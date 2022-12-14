［meet tree］

創業100年以上の老舗木材会社から誕生した、人と木をつなぐサステナブルライフスタイルブランドを展開する株式会社meet tree （代表：丸山大知、所在地：岐阜県中津川市）は、スギ、クロモジ、コウヤマキの精油を2023年1月11日(水)に発売します。







商品について







商品名：精油（スギ）

内容量：5ml、30mlの2種類

価格：5ml 1,320円(税込)、30ml 3,960円(税込)

発売日：2023年1月11日(水)

販売場所：meet tree公式オンラインショップ、楽天市場、meet tree Café NAKATSUGAWA







商品名：精油（クロモジ）

内容量：5ml、30mlの2種類 ※30mlは受注販売

価格：5ml 5,500円(税込)、30ml 22,000円(税込)

発売日：2023年1月11日(水)

販売場所：meet tree公式オンラインショップ、楽天市場、meet tree Café NAKATSUGAWA







商品名：精油（コウヤマキ）

内容量：5ml

価格：1,650円(税込)

発売日：2023年1月11日(水)

販売場所：meet tree公式オンラインショップ、楽天市場、meet tree Café NAKATSUGAWA





会社概要







株式会社meet tree は、岐阜県中津川市で100年以上木材業を営む老舗会社から誕生しました。当初はコスメブランドとしてスタートしましたが、現在は「人と木をつなぐサステナブルライフスタイルブランド」として、木や森を感じられる商品や施設づくりを行っています。meet treeの世界観を表現した施設としては、カフェ「meet tree Café NAKATSUGAWA」、2022年12月15日にプレオープン予定の酵素浴＆サウナ施設「meet tree SPA NAKATSUGAWA」があります。商品や施設を通して“木”を日常に取り入れることで、国産材利用を促し、日本の森を守り、育てる一助になりたいと考えています。



会社名：株式会社meet tree (ミートトゥリー)

代表：丸山大知

所在地：〒508-0101 岐阜県中津川市苗木4586-50（丸山木材ホールディングス株式会社内）

設立年月日：2018年4月

公式サイト：コスメブランド「meet tree」 https://www.meettree.net/

カフェ「meet tree Café NAKATSUGAWA」 https://meettree-nakatsugawa.net/

酵素浴＆サウナ「meet tree SPA NAKATSUGAWA」 https://meettree-spa.net/



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/14-12:46）