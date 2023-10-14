『母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～』1…
［東洋化成株式会社］
来たる文化の日でありレコードの日でもある11/3(金)は、注目のHip-Hopユニット、母親文化村の記念すべき7インチの生誕祭！下北から三茶まで秋の文化的大祭り開催！！
11/3(金)母親文化村7インチ生誕祭開催決定！
トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKOによる、注目のHip-Hopユニット、母親文化村。
来たる文化の日でありレコードの日でもある11月3日(金)は、記念すべき母親文化村7インチの生誕祭！
当日は音楽レーベル / レコード店 / DJバーの "RAWMEN RECORDS" (三軒茶屋) と、東洋化成の新レーベル "Reach the Beach Records" のダブルレーベルで発売される、産まれたてホヤホヤの7インチレコード「バイスサワー / Don’t stop the breakbeats」の販売は勿論、オリジナルGOODSもあるかも？！
そしてきっと母親文化村でしか織り成せないこの組み合わせ…都内各所から間違いナッッッッシの強強強者宴者が揃いました！🙏
夜から昼…下北から三茶までキーポン特濃メンバーで秋の文化的大祭り！！！🏃♀️ヤバすぎる！！！
最終的に愛と気絶があればええのです🧑
老若男女犬猫猿豚まで皆カムオン
以下詳細ご刮目下さい↓
…………………………………………………………
11月3日(金・祝)
母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～
@ 下北沢 BASEMENT BAR
@ 下北沢 THREE
2店舗同時開催／行き来自由
(東京都世田谷区代沢5-18-1 カラバッシュビルB1F)
OPEN：23:00
CLOSE：5:00 am
ENTRANCE：￥2000（ノベルティ付）
LIVE：
母親文化村 × ADD（ORESKABAND）
HYDRO as BNJ × 簾ンデゲオチェロ
Ganger
DJ：
DJ KENSEI
TOSHI（ラッパ我リヤ）
DUBINCH
TENNESSEE（HOBO BRAZIL × Zutsuki-D）
NEWきんぎん
DJマリアージュ&メアリースミス
ZABANNA（塩尻寄生 × Tomorrow Joe）
ALI
iDJ Mr.IQ
FOOD：胡麻純
VJ：PLAYBACKBOYS
LASER：BRUNO
MOVIE：MYW
PHOTO：木村塁
…………………………………………………………
11月4日(土 / morning!)
母親文化祭 ～AFTER PARTY～
@ DJ BAR 天狗食堂
(東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F)
OPEN：5:00 am
CLOSE：???
ENTRANCE：￥1000
DJ：
SEI
7e
DA=TI
TAKUMYMANN
BAR：haltanseijin☆彡
FOOD：焼王
and more!!!
SUPPORTED BY：
Reach the Beach Records
RAWMEN RECORDS
母親文化村：プロフィール
トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKO。
二人がとある村で出会い、文化的邂逅から音楽を作りはじめる。
三茶の民とともに過ごしたLifeスタイルから抽出される、唯一無二の世界観は未だ細胞分裂中？！
https://www.instagram.com/hahaoyabunkamura
YUKKO：https://www.instagram.com/____yukko
猿：https://www.instagram.com/uchida_monkey_design
母親文化村1stシングル「バイスサワー」
SIDE A：バイスサワー
SIDE B：Don’t stop the breakbeats
7インチレコード / RMR003 / 税込2,200円 / 2023年11月3日発売
…………………………………………………………
＜本件に関するお問い合わせ先＞
【Reach the Beach Records / 東洋化成株式会社】
・mediarelations@toyokasei.co.jp
・https://www.instagram.com/reachthebeachrecords
・https://twitter.com/reach_thebeach
【RAWMEN RECORDS】
・東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F
・営業時間：火 水 木 金 20:00～25:00 (不定休あり)
・rawmenrecords@gmail.com
・https://www.instagram.com/rawmen_records
・https://rawmenrec.base.shop
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-10:16）
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