［東洋化成株式会社］

来たる文化の日でありレコードの日でもある11/3(金)は、注目のHip-Hopユニット、母親文化村の記念すべき7インチの生誕祭！下北から三茶まで秋の文化的大祭り開催！！









11/3(金)母親文化村7インチ生誕祭開催決定！



トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKOによる、注目のHip-Hopユニット、母親文化村。



来たる文化の日でありレコードの日でもある11月3日(金)は、記念すべき母親文化村7インチの生誕祭！



当日は音楽レーベル / レコード店 / DJバーの "RAWMEN RECORDS" (三軒茶屋) と、東洋化成の新レーベル "Reach the Beach Records" のダブルレーベルで発売される、産まれたてホヤホヤの7インチレコード「バイスサワー / Don’t stop the breakbeats」の販売は勿論、オリジナルGOODSもあるかも？！



そしてきっと母親文化村でしか織り成せないこの組み合わせ…都内各所から間違いナッッッッシの強強強者宴者が揃いました！🙏



夜から昼…下北から三茶までキーポン特濃メンバーで秋の文化的大祭り！！！🏃‍♀️ヤバすぎる！！！



最終的に愛と気絶があればええのです🧑‍



老若男女犬猫猿豚まで皆カムオン







以下詳細ご刮目下さい↓



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11月3日(金・祝)



母親文化祭 ～7inch RELEASE PARTY～





@ 下北沢 BASEMENT BAR

@ 下北沢 THREE

2店舗同時開催／行き来自由

(東京都世田谷区代沢5-18-1 カラバッシュビルB1F)



OPEN：23:00

CLOSE：5:00 am

ENTRANCE：￥2000（ノベルティ付）



LIVE：

母親文化村 × ADD（ORESKABAND）

HYDRO as BNJ × 簾ンデゲオチェロ

Ganger



DJ：

DJ KENSEI

TOSHI（ラッパ我リヤ）

DUBINCH

TENNESSEE（HOBO BRAZIL × Zutsuki-D）

NEWきんぎん

DJマリアージュ&メアリースミス

ZABANNA（塩尻寄生 × Tomorrow Joe）

ALI

iDJ Mr.IQ



FOOD：胡麻純



VJ：PLAYBACKBOYS



LASER：BRUNO



MOVIE：MYW



PHOTO：木村塁



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11月4日(土 / morning!)



母親文化祭 ～AFTER PARTY～





@ DJ BAR 天狗食堂

(東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F)



OPEN：5:00 am

CLOSE：???

ENTRANCE：￥1000



DJ：

SEI

7e

DA=TI

TAKUMYMANN



BAR：haltanseijin☆彡



FOOD：焼王



and more!!!



SUPPORTED BY：

Reach the Beach Records

RAWMEN RECORDS







母親文化村：プロフィール



トラックメイカー兼ラッパーの猿と、食いしん坊フィーメールラッパーYUKKO。

二人がとある村で出会い、文化的邂逅から音楽を作りはじめる。

三茶の民とともに過ごしたLifeスタイルから抽出される、唯一無二の世界観は未だ細胞分裂中？！

https://www.instagram.com/hahaoyabunkamura



YUKKO：https://www.instagram.com/____yukko



猿：https://www.instagram.com/uchida_monkey_design





母親文化村1stシングル「バイスサワー」

SIDE A：バイスサワー

SIDE B：Don’t stop the breakbeats



7インチレコード / RMR003 / 税込2,200円 / 2023年11月3日発売



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＜本件に関するお問い合わせ先＞



【Reach the Beach Records / 東洋化成株式会社】

・mediarelations@toyokasei.co.jp

・https://www.instagram.com/reachthebeachrecords

・https://twitter.com/reach_thebeach



【RAWMEN RECORDS】

・東京都世田谷区太子堂5-15-11 ケーテー三軒茶屋4F

・営業時間：火 水 木 金 20:00～25:00 (不定休あり)

・rawmenrecords@gmail.com

・https://www.instagram.com/rawmen_records

・https://rawmenrec.base.shop



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-10:16）