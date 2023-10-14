時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

『母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～』1…

『母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～』11月3日(金・祝)開催決定！

［東洋化成株式会社］

来たる文化の日でありレコードの日でもある11/3(金)は、注目のHip-Hopユニット、母親文化村の記念すべき7インチの生誕祭！下北から三茶まで秋の文化的大祭り開催！！


11月3日(金)『母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～』開催！

11/3(金)母親文化村7インチ生誕祭開催決定！

トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKOによる、注目のHip-Hopユニット、母親文化村。

来たる文化の日でありレコードの日でもある11月3日(金)は、記念すべき母親文化村7インチの生誕祭！

当日は音楽レーベル / レコード店 / DJバーの "RAWMEN RECORDS" (三軒茶屋) と、東洋化成の新レーベル "Reach the Beach Records" のダブルレーベルで発売される、産まれたてホヤホヤの7インチレコード「バイスサワー / Don’t stop the breakbeats」の販売は勿論、オリジナルGOODSもあるかも？！

そしてきっと母親文化村でしか織り成せないこの組み合わせ…都内各所から間違いナッッッッシの強強強者宴者が揃いました！🙏

夜から昼…下北から三茶までキーポン特濃メンバーで秋の文化的大祭り！！！🏃‍♀️ヤバすぎる！！！

最終的に愛と気絶があればええのです🧑‍

老若男女犬猫猿豚まで皆カムオン

11月3日(金)『母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～』開催！

以下詳細ご刮目下さい↓

…………………………………………………………

11月3日(金・祝)

母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～


@ 下北沢 BASEMENT BAR
@ 下北沢 THREE
2店舗同時開催／行き来自由
(東京都世田谷区代沢5-18-1　カラバッシュビルB1F)

OPEN：23:00
CLOSE：5:00 am
ENTRANCE：￥2000（ノベルティ付）

LIVE
母親文化村 × ADD（ORESKABAND）
HYDRO as BNJ × 簾ンデゲオチェロ
Ganger

DJ
DJ KENSEI
TOSHI（ラッパ我リヤ）
DUBINCH
TENNESSEE（HOBO BRAZIL × Zutsuki-D）
NEWきんぎん
DJマリアージュ&メアリースミス
ZABANNA（塩尻寄生 × Tomorrow Joe）
ALI
iDJ Mr.IQ

FOOD：胡麻純

VJ：PLAYBACKBOYS

LASER：BRUNO

MOVIE：MYW

PHOTO：木村塁

…………………………………………………………

11月4日(土 / morning!)

母親文化祭 ～AFTER PARTY～


@ DJ BAR 天狗食堂
(東京都世田谷区太子堂5-15-11　ケーテー三軒茶屋4F)

OPEN：5:00 am
CLOSE：???
ENTRANCE：￥1000

DJ
SEI
7e
DA=TI
TAKUMYMANN

BAR：haltanseijin☆彡

FOOD：焼王

and more!!!

SUPPORTED BY
Reach the Beach Records
RAWMEN RECORDS



母親文化村：プロフィール

トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKO。
二人がとある村で出会い、文化的邂逅から音楽を作りはじめる。
三茶の民とともに過ごしたLifeスタイルから抽出される、唯一無二の世界観は未だ細胞分裂中？！
https://www.instagram.com/hahaoyabunkamura

YUKKO：https://www.instagram.com/____yukko

猿：https://www.instagram.com/uchida_monkey_design


母親文化村1stシングル「バイスサワー」
SIDE A：バイスサワー
SIDE B：Don’t stop the breakbeats

7インチレコード / RMR003 / 税込2,200円 / 2023年11月3日発売

…………………………………………………………

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【Reach the Beach Records / 東洋化成株式会社】
・mediarelations@toyokasei.co.jp
https://www.instagram.com/reachthebeachrecords
https://twitter.com/reach_thebeach

【RAWMEN RECORDS】
・東京都世田谷区太子堂5-15-11　ケーテー三軒茶屋4F
・営業時間：火 水 木 金 20:00～25:00 (不定休あり)
・rawmenrecords@gmail.com
https://www.instagram.com/rawmen_records
https://rawmenrec.base.shop

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-10:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
10月号の特集は「迫る台湾総統選」。 選挙結果は中台関係などに大きな影響を与える。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ