来たる文化の日でありレコードの日でもある11/3(金)は、注目のHip-Hopユニット、母親文化村の記念すべき7インチの生誕祭!下北から三茶まで秋の文化的大祭り開催!!









11/3(金)母親文化村7インチ生誕祭開催決定!



トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKOによる、注目のHip-Hopユニット、母親文化村。



来たる文化の日でありレコードの日でもある11月3日(金)は、記念すべき母親文化村7インチの生誕祭!



当日は音楽レーベル / レコード店 / DJバーの "RAWMEN RECORDS" (三軒茶屋) と、東洋化成の新レーベル "Reach the Beach Records" のダブルレーベルで発売される、産まれたてホヤホヤの7インチレコード「バイスサワー / Don’t stop the breakbeats」の販売は勿論、オリジナルGOODSもあるかも?!



そしてきっと母親文化村でしか織り成せないこの組み合わせ…都内各所から間違いナッッッッシの強強強者宴者が揃いました!🙏



夜から昼…下北から三茶までキーポン特濃メンバーで秋の文化的大祭り!!!🏃‍♀️ヤバすぎる!!!



最終的に愛と気絶があればええのです🧑‍



老若男女犬猫猿豚まで皆カムオン







以下詳細ご刮目下さい↓



11月3日(金・祝)



母親文化祭 ~7inch RELEASE PARTY~





@ 下北沢 BASEMENT BAR

@ 下北沢 THREE

2店舗同時開催/行き来自由

(東京都世田谷区代沢5-18-1 カラバッシュビルB1F)



OPEN:23:00

CLOSE:5:00 am

ENTRANCE:¥2000(ノベルティ付)



LIVE:

母親文化村 × ADD(ORESKABAND)

HYDRO as BNJ × 簾ンデゲオチェロ

Ganger



DJ:

DJ KENSEI

TOSHI(ラッパ我リヤ)

DUBINCH

TENNESSEE(HOBO BRAZIL × Zutsuki-D)

NEWきんぎん

DJマリアージュ&メアリースミス

ZABANNA(塩尻寄生 × Tomorrow Joe)

ALI

iDJ Mr.IQ



FOOD:胡麻純



VJ:PLAYBACKBOYS



LASER:BRUNO



MOVIE:MYW



PHOTO:木村塁



11月4日(土 / morning!)



母親文化祭 ~AFTER PARTY~





@ DJ BAR 天狗食堂

(東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F)



OPEN:5:00 am

CLOSE:???

ENTRANCE:¥1000



DJ:

SEI

7e

DA=TI

TAKUMYMANN



BAR:haltanseijin☆彡



FOOD:焼王



and more!!!



SUPPORTED BY:

Reach the Beach Records

RAWMEN RECORDS







母親文化村:プロフィール



トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKO。

二人がとある村で出会い、文化的邂逅から音楽を作りはじめる。

三茶の民とともに過ごしたLifeスタイルから抽出される、唯一無二の世界観は未だ細胞分裂中?!

https://www.instagram.com/hahaoyabunkamura



YUKKO:https://www.instagram.com/____yukko



猿:https://www.instagram.com/uchida_monkey_design





母親文化村1stシングル「バイスサワー」

SIDE A:バイスサワー

SIDE B:Don’t stop the breakbeats



7インチレコード / RMR003 / 税込2,200円 / 2023年11月3日発売



<本件に関するお問い合わせ先>



【Reach the Beach Records / 東洋化成株式会社】

・mediarelations@toyokasei.co.jp

・https://www.instagram.com/reachthebeachrecords

・https://twitter.com/reach_thebeach



【RAWMEN RECORDS】

・東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F

・営業時間:火 水 木 金 20:00~25:00 (不定休あり)

・rawmenrecords@gmail.com

・https://www.instagram.com/rawmen_records

・https://rawmenrec.base.shop



