

ジム(2023年10月開業)

カフェ&レストラン(2024年春開業)

コミュニティキッチン(2024年春開業)



2~3F:Soil work - in Akiya Village(2023年10月開業)

2F:エンジョイワークスのオフィスが入るほか、Soil workの固定席会員、ラウンジ会員が利用できる海の見えるラウンジを設置。

株式会社 エンジョイワークス(鎌倉を拠点に、不動産、建築、まちづくり、空き家再生などの取り組みを行うまちづくり価値共創カンパニー)

Webサイト:https://enjoyworks.jp/



3F:モノクロームが入居。

株式会社モノクローム(エネルギーを作る屋根「Roof-1」と次世代のHEMS「Home-1」の開発を行う会社)

Webサイト:https://www.monochrome.so/



屋外:

サウナ、エディブルガーデン(2023年10月開業)



Soil work - in Akiya Village について





2023年10月より、Akiya Villageの2F~3Fにラウンジ、半個室、個室会議スペース、テレフォンブース、ライブラリーを備えた「Soil work - in Akiya Village」を開業いたします。現在、10月の開業に向けてSoil workの固定席会員、ラウンジ会員を募集しています。



◼️Stapleデザイン担当 川口コメント

「山に囲まれ、海を目の前にしたAkiya Villageの頂上にオープンする『Soil work - in Akiya Village』。コンバージョンされる前は子供達が集う保育園として地域の人に親しまれていた建物でした。建物内は荒々しいコンクリート躯体に囲まれつつも、窓から見える景色は山の緑と秋谷の爽快な海を一望できる、とても魅力的なポテンシャルを秘めた建物です。デザインとしては、できるだけ窓からの景色を最大限に活かすように、できるだけ装飾を控え、一般的に流通する建材で空間を構成しています。家具もツーバイ材や大引き材など建材をそのまま利用した造作した家具や、もともと保育園として使われていた背景を踏まえ、ビビットで遊びのある色をアクセントに入れています。チェアなどはできるだけビンテージ製品を選び、元からその空間にあったかのような家具を選定しています。」



◼️Soil work - in Akiya Villageの利用プラン

法人オフィス会員(個室オフィス): 満室

固定席会員(半個室):残り3席

固定席会員(個室):残り1席

ラウンジ会員:残り30枠

※賃料等諸条件はお問い合わせください。

お問い合わせ先:info-nihonbashi@soilis.co



◼️Soil work - in Akiya Villageの会員特典

1Fジムの利用

全国のSoil workへのアクセス

フリーコーヒー(Overview Coffeeを使用)

コミュニティキッチンの利用(2024年4月~)

全国のSOIL内カフェ、レストランの割引

SOIL内ホテルの特別宿泊プランの利用

SOILが開催するイベントへの優先招待



◼️Akiya Village施設概要

名称:Akiya Village(仮名)

企画・運営:株式会社Staple

住所:神奈川県横須賀市秋谷4321

アクセス:JR逗子駅からバス20分

延床面積:530平米

構造:鉄筋コンクリート造

階数:3階建



Soil workについて





株式会社Staple が運営するSoil workは「未来への『土仕事』」をキーワードに、経済的資本の成長だけではなく、文化的や自然環境的資本の最大化を以って社会をより良くしたいと願う人々のコーポラティブコミュニティです。日本橋などの都心拠点だけでなく、コミュニティメンバーが繋がるローカル(地方)やネイチャー拠点(海・山・川)へも展開し、「都心部からローカルやネイチャーへ」「ローカルからローカルへ」ヒトやアイデアの交換を促進します。

Soil work 公式サイト:https://soilis.co/work/



◼️Soil work拠点一覧

<利用可能拠点>

Soil work Nihonbashi

Soil work Setoda

大橋会館*

*別会社運営施設

<開業予定地>

Soil work Nihonbashi 2nd(2023年10月~)

Soil work - in Akiya Village(2023年10月~)

Soil work - in Sanu Ichinomiya(2023年11月~)

Soil work - in Shizen Energy(2023年12月予定)



Stapleについて





会社名:株式会社Staple

所在地:(本社)広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田433番地、(支社)東京都中央区日本橋小舟町14-7 SOIL Nihonbashi 401

設立年月日:2018年11月5日

代表取締役:岡 雄大

Web:https://staplejp.com/

Instagram:https://www.instagram.com/staple__inc/

Facebook:https://www.facebook.com/staple.inc/

お問い合わせ先:info@staplejp.com





