[franky株式会社]

3月10日(金)より「moln POP-UP STORE at THE CONRAN SHOP 」開催



旅がもたらす価値に注目し、franky株式会社(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:赤坂 優)が展開するトラベルブランドmoln。ブランド初のポップアップストアをザ・コンランショップ 丸の内店にて3月10日(金)より開催します。







molnが展開するのは地球の風景の一部となるようなどこか懐かしさがありながら、現代のライフスタイルに最適な機能と感性を備えた新しいスーツケースです。今回、新たにリニューアルオープンするザ・コンランショップ 丸の内店での展開は旅の玄関口である東京駅・丸の内エリア初のポップアップストアとなります。

期間中、スーツケースをご購入いただいた方にはポップアップストア限定特典として「仕分けケース S」をプレゼントさせていただきます。ぜひこの機会にご来店ください。

molnは、一人ひとりの理想の旅のかたちに寄り添い、持続可能な旅の在り方を模索しながら今後も旅する人たちへ提案を行っていきます。



■概要





名称 : moln POP-UP STORE

日時:2023年3月10日(金) - 5月7日 (日)

場所:ザ・コンランショップ 丸の内店 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 3・4F

営業時間:11:00-21:00 / 日祝 11:00-20:00 ※連休は最終日を除き21:00まで営業

定休日:なし

特典:スーツケースご購入につき仕分けケース Sをプレゼント







■展開製品

「moln スーツケース」

地球の景色に馴染む、鞄のようなスーツケース。現代のライフスタイルに最適な機能と感性を備え、時を経るにつれて味わいと愛着を深められる風合いが魅力です。

https://moln.com











■製品概要

・カラー:「テラコッタ」「チャコール」「ストーン」「モス」「オブシディアン」

・サイズ :Small / Small+/ Large

・価格 :Small (PCポケットなし) ¥55,000 / Small+ (PCポケットあり) ¥62,000 / Large ¥77,000(税込)









【franky株式会社】

https://franky.inc/

所在地 東京都渋谷区恵比寿2-36-13 4F

代表取締役CEO 赤坂 優

事業開始 2020年1月

事業内容:ライフスタイル分野における DNVB/ サブスクリプション事業の企画・開発、 ストリートブランド『WIND AND SEA』の企画・運営・関連会社:株式会社メルクマール (バイオエタノール暖炉『EcoSmart Fire』輸入販売および自社開発商品の企画・開発・ 販売)、株式会社 tokotowa(古田諭史シェフをチーフプロデューサーに迎えた料理と ワインの完全会員制サブスクリプションサービスの企画・運営)



