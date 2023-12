[株式会社TCG]

株式会社TCGは、2024年2月より新作コラボレーション系トレーディングカードゲーム「DIVINE CROSS(ディヴァインクロス)」の発売を開始することをお知らせいたします。また、2024年初夏に「ニンジャスレイヤーTRADING CARD GAME」の発売、さらに同年、シリーズ開始20周年を迎える日本ファルコムの「軌跡シリーズ」のトレーディングカードゲーム「軌跡TRADING CARD GAME」を発売予定しております。





■ 新作コラボレーション系トレーディングカードゲーム「DIVINE CROSS」について



DIVINE CROSS(ディヴァインクロス)は、1タイトル毎に5パック購入すればデッキが完成し、その場ですぐに対戦が開始できるコラボレーション系トレーディングカードゲームです。2024年2月の発売を皮切りに、毎月2タイトルずつ新作パックを発売いたします。





(C)MAKURA All Rights Reserved. | (C)2024 Liar-soft | (C)株式会社SNOWPIPE JAPAN All Rights Reserved. | (C) studio Valkyrie All Rights Reserved. | (C)2022 qureate | (C)FANDC.CO.JP/SLP

(C)2023 qureate | (C)EISYS, Inc. / SheenaGames Japan | (C)marmalade | (C)NanaWind | (C) SMEE



7月までの発売タイトルの予約を受付中!以降の参戦タイトルについても一部情報を解禁いたしました。順次発売月のご案内をお待ち下さい。



2024年2月発売タイトル





サクラノ刻 -櫻の森の下を歩む-

エヴァーメイデン ~堕落の園の乙女たち~ Vol.1



2024年3月発売タイトル





エヴァーメイデン ~堕落の園の乙女たち~ Vol.2

異世界に飛ばされたらパパになったんだが ~精霊騎士団物語~



2024年4月発売タイトル





LAST ORIGIN Vol.1

DUEL PRINCESS Vol.1



2024年5月発売タイトル





水月 ~すいげつ~

センチメンタルデスループ



2024年6月発売タイトル





アライアンスセージ

スタディ§ステディ2



2024年7月発売タイトル





LAST ORIGIN Vol.2

DUEL PRINCESS Vol.2



以降、発売予定タイトル

・「コミックヴァルキリー」シリーズ

・ALIA’S CARNIVAL!

・HaremKingdom

・Navel乙女シリーズ

・素晴らしき日々 ~不連続存在~

・Piaキャロットへようこそ!!シリーズ

・りっく☆じあ~す

・NavelSHUFFLE!シリーズ

・お家に帰るまでがましまろです

・放課後シンデレラ

・恋愛ロワイアル

・八剱伝

・偽りのアリス



<電気外祭り、コミックマーケット103、全国のカードショップ、ゲームソフト販売店にてPRカードの配布を12/29より順次開始!>

DIVINE CROSSの発売に先駆けて、電気外祭り、コミックマーケット103、全国のカードショップ、ゲームソフト販売店にてPRカードの配布が決定しております。詳細についてはDIVINE CROSS公式ページのPRカード配布情報をご確認ください。



DIVINE CROSS公式サイト:https://divinecross.jp/

DIVINE CROSS公式 X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/divinecross_tcg



■ 「ニンジャスレイヤーTRADING CARD GAME」について



(C)Ninj@ Entertainment / (C)Yuki YOGO 2024 / (C)Yoshiaki TABATA 2024



2024年初夏発売を予定している「ニンジャスレイヤーTRADING CARD GAME」は、Twitter(X)上で連載され、コアなファン層と様々なネットミームを生み出し続けている、「ニンジャスレイヤー」シリーズを原作としたトレーディングカードゲームです。

原作のスタイリッシュ&サイバーパンクな世界観に没入できる商品設計となっています。



<2024年3月号コンプティークに体験デッキが付いてくる!>

本商品の発売を記念して、2024年2月8日発売予定のコンプティーク3月号において「ニンジャスレイヤーTRADING CARD GAME体験デッキ」を配布いたします。実商品の世界観をひと足早く体験してください。



■ 「軌跡TRADING CARD GAME」について



(C) Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.



本商品は、日本ファルコムの「軌跡シリーズ」の生誕20周年を記念したトレーディングカードゲーム商品です。本商品に関する展開情報についての詳細は次回アナウンスをお待ち下さい。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-14:16)