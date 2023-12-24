TDK株式会社 成田工場屋根上太陽光発電所の完工・商業運転開…
［三井物産プラントシステム株式会社］
三井物産プラントシステム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:谷垣匡輝、以下「MPS」)は、2023年1月4日付「TDK株式会社成田工場向け電力売買契約(PPA)締結」にて公表しました、TDK株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：斎藤昇、以下「TDK」)とのTDK成田工場(千葉県成田市)向けの電力売買契約(以下「PPA」*1)に基づき、同工場の屋根上に設置を進めていた太陽光発電所を2023年12月1日に完工し、商業運転を開始しました。
同施設の屋根上発電所は商業運転開始をもって、三菱ＨＣキャピタルエナジー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長: 打田欣生)に譲渡され、同社がPPA事業者として事業期間の発電所運営を行います。またMPSは引き続き本発電所の事業運営を支援します。
本事業のようなオンサイトPPA(*2)は需要家様の初期投資が不要であり、メンテナンス等の手間もかからないことから、当社では脱炭素を実現するための有効な取り組みと位置付けております。燃料高や円安により電力料金が上昇する一方、加速する脱炭素の流れにあって、MPSは企業様向けの課題解決に繋がる取り組みに注力しており、オンサイトPPAに加えてより大規模な再生可能エネルギーを供給可能なオフサイトPPA(*3)の検討も進めています。
MPSでは再生可能エネルギー分野以外にも、電力・交通・製鉄・化学など社会を支える幅広い基幹インフラや基礎産業分野向けのソリューションにも取り組んでおり、アンモニアや水素混焼、燃料転換技術、CO2回収技術など、トータルパッケージとしてお客様の省エネ化や脱炭素化事業を推進していきます。
*1 PPA(Power Purchase Agreement)：電力会社等のPPA事業者が需要家様の敷地や屋根などを借り受け、太陽光発電設備を設置し発電した電力を需要家様に販売する事業モデル。
*2 オンサイトPPA：需要家様の敷地内(屋根上や遊休地等)を活用し、太陽光発電所を設置して電力供給を行うサービス。
*3 オフサイトPPA：需要家様の敷地外の遠隔地に太陽光発電所を設置して、電力網を通して電力供給を行うサービス。
<本リリースに関する問い合わせ先>
三井物産プラントシステム株式会社 次世代事業開発本部
TEL : 03-6218-3165
Email: mps-TKZPA-onsite@dg.mitsui.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/24-21:40）
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