[表参道ヒルズ]

国内外のコレクションで使用したヘッドピースなど、約400点の作品を一挙公開



表参道ヒルズでは3月21日(火)から4月2日(日)までの期間中、本館B3Fスペース オーにて、世界を舞台に活躍したヘアデザイナー加茂克也の約20年にわたる創作活動を紹介する展覧会「KAMO HEAD ‐加茂克也展 KATSUYA KAMO WORKS 1996-2020‐」を開催します。本展では生前に加茂克也自身が企画・構想した内容をもとに、国内外のコレクションで使用したヘッドピースやプライベートな作品など、合計約400点の作品を一挙公開します。







加茂克也は、90年代よりCHANEL、FENDI、JUNYA WATANABEなど、数々のトップメゾンのコレクションでヘアデザインを歴任。ヘアデザインの概念を“美容室から生まれる髪型”から“イマジネーションを表現する場”へと昇華し、唯一無二の存在として高く評価され続けてきました。

一方近年では、それまでランウェイで培ったものをベースに、ヘアデザインだけでなく、空間デザインやアートディレクション、自身としての作品制作など、その活動の領域を拡げていました。

本展は、生前に加茂自身が企画・構想した内容をもとに、国内外のコレクションで使用された約200点のヘッドピースをはじめ、プライベートな時間に制作していた箱型のアートピースなど、合計約400点の作品を一挙公開します。また、本人が使用した制作道具や創作過程を垣間見ることが出来るポラロイドブックを交えながら、数々の作品が生まれたアトリエも再現します。その他、過去に出演したTV番組「デザインあ」の映像上映や、過去の作品を収録した作品集の販売も行います。

「鍛えられた指先」と「即興で閃く感性/頭脳」とを武器に、多様な作品をジャンルレスに生み出し続けた加茂のクリエイションの軌跡をぜひご体感ください。



【開催概要】

■タイトル:KAMO HEAD ‐加茂克也展 KATSUYA KAMO WORKS 1996-2020‐

■期間 :2023年3月21日(火)~4月2日(日)11:00~21:00

※3月26日(日)・4月2日(日)は20:00まで

※入場は閉場30分前まで ※会期中無休

■場所 :表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー

■入場 :無料

■主催 :表参道ヒルズ

■協賛 :ダイソン株式会社

■企画制作:株式会社金子繁孝事務所、倉田佳子

■作品監修:小田代裕(mod's hair)

■協力 :ANREALAGE、CHANEL、JUNYA WATANABE、KIKO KOSTADINOV、Mame Kurogouchi、

MINTDESIGNS、mod's hair、UNDERCOVER

■アートディレクション:クロダデザイン

■問合せ :03-3497-0310(表参道ヒルズ 総合インフォメーション 受付:11:00~18:00)

■URL :https://www.omotesandohills.com/events/event/2023/008265.html



【アーティストプロフィール】





加茂克也(かもかつや/ヘアデザイナー)





1965年福岡県生まれ。90年に渡仏。帰国後、ファッション雑誌を中心に広告やショーなど幅広く活躍。96年からJUNYA WATANABE、97年からUNDERCOVERのコレクションを手掛ける。2003年、毎日ファッション大賞グランプリを受賞。05年からは活動の場を海外に広げ、VOGUE US、VOGUE ITALIA、VOGUE PARIS、VOGUE JAPAN、The New York Times Magazineなどのモード誌や、Wallpaper* Magazineなどのアート誌でも活躍。08年以降は、FENDI、CHANEL、HAIDER ACKERMANN、KIKO KOSTADINOVのファッションショーや、KENZO、Mame Kurogouchiなどのキャンペーンビジュアルを手掛ける。2015年に個人事務所「KAMO HEAD」を立ち上げ独立。その後も東京、ニューヨーク、パリを中心にグローバルに活動。2020年2月、54歳で永眠。





【展示内容イメージ】

※展示内容はイメージです。実際の展示とは異なる場合がございます。

■ヘッドピース

国内外のコレクションで手がけた斬新なヘッドピース、約200点を一挙公開。衣装とともに展示する作品もあり、「服をSHOWUP(=引き立てる)すること」をモットーに作品を作り続けた加茂克也の創作活動の真髄をお楽しみいただけます。



■これまで手掛けたヘアデザイン









■箱型アートピース

加茂克也がプライベートな時間に、卵の殻や蝶の標本などの素材を用いて作り上げた箱型のアートピースを展示します。



■アトリエ

会場内には、数々の作品が生まれた加茂克也のアトリエを再現したブースも登場。創作過程を垣間見ることが出来るポラロイドブックも展示します。





作品集「KAMO HEAD」書籍情報





タイトル :KAMO HEAD

発行 :2021年2月28日

価格 :12,100円(税込)

販売元 :twelvebooks





【館内イベント情報】

<参考> 表参道ヒルズ情報

Time to Shine ダイソン ヘアケアイベント

「KAMO HEAD ‐加茂克也展 KATSUYA KAMO WORKS 1996-2020‐」と同時期に、本館 吹抜け大階段では、本展覧会の協賛企業であるダイソン株式会社のイベントを実施します。

桜をテーマとした会場では、ダイソンのヘアケア製品を使ったスタイリングをご体験いただける他、SupersonicヘアドライヤーとDyson Airwrap™マルチスタイラーの日本限定カラーもご覧いただけます。その他、参加者には特別なプレゼントもご用意しております。

憧れのツヤ髪も、スタイルも叶えるダイソンのヘアケア製品で、もっと輝くあなたへ。





イベント名:Time to Shine ダイソン ヘアケアイベント

開催日時 :2023年3月21日(火)~2023年4月2日(日)11:00~20:00

※3月26日(日)・4月2日(日)は19:00まで

場所 :本館 吹抜け大階段 他

料金 :入場無料

※内容は予告なく変更になる場合がございます。



<お客様からのお問い合わせ>

0120-295-731(ダイソンお客様相談室 受付:9:00~17:30・年末年始等の特別休暇を除く)

<本件に関するメディアからのお問い合わせ>

ダイソン株式会社 コミュニケーショズ部 / DysonPR.Japan@dyson.com









