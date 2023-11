[株式会社Life Reversal Gaming.]

2023年11月11日(土)9:30~、場所:沖縄大学 3号館101教室(沖縄県那覇市)



株式会社Life Reversal Gaming.(所在地:東京都中央区、代表:高木 光治)は、沖縄県を本拠地とするハンドボールチーム「琉球コラソン」を運営する 株式会社琉球コラソン(所在地:沖縄県浦添市、代表:水野 裕矢)が2023年11月11日(土)に開催するイベント『eスポGOMI with 琉球コラソン in 沖縄大学』の運営に、eスポGOMI開催委員会(日本スポGOMI連盟/株式会社Life Reversal Gaming./横濱OneMM)のメンバーとして参画いたします。









『eスポGOMI with 琉球コラソン in 沖縄大学』は、株式会社琉球コラソンと沖縄大学がタッグを組み実施されるイベントです。「福祉」「健康・スポーツ」の学びと地域共創を進める沖縄大学福祉文化学科のビジョンと、スポーツを通じた地域振興、地域に根付いたチームを目指す琉球コラソンの想いが両社合致し実現しました。イベント当日は、沖縄大学福祉文化学科の学生が参加いたします。







琉球コラソンが主催するeスポGOMIは、今年度3回目となります。第1回は『eスポGOMI with 琉球コラソン 2023 SPRING』(5月)、第2回は『eスポGOMI with 琉球コラソン 2023 AUTUMN』(10月)を実施し、計64名もの方にご参加いただきました。参加者の方々からは「最初は何をするかわからなかったが、今まで参加した環境保全イベントの中で一番楽しく、また参加したいと思った」などの感想をいただいております。



なお、過去大会と同様、イベント当日は琉球コラソンの選手も参加予定です。(※参加選手の詳細は、琉球コラソン公式Twitterにて後日発表予定です)



eスポGOMIとは?「eスポーツ」×「スポGOMI」





eスポGOMIは、コンピューターゲームによる競技型スポーツ「eスポーツ」と、ごみ拾い活動にスポーツのエッセンスを加え今までの社会奉仕活動を「競技」へと変換させた日本発祥の全く新しいスポーツ「スポGOMI」を組み合わせた取り組みです。



持続可能な社会を作るために定められた目標「SDGs」を実現するためには、世界中がひとつになり、あらゆるジャンルからのアプローチが必要です。そこで、「スポGOMI」に世界で話題の「eスポーツ」を掛け合わせることで、ゲームを趣味とする人々や子どもたちなど、新たなジャンルの方々へアプローチを図ろうと考えたのです。こうして『eスポGOMI』は、全く新しい形の環境保全活動として誕生しました。



eスポGOMIの見どころは、ごみ拾い前半戦と後半戦の間のハーフタイムに行われる「ゲーム大会」です。ごみ拾いと同様、誰もが活躍する可能性を秘めているゲーム大会。過去に行われたeスポGOMIにおいても白熱したバトルが繰り広げられています。



また、本大会ではごみの重量や種類で獲得できるポイントが勝敗へつながりますが、ゲーム大会で勝利したチームには、後半戦のごみ拾いを有利に進められるアイテム(追加用トングなど)が与えられます。ゲーム大会での成績がその後のごみ拾いにどのような影響を与えるのかーー。この点も「eスポGOMI」の見どころの一つといえるでしょう。



株式会社Life Reversal Gaming.は、eスポGOMI開催委員会として今後も琉球コラソンの「プロスポーツチームとして地元地域に貢献したい」という想いを運営面から継続的にサポートを行っていくとともに、より多くの皆さまに楽しんでいただけるよう取り組んで参ります。



イベント概要









大会クレジット





主 催:株式会社琉球コラソン

共 催:沖縄大学

後 援:那覇市

運 営:eスポGOMI開催委員会

応 援:株式会社グロップ



スポGOMIについて







企業や団体が取り組む従来型のごみ拾いに、「スポーツ」のエッセンスを加え、今までの社会奉仕活動を「競技」へと変換させた日本発祥の全く新しいスポーツです。

株式会社Life Reversal Gaming.について







本施策において弊社は、日本スポGOMI連盟/横濱OneMMと連携して、ゲームが単なる娯楽ではなく、人と人/人と地域とが繋がるコミュニケーションツールにもなるということや、ごみ拾いの楽しさなどの発信に取り組みます。

株式会社Life Reversal Gaming.は、ゲームを通じて世界中の多様な人々と繋がり、ゲームの未知なる可能性を見出し、社会にとってプラスとなる新たなる価値創りに挑戦し続けます。

