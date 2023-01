[SYS]

肉の部位別の旨味を理解している誇味山だからこそ生まれた極上の和牛肉!味付けには旨味を凝縮した特性ソースを使用!



株式会社 See you soon(本社:東京都目黒区 代表取締役:亀井 孝幸 以下、See you soon)が運営する飲食ECサービス『名店』は、第九弾メニューとなる西麻布の有名焼肉店「誇味山」が手掛ける、「誇味山の賄い~おかずの焼肉~」の予約を2023年1月29日(日)0:00~1月30日(月)23:59で実施いたします。



スーパーや街のお店ではないここでしか食べられない逸品!誇味山の裏メニュー「誇味山の賄い~おかずの焼肉~」4食セット



「誇味山の賄い~おかずの焼肉~」は、おかずでもおつまみでも楽しめ、丼飯に乗せたら焼肉丼にもなる誇味山の裏メニューです。味付けには旨味を凝縮した特性ソースを使用、さらに調味料を自在に使い、肉の味わいをさらに引き上げています。



肉の部位別の旨味を理解している誇味山だからこそ生まれた極上の和牛肉を使った、スーパーや街のお店にはないここでしか食べられない逸品。数に限りがあるのでお店のメニューにも入れない限定販売商品です。



※売り切れ次第注文は終了いたします。



▼誇味山の賄い~おかずの焼肉~詳細

・内容量: 和牛 / 特製タレ

・原材料名:牛肉 / ブレンド調味料

・賞味期限: 目安は冷凍90日以内

・アレルゲン: 牛肉

・配送: 冷凍

・注意事項:解凍は必ず、完全に解凍されるまでお待ちください。

・生産者: 誇味山(東京都港区西麻布1丁目15−9)

・金額:4食セット 9,550 円(税込) ※送料別



▼焼肉 誇味山(こみやま)について

https://komiyama-nishiazabu.tokyo/

https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13230924/





込山秀規 プロフィール







27歳の時に脱サラし、学生時代に肉の小売店でアルバイトしていた頃の縁もあり、焼肉店『ら・ぼぅふ』(用賀)の店長に就任。当時では珍しいA5ランク牛の一頭買いを行う。人気店として一躍注目を集めることに。特定のパーツを余らせないよう、最適な切り方を研究した。後にA5ランクの黒毛和牛にこだわった「Cossott’e(コソット)」を東京・駒沢に、「Cossott’e sp(コソット エスピー)」を麻布十番にオープンした。その後独立し、2019年1月に東京・西麻布に焼肉店「誇味山」を開業。





予約が取れない名店の“ここでしか注文できない”限定メニューをお届けする新飲食ECサービス『名店』について



飲食業界初のECサービス『名店』は、通常の通販と異なり、数量限定・購入可能日数限定でオープンするフラッシュサイトで、これまでにない全く新しい飲食ECサービスです。

全国の予約の取れない料理店が家庭用に本気で作った商品をお届けするサービスで、『名店』にしかないオリジナル商品を毎月提供していきます。



株式会社 See you soonについて



会社名:株式会社 See you soon

設立:2021年2月1日

資本金:900万円

代表取締役:亀井 孝幸

事業内容:デジタルマーケティング事業・キャスティング事業・クリエイティブ制作・Eコマースサイト制作・商品企画、開発・広告代理事業 他

URL:https://www.seeyousoon.co.jp/



