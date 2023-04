[774株式会社]

アカウント稼働開始!初配信は2023年4月22日(土)20:00~リレー配信!



774株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:西岡明彦)は、弊社が運営するVTuberプロダクション「ななしいんく」より新人タレントである3名、天羽衣(あまうい)・いなうるう・日向ましゅ(ひなたましゅ)がアカウント稼働を開始したことをお知らせいたします。また、デビュー配信日時・配信順に関してもお知らせいたします。









VTuberプロダクション【ななしいんく】より新人タレントである、天羽衣(あまうい)・いなうるう・日向ましゅ(ひなたましゅ)の3名が本日デビューいたしました!

本日よりTwitterアカウントの稼働を開始し、YouTube各チャンネルにてそれぞれのティザー動画が投稿されており、Twitchアカウントに関しても公開されております。

今後YouTubeを中心にTwitter/Twitch等でも精力的に活動を行ってまいります。



初配信のスケジュールに関してはYouTubeにて2023年4月22日(土)20:00よりリレー形式にて行います。

4月22日(土)配信順

20:00~ 天羽衣(あまうい)https://youtube.com/live/EGRxS86vZv4?feature=share

20:30~ いなうるう https://youtube.com/live/hxg2H-b__co?feature=share

21:00~ 日向ましゅ(ひなたましゅ)https://youtube.com/live/t1TfBn8Cv7M?feature=share

*いずれもYouTubeの各チャンネルにて配信



初配信までの総合ハッシュタグ:#ななしデビュー









タレント情報



■天羽衣 (あまうい)Amaui







身長:148cm

誕生日:9/15

カラーコード:ベビーブルー ( #bbdcf4 )



月の世界から来たお姫様。

ゲームがしたくて人の姿で暮らしている。

宇宙恐怖症のため月には帰れない。

YouTube https://www.youtube.com/@Amaui

Twitter https://twitter.com/amaui_

Twitch https://www.twitch.tv/amaui0915

ティザー動画 https://youtu.be/2oukC423oVE



いなうるう Ina Uruu





身長:148cm

誕生日:10/17

カラーコード:ライラック ( #dab4d4 )



記憶をなくして魔界から来た猫。

記憶を集めながらたくさんの仲間を作るため活動する。

しかしその正体は...

YouTube https://www.youtube.com/@Uruu_Ina

Twitter https://twitter.com/Uruu_Ina

Twitch https://www.twitch.tv/Inauruu1017

ティザー動画 https://youtu.be/cVE5NdPf3tg



日向ましゅ (ひなたましゅ)Hinata Mashu







身長:150cm

誕生日:12/14

カラーコード:サンイエロー( #f3dd6d )



暑さが苦手でクビになった 元太陽神。

今は人間界で怠惰の限りを尽くしているが

まだ自分は神だと言い張っている。



YouTube https://www.youtube.com/@Mashu_Hinata

Twitter https://twitter.com/Mashu_Hinata

Twitch https://www.twitch.tv/Hinata_Mashu1214

ティザー動画 https://youtu.be/3jwK1vBqr-0





ななしいんくに関して



あなたと創るストーリー

-Mark a new chapter in the story with you-

公式サイト:https://www.774.ai/





ななしいんく公式Twitter

https://twitter.com/774inc_official

ななしいんく公式YouTube

https://www.youtube.com/@774inc_official

お問い合わせ

https://www.774.ai/info-contact



