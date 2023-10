[株式会社アースキー]

厳選スタートアップ企業5社の事業展開を通じて、最先端テクノロジーの動向まで知ることができる参加無料のオンラインイベント「earthkeypitch」



株式会社アースキー(本社:東京都品川区、代表:林 晋之介)は、10月11日(水)15時50分より厳選スタートアップ企業登壇のオンラインピッチイベント「earthkey pitch」を開催いたします。今回で89回目を迎えます。弊社独自基準で、選び抜かれたスタートアップ企業5社に登壇いただきます。









ご参加はこちら:https://earthkey-pitch-vol-89.peatix.com/view

earthkeypitchについての詳細はこちら:https://earthkey.events/





【第89回厳選された登壇スタートアップ企業について】







清掃ベンチャー、クラウドサービス、感性分析、360度空間体験、SDGsをキーワードとした。スタートアップ企業5社のピッチをお届けいたします。



◆ブルークリーン株式会社

「生物学的脅威の復旧作業」を科学的根拠に基づいた清掃と復旧で提供するサービスかつ、業界特化型プラットフォーム「AOAO」を運営



◆amiPro合同会社

ユーザーCV率の増加や運用コストの削減より、導入企業様のビジネス価値も高め。最新FIDO2規格に統一し、パスキー市場をスピディーに展開



◆株式会社SandBox

脳波による感性分析サービス。広告や商品の効果検証・改善に活用。



◆アクチュアル株式会社

ユーザー自身が撮影した360°動画や写真などのデータをクラウド上にアップロードし、編集、配信することができるクラウドサービス



◆Link T&B 株式会社

EVを6時間でフル充電する目的地充電をターゲットにした充電器を展開







【コンセプトは「MADE IN JAPAN再び」】







我々は、スタートアップ企業への支援コンセプトを「MADE IN JAPAN 再び」と定めています。MADE IN JAPANの底力は、まだ枯れ果てていない。世界に通用する知や技術が、まだまだ日本には溢れている。日本を背負って成長できるスタートアップ企業を厳選し、支援することを我々の使命とし、視聴者の皆さまへ届けています。







【視聴いただきたい皆さま】







スタートアップ企業の事業成長が、自社の事業成長へと繋がる皆さまのご視聴をお願いしております。

・スタートアップ企業の事業に投資し、自社事業とシナジーを生みながら双方の事業を育てたいCVCの皆さま

・自社新規事業を模索し、スタートアップ企業との協業も視野に入れている新規事業開発に関わる皆さま

・自社既存事業を成長させるため、スタートアップ企業の持つテクノロジーを取り入れたい企業の皆さま

・スタートアップ企業に投資し、成長支援を行いたいVCの皆さま

など、大歓迎です。新規事業責任者を中心に、リピーターが多いイベントとなっており、多くの視聴者さまから満足度の高いお言葉をいただいております。この機会に是非お申し込みくださいませ。







【支援実績について】







弊社イベントに登壇いただいたスタートアップ企業は協賛イベントも含め、500社に上ります。弊社介在をきっかけにVC・CVC出資を受けたスタートアップ企業も数多く出ております。中には既にIPOに至ったスタートアップ企業も10社を超え、まだまだ微力ですが、スタートアップ企業の事業成長に少しは貢献することができています。







【取材のお願い】







大変お忙しいとは存じますが、毎週水曜日に開催しているearthkey pitch をご取材いただき、報道のお力でより多くの皆さまへ届けるきっかけを頂戴できますと幸いです







株式会社アースキーについて







【会社概要】



社名:株式会社アースキー

本社所在地:東京都品川区東大井1-20-5 K’sビル2F

代表取締役:林 晋之介

事業内容:earthkey pitchの企画運営

earthkey meetupの企画運営

スタートアップ企業の事業成長支援コンサルティング

大手企業の新規事業開発コンサルティング

設立:2015年10月20日

earthkey pitch:https://earthkey.events

企業HP:https://earthkey.co.jp

earthkey pitch members:https://earthkey-pitch-members.jp



