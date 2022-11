[DASHING DIVA JAPAN株式会社]

「爪が可愛いと普段の気分から200%アップします!」とコメント



「貼るだけ、簡単ジェルネイル」を実現し、キレイを目指す全ての人に寄り添うネイルブランド “DASHING DIVA(ダッシングディバ)”よりこの度、タレントで女優の「山之内すず」さんに「DASHING DIVA」ブランド公式アンバサダーに就任していただくことが決定し、アンバサダー初仕事として、2022年11月8日(火)より発売開始する「DASHING DIVA × サンリオキャラクターズ」シリーズの新商品発表メディア向け体験会に登場していただきました。







韓国で絶大な人気を誇る、ネイルブランド「DASHING DIVA」は、世界特許取得の簡単ジェルネイルブランド 「MAGIC PRESS(マジックプレス)」、リアルジェル成分100%で、密着感、光沢感が違うジェルネイルシールブランド「GLOSS(グロス)」、”半硬化”タイプのセミキュアジェルネイルシールブランド「glaze(グレーズ)」を展開しています。

各ブランドから2種類、計6種のサンリオ人気キャラクターたちがデザインされたセルフジェルネイルが、11月8日(火)より、ブランドEC(https://dashingdiva.jp/)をはじめ、全国のバラエティショップ等で販売を開始することを記念して、本発表体験会が行われました。











当日、メイン広告ビジュアルも初お披露目され、広告同様の白いニュアンスたっぷりな衣装で登場した山之内すずさんは、累計 5千万個を売り上げた大人気の、「MAGIC PRESS(マジックプレス)」からマイメロディのデザインをご体験いただき、ジェルネイルについて伺うと、

「最近初めてジェルネイルをした時は難しすぎて2時間くらいかけてやりました。MAGIC PRESSは誰でもできると思います。すぐに付けられますし、貼るのに1本の指に1分もかかっていないです!時間がない時でも、貼ってそのまますぐ生活できるのが嬉しいです。学校やお仕事で普段ネイルができない方にも、簡単に付け替えができるのでおすすめだなと思います!」とお話しいただきました。









また、アンバサダー就任について、「ネイルは自分の中でもこだわりのある部分なので、アンバサダーに就任してすごく嬉しかったですし、何よりもっと早くこのDASHING DIVAの商品と出会いたかったです。それこそ今年あった成人式など特別な日にも付けれたのに!と思いました。」とコメント。



今回のサンリオキャラクターズのデザインの感想は、「キャラクター主体でなくトータルで見た時にもおしゃれに見えますし、ポイントでキャラクターをしっかり見せてあげても可愛いですよね。自分でこの指にこのキャラクターを乗せるなどできるのが嬉しいです。」とおすすめの付け方を教えていただき、好きなサンリオキャラクターを聞かれると、犬が好きなのでポチャッコが1番のお気に入りとお答えいただきました。







また、最近のファッションやご自身のトレンドについて伺うと、「最近は長い爪に憧れを持ち出して、大人っぽい素敵な女性らしい爪といったら、自分の自爪よりもうちょっと長くて丸みがある形を想像するのですが、DASHING DIVAの貼るだけジェルネイルならそれも実現するなと思います。手がきれいに見える色だったり、デザインを選ぶことも増えた気がします。」と変化を語っていただきました。



ファッションより“ネイルに興味を持ち始めたのが先”だという山之内すずさんですが、「中学生くらいのときに自分の爪の形が気になりだして、そこから伸ばして整えて…を繰り返して今にいたりますね。けっこう、ネイルは最初の美意識だった気がします。」と語り、



また爪が可愛いと安心できるということで、「爪が可愛いと普段の気分から200%アップします!明るい色や暗い色で自分の気分にも合わせて付けられてありがたいですよね。」とご自身とネイルについて教えていただきました。











ネイルを周りから気付いてほしいかについて聞かれると、「デートの時にも男性にできれば気付いてほしいですよね!乙女心としては。爪可愛いねの一言がほしいです。気づかなかったら自分から『爪可愛いやろ!可愛いって言えー!』と見せます。(笑)」とはにかみながらお話しし、



ネイルで幸せだったエピソードがあるかと尋ねると、「推しをイメージしたネイルカラーにしてライブに行ったり、その時はすごい幸せでしたね。今は幸せだった瞬間の思い出としてネイルを取っておく方もいるみたいでMAGIC PRESSならそれができちゃいますよね!今回のサンリオキャラクターズも自分の推しを皆さんにも付けて楽しんでほしいですね。」と語りました。







皆様もDASHING DIVAとサンリオのかわいいキャラクターたちといっしょに、毎日服装を変えるように、サロンクオリティのセルフネイルを気分やシチュエーションでどうぞ指先からお楽しみください!











「DASHING DIVA × サンリオキャラクターズ」シリーズ商品詳細







商品名:「MAGIC PRESS(マジックプレス)」Sweet&Lovely、Bitter&Cool

価格:1,320円(税込)





https://dashingdiva.jp/collections/new-arrival/products/sweet-lovely-%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9





https://dashingdiva.jp/collections/new-arrival/products/bitter-cool-%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9





商品名:「glaze(グレーズ)」FLUFFY SKY、CLASSIC RIBBON

価格:1,650円(税込)





https://dashingdiva.jp/collections/new-arrival/products/fluffy-sky-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA-1





https://dashingdiva.jp/collections/new-arrival/products/classic-ribbon-%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%BA





商品名:「GLOSS(グロス)」Find me、Catch me

価格:1,210円(税込)





https://dashingdiva.jp/collections/new-arrival/products/find-me-%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%82%B9





https://dashingdiva.jp/collections/new-arrival/products/catch-me-%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%82%B9









☆使い方はこちら☆

https://dashingdiva.jp/pages/how-to



(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L634149





About DASHING DIVA



韓国で絶大な人気を誇る、ネイルブランド「DASHING DIVA」。貼るだけ、簡単ジェルネイルをテーマに、ネイル業界に新たなトレンドをつくりあげているネイルシール・ネイルチップのパイオニアブランド。デザインのみならず、世界特許を取得した構造で地爪へのフィット感をはじめとする使い心地の良さも魅力の一つ。世界中の様々な人へ向け、多様な“キレイ” に寄り添い、新たな変化を導く魅力的な人々を応援。毎日、服装を変えるように、ネイルも気分やシチュエーションで楽しんでもらうことを目指した豊富なバリエーションは、多くのファンを魅了しています。

公式HP https://dashingdiva.jp/

公式Instagram https://www.instagram.com/dashingdivashop/



